San Julián proyecta dejar la fachada de la parroquia en ladrillo visto, como la de Omnium Sanctorum

Las breves obras acometidas en verano en la parroquia de San Julián fueron actuaciones preliminares antes de otras de mayor calado que tendrán lugar próximamente, concretamente para dejar la fachada de la iglesia en ladrillo visto. Así lo ha confirmado a este periódico el ... párroco, Amador Domínguez, que señala que unas catas en las paredes fueron el motivo de que el templo localizado en la zona norte del Casco Antiguo cerrase sin previo aviso durante tres días a principios del mes de agosto.

Estas catas son el paso previo a unos trabajos de mayor enjundia que se llevarán a cabo en el exterior del templo «sin fecha aún», como señala Domínguez. Dichas obras se basarán mayoritariamente, como ya se ha mencionado en dejar las paredes de San Julián en ladrillo visto, lo cual dará como resultado una imagen muy diferente de como la han conocido varias generaciones de sevillanos, con la fachada encalada.

La parroquia seguirá de esta forma los pasos de lo ocurrido el pasado año con la parroquia de Omnium Sanctorum, buscando un aspecto similar al de otros templos gótico-mudéjares como Santa Marina y San Marcos. San Julián se convertirá en la última iglesia de este estilo arquitectónico que recupera una estética que, si bien no es la original, estuvo en auge en épocas pasadas. Matiza el párroco, no obstante, que esta actuación sólo se ejecutará si se conserva bajo la actual fachada encalada dicho ladrillo visto, puesto que el incendio que sufrió en 1932 podría haber afectado a ello.

Las obras se realizarán próximamente, pero el párroco asegura que no afectarán a la Semana Santa

El encargado del proyecto es Miguel Ángel López, arquitecto conservador de la Catedral desde marzo de 2024, que es quien actualmente se encuentra trabajando en la posibilidad de acometer estas obras y los plazos de las mismas.

La salida de la Hiniesta

Sea como fuere, el párroco ha asegurado que las obras no afectarán a las actividades pastorales más destacadas del templo, respetando los cultos cuaresmales de la hermandad de la Hiniesta y, muy especialmente, su estación de penitencia en Semana Santa: «No habrá traslados; las imágenes saldrán de casa». Parece ser que habrá, por tanto, un reguero de nazarenos celestes saliendo por la puerta ojival de San Julián como cada Domingo de Ramos, si bien la hermandad ya cuenta con un plan B en caso de que haya giros de guion: la iglesia de Santa Marina.

Previamente a todo ello, este mismo mes de octubre, una vez hayan finalizado los cultos de la hermandad del Rosario, se realizarán unas tareas de mantenimiento en la parroquia como son el desbrozamiento de los tejados para evitar posibles filtraciones y goteras, unos trabajos «absolutamente rutinarios y comunes», apunta el párroco.