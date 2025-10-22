El 'making of' del vídeo 'Sevilla 2029' con el que ADM ha dado vida a Torcuato Luca de Tena

Torcuato Luca de Tena, fundador de este periódico volvió a la vida este fin de semana tras la publicación del vídeo creado por los profesionales de ADM con motivo del proyecto 'Sevilla 2029' que ABC de Sevilla prepara junto al Ayuntamiento. En este vídeo ... de casi cinco minutos el periodista narra su labor en la transformación de la capital hispalense en una ciudad moderna y universal a la vez que se muestran imágenes de la Sevilla de la época inmersa en la Exposición de 1929, ejemplares del diario y al propio Luca de Tena en su legendario despacho. Todas estas secuencias animadas provienen de fotos reales del archivo de ABC; se han utilizado más de una veintena de imágenes.

La inteligencia artificial ha sido clave para conseguir esta recreación, pero detrás de estas imágenes hay muchas horas de trabajo del equipo de IA del Grupo ADM. Jorge Santos, director de producción y responsable del departamento; José Valle, coordinador editor senior IA; Daniel Valle, editor senior IA; ⁠Carlos Ruiz, editor junior y José Páez, editor han estado casi un mes inmersos en la creación del corto. «Lo más difícil ha sido conseguir a Torcuato Luca de Tena a partir de una única foto», confiesa José Valle, quien apunta que la IA necesita cinco fotos para estudiar un rostro. A partir de esa única imagen de archivo, ya que se necesitaba que fuera en una época concreta de la que no había más material, se han generado cientos de imágenes para conseguir la que más se acercara a la realidad. Después hay mucho trabajo manual desde el coloreado de las imágenes -ya que al ser de principios del siglo XX están en blanco y negro- generar texturas o eliminar los elementos que distorsionen la realidad, «cada plano puede implicar cientos de descartes».

Inteligencia artificial y rigor histórico

«Los modelos de IA son herramientas que aceleran la producción y enriquecen procesos creativos que antes requerían mucho más tiempo, pero no significa que con un 'clic' tengas lo que quieres como pueda pensar mucha gente; es aleatoria y hay que saber manejarla para llegar al nivel de detalle que requiere un proyecto como este», explica Valle. Todo ello teniendo en cuenta que las fotografías son centenarias por lo que su resolución es baja y pueden presentar defectos que deben ser corregidos para poder llevarlos a un vídeo en 4K. Paso eso con una de las escenas que se pueden ver en el vídeo donde los pasajeros de un tren leen el periódico. «Nos pareció muy significativa porque a día de hoy es lo mismo sólo que con los móviles», apunta José Valle. La imagen en cuestión no tenía contraste, estaba borrosa por muchas partes y hubo que generar detalles de la nada que respetaran la consistencia de la imagen.

Es más, la IA a veces genera imágenes que no corresponden a la realidad. Por ejemplo, explica Valle, en proyectos en los que han representado la Edad Media recreaba edificios con balcones y farolas, cosa que no se resulta fidedigna y que necesitan de la supervisión humana e incluso la participación de historiadores.

Una semana para crear una escena

Estos modelos vienen a ser el 'motor' de la inteligencia artificial, un programa matemático que ha sido entrenado con datos para generar ciertos patrones. Para lograr esa precisión se usan tanto modelos locales (propios de ADM, en este caso) como modelos de terceros (empresas externas). Según explica el equipo que ha trabajado en el vídeo de Sevilla 2029 los de terceros suelen ser más rápidos, pero los de vídeo son muy difíciles de entrenar. En «generar ocho segundos de vídeo se puede tardar una hora y en un plano complejo puede tardar tres o cuatro días; los más difíciles, como los 'lip-sync' (sincronizar los labios con el audio a una imagen para que parezca que habla), han llegado a tardar una semana», reconoce el editor.

También la voz fue generada desde cero y luego se sometió a un proceso de envejecimiento para que casara con la edad que Torcuato Luca de Tena tenía en la época que se ha querido recrear. La voz se ajusta a la imagen base y después, como sucedía con el fundador de ABC, «diez segundos de vídeo que deben ser lo más natural posible puede llevar 20 o 30 intentos». Al ser un motor de animación que funciona semi-automáticamente, con ajustes preconfigurados como 'que mueva la mano derecha' o 'que hable lo más natural posible' se pueden generar fallos como que al mover la mano falte un dedo o que la expresión en el rostro no sea la buscada.

Jorge Santos recalca que tanto en las sonorizaciones como en las imágenes nunca usan voces ni caras reales, «es lo más fácil y está muy extendido pero por una cuestión ética no lo hemos hecho nunca, nos servimos de un archivo con derechos». Sólo se reconocen caras conocidos si se trata de un personaje histórico del que se tengan los derechos de imagen como puede ser en este caso Aníbal González, otro de los procesos «más laboriosos» para el vídeo 'Sevilla 2029'.