Los titulares de la Hiniesta regresan a San Julián

La hermandad de la Hiniesta ha informado que los titulares de la hermandad han regresado a su lugar habitual de culto de la parroquia de San Julián, una vez finalizadas las obras de carácter urgente y preventivos acometidos en el templo a lo largo de esta semana.

Durante este periodo, las imágenes han permanecido en las dependencias de la casa de hermandad, cuestión que ha sido aprobada para llevar a cabo por parte de la autoridad eclesiástica.

La corporación ha emitido lo siguiente: «invitamos a todos los hermanos, devotos y feligreses a reencontrarse con Ellos en su templo, lugar de oración y fe».

Más temas:

Hermandad de la Hiniesta