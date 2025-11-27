Suscríbete a
ABC Premium

Antonio Muñoz deja sin refuerzo de Policía Local el fin de semana del derbi y el alumbrado navideño

El exalcalde se une a Vox para bloquear el Plan de Navidad del Ayuntamiento y obliga a que José Luis Sanz recurra a la fórmula insólita del decreto

Los agentes advierten que será imposible ajustar los turnos de cara a los más de 60 eventos y a los cortes de tráfico que empiezan el viernes en el Centro

El Pleno rechaza el Plan de Navidad de la Policía Local y sólo deja a José Luis Sanz la vía del decreto

Una pareja de agentes de la Policía Local regula el acceso al Centro por la Puerta de Carmona
Una pareja de agentes de la Policía Local regula el acceso al Centro por la Puerta de Carmona JUAN FLORES
Mario Daza

Mario Daza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

José Luis Sanz se enfrenta a la mayor crisis política desde su llegada a la Alcaldía a cuenta del Plan de Navidad de la Policía Local. El alcalde se quedó ayer solo en el Salón Colón, sin el respaldo de los representantes sindicales de ... los agentes sin el apoyo de la oposición a su propuesta para destinar 5,6 millones al pago de las horas extra del Cuerpo en los próximas fiestas. Ni siquiera Vox, que hasta ahora había sido su amigo más fiel en el desbloqueo de proyectos estuvo a su lado. Tampoco lo hizo el PSOE, cuyo portavoz ha sido alcalde y sabe lo que es negociar este tipo de acuerdos. Pero Antonio Muñoz miró para otro lado y pensó más en el interés político que en el de la ciudad. Un actitud sorprendente en un Pleno extraordinario que no sirvió para nada, más que para levantar un reparo suspensivo de la Intervención y engordar la factura de las productividades con 4,9 millones más para liquidar deudas de 2024 y de los servicios entre mayo y octubre de 2025.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app