Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 8 de junio

Buenos días, estas son las noticias de este martes 8 de junio que debes conocer. Si quieres ver las noticias del día anterior, pincha en este enlace .

1. La tirolina de Torre Sevilla sólo podrá ser de uso temporal . La empresa que promueve la colocación de una tirolina como atracción turística desde la cima de Torre Sevilla al entorno de la Torre del Oro a lo largo de un kilómetro y medio de distancia sobre la lámina del río ya está negociando con los gestores del rascacielos el canon para usar la terraza del edificio diseñado por César Pelli, aunque la propuesta presentada ante el Ayuntamiento no termina de convencer a los responsables de Urbanismo, que por ahora sólo barajan la posibilidad de otorgar una licencia para una actividad temporal, no permanente. No obstante, la compañía que ha presentado la iniciativa, una multinacional británica líder en el sector de las atracciones, cuenta con el aval de la Cámara de Comercio de Sevilla para sacar adelante su propuesta, que cuenta ya con un estudio de mercado pormenorizado. Según ha podido confirmar este periódico, el proyecto lleva en estudio dos años y los promotores están totalmente decididos a llevarlo a cabo, aunque los reparos administrativos no serán fáciles de sortear.

Como adelantó ABC, la Autoridad Portuaria no dará el visto bueno si los cables de la tirolina afectan a la navegabilidad del Guadalquivir y hay que tener en cuenta que los barcos turísticos tienen su atraque precisamente junto a la Torre del Oro. Además, este cableado necesitará un sistema de sujeción, que normalmente está constituido por pilares de hierro, que se sumergirá en el río. No obstante, las fuentes consultadas aseguran que la empresa tiene resuelto este escollo. Pero tampoco Urbanismo le pondrá las cosas sencillas. De hecho, en el Ayuntamiento han ofrecido a la promotora de la tirolina un trayecto alternativo, que sería desde Torre Sevilla hasta el parque del Alamillo, ya que si discurre por la Cartuja la atracción tendría menos impacto visual sobre la ciudad y se garantizaría la plena navegabilidad del Guadalquivir.

2. Los andaluces vacunados pueden ya descargar su certificado digital para poder viajar . Los andaluces serán de los primeros europeos que dispondrán de un certificado Covid para viajar por el continente sin necesidad de tener que someterse a cuarentenas. La puesta en marcha del salvoconducto validado por la Unión Europea fue anunciada ayer por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su visita al futuro hospital Cartuja-Macarena, en su primer acto público una vez recuperado de la enfermedad causada por el coronavirus, que lo recluyó en su casa durante diez días. Los andaluces que han completado la pauta de vacunación podrán descargarse este pase digital, que incluye un código de barras o QR para verificar su autenticidad.

El documento les permitirá moverse libremente y participar sin restricciones en todo tipo de actividades culturales y deportivas. Los vacunados con la pauta completa «empezarán a recibirlo a partir de hoy [por ayer]», subrayó el presidente de Andalucía.Actualmente, se está inoculando la primera dosis a los andaluces de 40 a 49 años y la segunda a todos los grupos prioritarios menores de 60 años —la mayoría, docentes y policías— que debían ser tratados con el fármaco de la compañía anglosueca AstraZeneca. La comunidad será, junto a otros territorios europeos, un campo de pruebas en el proyecto del pasaporte Covid que está coordinando la UE. Las personas mayores de 65 años, por lo general menos habituadas en la utilización de nuevas tecnologías, recibirán el certificado mediante correo postal.

3. El Museo Arqueológico de Sevilla exhibirá el tesoro del Carambolo en una cámara acorazada . El Museo Arqueológico se va a transformar por completo. El proyecto de Guillermo Vázquez Consuegra, al que ha tenido acceso ABC , redistribuirá los interiores para actualizar este edificio de Aníbal González de hace más de un siglo a un museo con los criterios actuales, y que ha sido aprobado recientemente por la Comisión de Patrimonio. Para ello, parte de una premisa: abrir el edificio al parque de María Luisa lo máximo posible. De esta forma, creará un espacio principal, que será el óvalo central, que será el acceso y vestíbulo principal, donde se añadirá un núcleo de comunicación vertical acristalado, que se colocará en la fachada sur -la que da a la glorieta Virgen de los Reyes- para conectar los tres niveles expositivos. Y, justo bajo esta sala oval, se creará una cámara acorazada visitable donde se exhibirá el tesoro del Carambolo -la pieza estelar- junto con los tesoros de Mairena y de Évora.

El edificio original de Aníbal González constaba de dos niveles: un semisótano a base de bóvedas de ladrillo de escaso valor constrictivo -donde hasta la reciente mudanza se encontraban los almacenes y la muestra de la prehistoria- y la planta principal. Al contar con un solo nivel destinado a la exposición, carecía de una escalera principal en el interior. Así, Vázquez Consuegra transformará el sistema de recepción y de circulación del público sin barreras arquitectónicas. Se llevará a cabo mediante el citado núcleo vertical de comunicaciones que se anexionará a la fachada sur, que alojará una amplia escalera y un ascensor. Según la memoria descriptiva del proyecto, este espacio estará «localizado estratégicamente en la fachada trasera, velado por la tipuanas de gran porte que allí se emplazan y completamente oculto a los paseantes desde la Plaza de América, que permanece inalterada». Se recubrirá de vidrio y transparencias que «no alteran en lo sustancial la composición de la fachada» y ofrece «una correcta legibilidad e interpretación histórica y cultural del bien».

4. Millones de euros y miles de empleos directos, al traste por la cancelación de la OPE . Millones de euros que no se van a facturar y miles de empleos que no se van a generar. Es, a grosso modo, porque aún es complicado dar cifras exactas, lo que supondrá la suspensión de la Operación Paso del Estrecho (OPE) tras el anuncio del Gobierno de Marruecos de excluir a los puertos españoles del mayor movimiento migratorio regulado de la Unión Europea (UE).

En 2019, ya que el año pasado no se llevó a cabo por la pandemia, la OPE supuso el tránsito de 3.340.045 pasajeros y 760.215 vehículos por el Estrecho de Gibraltar. Los puertos de Algeciras y Tarifa acaparan el 80 por ciento de este tránsito, que se desarrolla cada verano desde hace más de tres décadas, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Sólo para el Puerto Bahía de Algeciras, que incluye a las dársenas de Algeciras y Tarifa, la OPE supone 11 millones de euros de facturación y la generación de 300 puestos de trabajo directos.

5. Una reforma legal veta el régimen de visitas ante una denuncia por maltrato . La interposición de una denuncia por malos tratos, con la consiguiente apertura de un procedimiento penal, bastará para privar del régimen de visitas al progenitor que no tenga la guarda y custodia en un proceso de separación o divorcio . Así lo señala la nueva redacción del artículo 94 del Código Civil que se ha introducido en la ley de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad, aprobada en el Congreso el pasado 2 de junio.

La modificación, que entrará en vigor el próximo mes de septiembre, está causando enorme preocupación en el mundo jurídico, no solo por la introducción sorpresiva de un asunto vinculado a la violencia de género en una ley relacionada con la discapacidad, sino por el mal uso que se puede hacer de la denuncia por parte de uno de los cónyuges frente al otro en un proceso de separación o divorcio.

6. Juanma Moreno prepara su cita con Pedro Sánchez centrado en el Covid y en los pagos pendientes . En los dos años que han pasado desde que Juanma Moreno llegó al Palacio de San Telmo y pidió una entrevista con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la reunión que se producirá la semana próxima entre ambos presidentes los asuntos pendientes de resolver se han ido incrementando exponencialmente. Y no es que se hayan roto los puentes entre ambas administraciones porque se ha reunido la comisión bilateral, es que la interlocución política ha sido prácticamente inexistente.

Entre el clima electoral de 2019 y la pandemia de 2020, lo cierto es que Pedro Sánchez ha pospuesto su encuentro con el presidente andaluz hasta que se ha visto forzado a convocarlo ante su inminente encuentro con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, que fue investido el pasado 21 de mayo y ya sabe que se verá con el presidente del Gobierno en este mismo mes. Juanma Moreno y Pedro Sánchez han mantenido una relación institucional en las sucesivas Conferencias de Presidentes que se han celebrado en la pandemia. Pero ha sido un foro para resolver lo urgente, para atender la crisis sanitaria y dejar de lado otros asuntos que llevan años de demandas.