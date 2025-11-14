Suscríbete a
ABC Premium

Los «Rolling Stones» de la Ley de Segunda Oportunidad avisan de «vulneración» de derechos con el crédito público y la vivienda habitual

José María Puelles Valencia e Idoia Azpeitia Alonso abordan la actualidad de esta legislación en el I Congreso de la Abogacía de Sevilla

Los abogados respaldan los topes a los pisos turísticos: «Hay jurisprudencia»

Mesa Vivienda y Segunda Oportunidad
Mesa Vivienda y Segunda Oportunidad abc
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los abogados especializados en la Ley de la Segunda Oportunidad José María Puelles Valencia e Idoia Azpeitia Alonso han avisado este viernes de que exceptuar de la misma el crédito público supone «cercenar un derecho» y que actualmente «muchas sentencias» reconocen la protección de ... la vivienda habitual en este tipo de procedimientos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app