Patrimonio

San Julián proyecta dejar la fachada de la parroquia en ladrillo visto, como la de Omnium Sanctorum

El párroco confirma que el cierre del templo gótico-mudéjar el pasado mes de agosto se debió a una serie de catas en las paredes del mismo como trabajos previos a las futuras obras

Los titulares de la Hiniesta regresan a San Julián

La iglesia de San Julián con su actual fachada encalada
La iglesia de San Julián con su actual fachada encalada
Pepe Trashorras

Las breves obras acometidas en verano en la parroquia de San Julián fueron actuaciones preliminares antes de otras de mayor calado que tendrán lugar próximamente, concretamente para dejar la fachada de la iglesia en ladrillo visto. Así lo ha confirmado a este periódico el ... párroco, Amador Domínguez, que señala que unas catas en las paredes fueron el motivo de que el templo localizado en la zona norte del Casco Antiguo cerrase sin previo aviso durante tres días a principios del mes de agosto.

