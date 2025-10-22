Suscríbete a
El 'making of' del vídeo 'Sevilla 2029' con el que ADM ha dado vida a Torcuato Luca de Tena

El grupo audiovisual ha recreado la Sevilla de 1929 en el vídeo publicado por ABC que conmemora el centenario del periódico y de la Exposición Iberoamericana

Un proyecto de ABC para transformar la ciudad en el centenario de la Exposición Iberoamericana

José Valle y Carlos Ruiz trabajan en la recreación de Torcuato Luca de Tena a partir de una fotografía original juan flores
Cristina Rubio

Torcuato Luca de Tena, fundador de este periódico volvió a la vida este fin de semana tras la publicación del vídeo creado por los profesionales de ADM con motivo del proyecto 'Sevilla 2029' que ABC de Sevilla prepara junto al Ayuntamiento. En este vídeo ... de casi cinco minutos el periodista narra su labor en la transformación de la capital hispalense en una ciudad moderna y universal a la vez que se muestran imágenes de la Sevilla de la época inmersa en la Exposición de 1929, ejemplares del diario y al propio Luca de Tena en su legendario despacho. Todas estas secuencias animadas provienen de fotos reales del archivo de ABC; se han utilizado más de una veintena de imágenes.

