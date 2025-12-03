Los sindicatos convocan a los agentes de la Policía Local para reventar un acto del alcalde «con gorros de navidad»

Los sindicatos a los que están adscritos la Policía Local están dispuestos a dar un paso más en el conflicto existente entre el Ayuntamiento de Sevilla y el propio Cuerpo de seguridad a tenor de la falta de consenso por el Plan de Navidad ... después de que los agentes estén siendo convocados uno a uno por dichos sindicatos a través de sus propios teléfonos a lo largo de este mismo miércoles para acudir y manifestarse con gorros navideños en el izado de la bandera de Andalucía que tendrá lugar este jueves 4 de diciembre a las 11.00 en la Plaza Nueva.

Esa misma mañana, tan sólo una hora antes, a las diez, está previsto que la Policía Local dé sus explicaciones a través de la voz de los principales sindicatos policiales (CSIF, SPPME y SPLS) acerca de por qué no aceptaron la propuesta económica que les ofrecía el alcalde en primera instancia, José Luis Sanz. Pese a que tendrán ese altavoz durante la mañana, están instando a los agentes de dentro del Cuerpo a que vayan al acto del alcalde de Sevilla «a acompañarle», según algunos mensajes que están circulando por chats de conversación, «quienes quieran y puedan», subrayan.

Amenazan por tanto con tratar de estropear el Día de la Bandera de Andalucía en Sevilla estos agentes coordinados por las distintas organizaciones sindicales que en distintos mensajes están animando a sus compañeros a aparecer, quienes estén fuera de servicio, y portando sus gorros navideños, tal y como sucediera en el Pleno Extraordinario celebrado hace escasos días en el Ayuntamiento de Sevilla. Por lo tanto éstos irán vestidos de paisanos.

Siguen por tanto lejos las distancias de esta relación pese a que Sanz sigue insistiendo en que el Plan de Emergencias ya cuenta con la máxima cantidad económica destinada posible, siempre cuidando cada resquicio legal. Está por ver cuál será la postura que mantengan tanto los policías como los propios sindicatos este jueves en su intervención, mientras que la Navidad acaba de dar su pistoletazo de salida y los eventos no hacen más que multiplicarse.