Patrimonio

La restauración del monasterio de Santa Clara de Sevilla sacará a la luz tres torres almohades con paños 'sebka'

Estas obras de rehabilitación que darán comienzo en torno al mes de marzo permitirán descubrir en las torres unos esgrafiados similares a los de la Giralda

Paños 'sebka' de la Giralda a los que se asemejan los de las torres del convento
Pepe Trashorras

La restauración integral del monasterio de Santa Clara permitirá descubrir facetas del mismo que eran desconocidas hasta el momento o que permanecían ocultas al ojo humano. Es el caso de elementos tan singulares como tres torres almohades con paños 'sebka', como ... ha adelantado Pablo Manuel Millán, el arquitecto redactor del proyecto de rehabilitación del cenobio, en el programa 'Mediodía Sevilla' de Canal Sur Radio.

