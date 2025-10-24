Santa Clara encara su restauración definitiva: 14 millones para acabar con la ruina del monasterio

El monasterio de Santa Clara encara una de las actuaciones patrimoniales más ambiciosas de los últimos años en Sevilla. La Gerencia de Urbanismo ha aprobado la licitación del proyecto de rehabilitación, consolidación y puesta en valor del compás y de las edificaciones colindantes ... del conjunto conventual, con un presupuesto base de 7.048.161,49 euros y un plazo previsto de 18 meses. Se trata de la primera fase de un proyecto global de más de 14 millones por el que el Ayuntamiento sacará de la ruina a la amplia zona del antiguo cenobio que está aún por rehabilitar, que ya avanzó ABC hace ahora un año.

El documento, redactado por el arquitecto Pablo Manuel Millán, contempla la recuperación integral del compás del convento —espacio de tránsito entre la ciudad y la clausura—, junto a la antigua portería, la casa del capellán, los lavaderos y las dependencias anexas a la Puerta Reglar. El objetivo es devolver al conjunto su configuración histórica y adaptarlo a nuevos usos culturales y expositivos.

La actuación se enmarca dentro de un plan municipal que reserva 40 millones de euros hasta 2027 para grandes proyectos patrimoniales en el casco histórico sevillano. El expediente técnico —de más de 400 páginas— incluye intervenciones estructurales en cubiertas y muros, consolidación de forjados y bóvedas, restauración de carpinterías y de elementos artísticos destacados como la portada barroca de la calle Santa Clara o la fuente manierista del compás, procedente del antiguo colegio de Santa María de Jesús.

El compás Recuperar el corazón del monasterio

Después Antes Patio principal del compás del monasterio ABC

El patio principal o compás conventual volverá a ser el espacio de acceso y bienvenida al conjunto. Se desmontarán los cerramientos impropios añadidos en el siglo XX y se recuperará su planta cuadrada original, con un tratamiento pavimental unitario de losas de piedra caliza y adoquín cerámico, inspirados en los trazados del siglo XVII.

En el centro se restaurará la fuente manierista procedente del Colegio de Santa María de Jesús, que será limpiada, consolidada y reubicada sobre un nuevo vaso hidráulico que recupere su funcionalidad ornamental. La nueva iluminación del patio combinará balaustradas empotradas y proyectores rasantes, para resaltar los volúmenes arquitectónicos de las fachadas sin deslumbrar la visión nocturna del espacio.

Las fachadas interiores del compás serán limpiadas y tratadas con morteros de cal, restituyendo los colores originales documentados en los sondeos —tonos ocres, almagres y blancos apagados—.

El acceso La portada barroca y el adarve de entrada

El acceso por la calle Santa Clara, datado a mediados del siglo XVII, será uno de los puntos más visibles de la actuación. La portada de cantería, rematada por el retablo cerámico de Santa Clara, será objeto de una restauración integral de la piedra y la azulejería, incluyendo limpieza, eliminación de sales, reposición de piezas fracturadas y reintegración cromática.

El adarve estrecho que conecta la calle con el compás se abrirá de nuevo al tránsito peatonal, manteniendo su carácter de paso controlado. Este corredor, hoy parcialmente tapiado, volverá a servir de eje de entrada al conjunto y será pavimentado con losas de piedra y canalizaciones ocultas para drenaje y cableado técnico.

La casa del capellán Nuevo centro de recepción

La antigua casa del capellán, una de las piezas más valiosas del conjunto, se rehabilitará para acoger el centro de recepción de visitantes. El inmueble, de dos plantas y con patio trasero, conserva forjados de madera, carpinterías originales y zócalos cerámicos del siglo XVII.

Se consolidarán las estructuras horizontales, se restaurarán los revestimientos históricos y se incorporará un nuevo núcleo de instalaciones y aseos, completamente oculto en la crujía posterior, para garantizar la funcionalidad sin alterar la estética patrimonial. La planta baja se destinará a punto de información y taquilla, mientras que la planta alta albergará oficinas de gestión cultural y un pequeño espacio expositivo dedicado a la historia del monasterio y la orden de Santa Clara.

Norte del compás La portería y las viviendas del servicio

Después Antes Dependencias norte del compás: portería y viviendas del servicio ABC

Las dependencias situadas al norte del compás, que fueron viviendas del servicio y portería conventual, presentan un avanzado estado de deterioro estructural. El proyecto contempla su reconstrucción parcial, respetando los muros portantes originales y las cubiertas inclinadas de teja curva.

En este espacio se instalará un café-claustro con terraza orientado al patio, además de una sala multifuncional destinada a talleres, pequeñas exposiciones o encuentros culturales. El tratamiento interior combinará el ladrillo original con acabados de cal aérea y suelos de barro manual.

Dependencias del sur Los lavaderos

Las antiguas zonas de servicio y lavaderos del flanco sur, que durante el siglo XIX fueron alquiladas a artesanos, se consolidarán estructuralmente y se reconvertirán en espacios para usos culturales complementarios: talleres didácticos, aulas patrimoniales y dependencias para la organización de visitas guiadas.

Se mantendrán los restos de canalizaciones históricas, pilas y aljibes documentados en el subsuelo, que serán musealizados con pavimentos de vidrio estructural, permitiendo al visitante observar la arqueología del conjunto.

Puerta Reglar Edificaciones anexas

Después Antes Locutorios y clavería del ala este ABC

El ala este, que comunica con la iglesia y la clausura, conserva los antiguos locutorios mayor y menor —también conocido como la «grada»—, así como la sala de las provisorias y la clavería. Estas dependencias, cargadas de simbolismo, serán restauradas con una intervención de carácter conservativo: limpieza, consolidación de yeserías, restitución de carpinterías y reintegración de los pavimentos hidráulicos originales.

En este ámbito se habilitará un itinerario interpretativo que permitirá conocer la relación entre el espacio público y la clausura, recuperando la función simbólica de la Puerta Reglar como umbral entre dos mundos.

Conexión con la torre Don Fadrique Lectura unitaria del conjunto

La intervención culminará con la restitución de la unidad visual del compás y la puesta en valor de las texturas y materiales originales. La nueva iluminación exterior y los recorridos peatonales conectarán el acceso de la calle Santa Clara con la Torre de Don Fadrique y los jardines históricos, generando un recorrido patrimonial continuo que integrará los espacios restaurados en la red cultural municipal.

El proyecto, según destaca Urbanismo, convertirá Santa Clara en uno de los conjuntos patrimoniales más completos y accesibles del casco histórico, integrando en un solo itinerario la historia de la ciudad desde el siglo XIII hasta el XIX.

Del cierre al renacimiento

Tras más de siete siglos de historia y la salida de la comunidad de clarisas en 1996, el inmenso conjunto ha permanecido en gran parte cerrado. Las obras más recientes —en la iglesia y claustro— permitieron avanzar, pero el compás y el conjunto de accesos seguían fuera de uso. Con esta actuación, Sevilla recupera uno de sus espacios conventuales más icónicos para abrirlo a la ciudadanía.

El nuevo Santa Clara se plantea como un centro cultural de referencia: se habilitarán zonas de recepción, cafetería, áreas expositivas y recorrido museístico, sin perder la esencia monástica del lugar.

El convento, declarado Bien de Interés Cultural, se levanta sobre las casas-palacio del infante Don Fadrique y conserva la célebre torre del mismo nombre. La intervención actual busca «restituir el sentido urbano y espiritual» de un espacio que fue frontera entre el bullicio de la ciudad y el silencio de la clausura«.

La rehabilitación del compás de Santa Clara se suma a la estrategia municipal: recuperación de la muralla de la Macarena, reconversión de la Fábrica de Vidrio, puesta en valor del convento de San Laureano… Todas estas actuaciones configuran el nuevo mapa patrimonial del casco antiguo de la ciudad.

Cuando concluyan las obras, el acceso por la calle Santa Clara volverá a abrirse, permitiendo que sevillanos y visitantes crucen el compás; un lugar cargado de simbolismo que pronto dejará de ser frontera para convertirse en puerta abierta a la historia de Sevilla.