Patrimonio

Santa Clara encara su restauración definitiva: 14 millones para acabar con la ruina del monasterio

La primera fase del proyecto sale a licitación por 7 millones y prevé la recuperación integral del acceso conventual y de las antiguas dependencias del capellán y la portería, con un plazo de ejecución de 18 meses

Urbanismo desbloquea 40 millones para grandes proyectos como Santa Clara o el Pabellón Real de Sevilla

El Convento de Santa Clara de Sevilla afrontará en 2025 el impulso definitivo para su rehabilitación completa

Recreación del monasterio de Santa Clara tras la rehabilitación definitiva ABC
Javier Macías

El monasterio de Santa Clara encara una de las actuaciones patrimoniales más ambiciosas de los últimos años en Sevilla. La Gerencia de Urbanismo ha aprobado la licitación del proyecto de rehabilitación, consolidación y puesta en valor del compás y de las edificaciones colindantes ... del conjunto conventual, con un presupuesto base de 7.048.161,49 euros y un plazo previsto de 18 meses. Se trata de la primera fase de un proyecto global de más de 14 millones por el que el Ayuntamiento sacará de la ruina a la amplia zona del antiguo cenobio que está aún por rehabilitar, que ya avanzó ABC hace ahora un año.

