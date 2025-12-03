Suscríbete a
Jefes de la Policía Local decían a los agentes a qué medico ir para las bajas: «Yo te paso el teléfono»

Una pareja de efectivos avisó durante el anterior mandato municipal al intendente mayor y actual jefe de la Policía Local de que un oficial les había «ofrecido» el contacto del facultativo

Pidieron esclarecer el procedimiento mediante el cual dicho médico «facilita los partes como justificantes de falta de asistencia»

La Policía Local de Sevilla boicotea el inicio del Plan de Navidad: dos de cada tres agentes se ausentan

Un mismo médico firma las bajas masivas de los policías locales en Sevilla

Agentes de la Policía Local en el centro de Sevilla
Agentes de la Policía Local en el centro de Sevilla Manuel Olmedo

Fernando Barroso Vargas y Javier Macías

Las prácticas del médico de Asisa, encargada de la asistencia sanitaria complementaria a la plantilla del Ayuntamiento de Sevilla, apartado de dicho servicio por aglutinar llamativamente 290 de las 605 justificaciones de «días malosos» o incapacidades temporales sin baja laboral presentadas desde enero por ... agentes de la Policía Local hispalense no se ciñen sólo a este 2025, que ya encara su recta final, y además serían conocidas por al menos a un oficial del cuerpo.

