Los titulares de la Hiniesta regresan a San Julián

Las imágenes han permanecido en la casa hermandad durante unos días por unas obras de urgencias acometidas en el templo

Parroquia de San Julián
M. J. R. Rechi

Sevilla

La hermandad de la Hiniesta ha informado que los titulares de la hermandad han regresado a su lugar habitual de culto de la parroquia de San Julián, una vez finalizadas las obras de carácter urgente y preventivos acometidos en el templo a lo largo de esta semana.

Durante este periodo, las imágenes han permanecido en las dependencias de la casa de hermandad, cuestión que ha sido aprobada para llevar a cabo por parte de la autoridad eclesiástica.

La corporación ha emitido lo siguiente: «invitamos a todos los hermanos, devotos y feligreses a reencontrarse con Ellos en su templo, lugar de oración y fe».

