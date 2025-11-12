La restauración del monasterio de Santa Clara de Sevilla sacará a la luz tres torres almohades con paños 'sebka'

La restauración integral del monasterio de Santa Clara permitirá descubrir facetas del mismo que eran desconocidas hasta el momento o que permanecían ocultas al ojo humano. Es el caso de elementos tan singulares como tres torres almohades con paños 'sebka', como ... ha adelantado Pablo Manuel Millán, el arquitecto redactor del proyecto de rehabilitación del cenobio, en el programa 'Mediodía Sevilla' de Canal Sur Radio.

Se trata de un hallazgo importante en el convento abandonado por las monjas clarisas en 1996, puesto que estas torres que ahora se rescatan permanecían «camaleónicamente metidas dentro de la arquitectura renacentista» del recinto, lo que hacía imposible su contemplación. Durante las obras, estas, que actualmente apenas se intuyen, se descubrirán, se reconocerán y se pondrán en valor, de forma que se puedan ver y disfrutar «a escasos 50 centímetros», ha especificado Millán, quien ha recalcado la complejidad patrimonial y de uso de los trabajos.

No será tarea fácil recuperar las torres sin desvirtuar las celdas del convento construidas alrededor de las torres hasta colonizarlas por completo, como señala el arquitecto a ABC. Sin embargo, apunta que se van a hacer unas «pequeñas operaciones de vaciado y acceso» dejando prácticamente intactas el resto de salas. Estas torres con paños 'sebka', toda una «maravilla patrimonial», guardan especial interés al presentar además unos esgrafiados de animales y plantas similares a los que aparecieron en la parte alta de la Giralda.

Se realizarán pequeñas operaciones de vaciado y acceso para descubrir las torres almohades sin dañar todo lo construido sobre ellas

Estas actuaciones cuentan con el celo de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, que ha permitido «hacer esa pequeña acupuntura patrimonial» necesaria para poder admirar las torres almohades sin hacer grandes intervenciones, ya que, cuando los trabajos estén terminados, prácticamente va a parecer que no se ha tocado nada en la arquitectura adyacente. Se espera que las obras den comienzo en el próximo mes de marzo, y el plazo de ejecución estimado es de dieciocho meses, por lo que terminarían en el último trimestre de 2027.

La 'capilla sixtina' de Santa Clara

Los trabajos de rehabilitación permitirán además la recuperación en todo su esplendor de la sala de profundis, la «capilla sixtina» del monasterio: «Esta sala era en la que se purificaba antes de entrar en las de lo sagrado. En ella tenemos documentadas pinturas murales de tres fases diferentes: medievales, renacentistas y barrocas». Las tres son de gran calidad, por lo que el equipo de restauradores se enfrenta al reto de escoger qué capa se mantiene, ya que están unas sobre otras, con una capa de cal sobre todas ellas.

El documento de rehabilitación, redactado por Millán y avanzado por ABC en octubre, contempla la recuperación integral del compás del convento —espacio de tránsito entre la ciudad y la clausura—, junto a la antigua portería, la casa del capellán, los lavaderos y las dependencias anexas a la Puerta Reglar. Su objetivo es devolver al conjunto su configuración histórica y adaptarlo a nuevos usos culturales y expositivos. En palabras del arquitecto, se trata de «un proyecto ingente» dado que abarca miles de metros cuadrados. El proyecto global supera los 14 millones de euros de inversión.