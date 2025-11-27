Antonio Muñoz deja sin refuerzo de Policía Local el fin de semana del derbi y el alumbrado navideño

José Luis Sanz se enfrenta a la mayor crisis política desde su llegada a la Alcaldía a cuenta del Plan de Navidad de la Policía Local. El alcalde se quedó ayer solo en el Salón Colón, sin el respaldo de los representantes sindicales de ... los agentes sin el apoyo de la oposición a su propuesta para destinar 5,6 millones al pago de las horas extra del Cuerpo en los próximas fiestas. Ni siquiera Vox, que hasta ahora había sido su amigo más fiel en el desbloqueo de proyectos estuvo a su lado. Tampoco lo hizo el PSOE, cuyo portavoz ha sido alcalde y sabe lo que es negociar este tipo de acuerdos. Pero Antonio Muñoz miró para otro lado y pensó más en el interés político que en el de la ciudad. Un actitud sorprendente en un Pleno extraordinario que no sirvió para nada, más que para levantar un reparo suspensivo de la Intervención y engordar la factura de las productividades con 4,9 millones más para liquidar deudas de 2024 y de los servicios entre mayo y octubre de 2025.

Los planes del gobierno de Sanz para la Policía Local se fueron al traste y agotaron ayer prácticamente una de las últimas opciones para llegar un consenso que parece imposible, a pesar de las dos reuniones celebradas con los sindicatos de los agentes. No hubo punto de encuentro. Tampoco con la oposición, que ayer lo acusó de «improvisar», de querer «poner un parche a un problema mayor» y de «jugar con la seguridad de los sevillanos» en unas fechas fundamentales para la ciudad. El callejón en que se queda el alcalde tiene una única salida, de la que ha avisado esta semana: imponer las horas extra a los agentes con un decreto. Ayer, nada más acabar el Pleno, se reunió con el delegado de Seguridad y Recursos Humanos, Ignacio Flores, y el jefe de la Policía Local, Antonio Luis Moreno, para definir la estrategia a seguir.

El procedimiento del decreto es complejo. Será ahora el jefe de la Policía el que elabore un listado con las horas y servicios extraordinarios que deben realizar los agentes para cubrir la demanda de las fiestas y, posteriormente, el alcalde lo refrendará con su firma. No será, por tanto, un escenario como el de años anteriores, sino una relación de productividades impuestas a la plantilla. De hecho, el único Plan de Navidad que podría aplicarse tiene casi dos décadas de vigencia, del año 2004, que es el último en el que se aprobó. Este documento, totalmente desfasado pero en vigor, señala que el periodo de implantación es entre el 19 de diciembre y el 7 de enero, con un reparto del 66% de la plantilla en días laborales y de un 33% los fines de semana y festivos. Todo ello, con un gasto de 3 millones, lejos de los 5,6 que proponía Sanz este año, y en las antípodas de los más de 8 que pedían los sindicatos.

Con esos mimbres habrá que conformarse hasta que el decreto del alcalde se aplique. Pero la realidad es que el Ayuntamiento no cuenta a día de hoy con crédito presupuestario para pagarlo. Fuentes municipales confirman que habrán de abonarse en un futuro con un reconocimiento de deuda en el Pleno, levantando otro posible reparo de la Intervención. ¿Y qué pasaría si la oposición lo rechaza? Pues probablemente el asunto acabe ante el juez para que los agentes puedan cobrar. Pero no es este el principal problema a corto plazo, sino cómo se cubrirán las necesidades de este fin de semana en el que comienza el plan de movilidad de Navidad y en el que hay más de 60 eventos convocados. Todos, evidentemente, se van a celebrar, pero habrá que ver en qué condiciones estarán los servicios públicos que requieren.

Organizar los turnos

Fuentes de la Policía Local son muy claras al respecto: «Es imposible que en unas 48 horas se organicen los turnos para atender esas actividades». Y es que el operativo de la Navidad requiere que una cifra importante de agentes cambien de unidad para hacer frente al operativo e insisten en que «eso no se hace de un día para otro». Este hecho pone en peligro, por ejemplo, que los cortes para el acceso de los vehículos privados al Casco Antiguo o a las zonas comerciales de Nervión, Lagoh o Torre Sevilla cuenten con patrullas suficientes para que se lleven a cabo. «Ya te digo que eso no se va a poder hacer», reiteran. El tiempo apremia y, según los plazos anunciados por el gobierno de Sanz, deberían estar activos a las 00 horas de este viernes.

Pero la falta de efectivos no se limita a la casuística del tráfico, sino que afecta al resto de eventos previstos. El objetivo del gobierno municipal era que estos días ya estuviera activo el Plan de Navidad, pero no será así. Por lo tanto, habrá que hacer frente a las actividades con los servicios ordinarios de cada fin de semana. Es decir, una cuarta parte de la plantilla (250 agentes en el mejor de los casos), repartidos en los tres turnos: mañana, tarde y noche. Con esos efectivos se asumirá el operativo del sábado, en el que está anunciado el encendido del alumbrado navideño en más de 300 calles, con un concierto previo en la Avenida que suele colapsar los alrededores.A eso hay que sumar que el domingo se disputa el derbi en el Sánchez Pizjuán, con el despliegue especial que requiere y al que parece improbable llegar con los efectivos de cualquier otro fin de semana.

El alcalde busca a la desesperada una alternativa de urgencia y convoca una Junta Local de Seguridad para hoy. Ayer, en su intervención de cierre en el Pleno, Sanz lanzó un mensaje en el que dijo que «vamos a seguir trabajando para que los sevillanos puedan disfrutar de la Navidad y garantizar su seguridad». Lo hizo, además, criticando duramente a la oposición por querer «fastidiar la Navidad a los sevillanos». En sólo unas horas sabremos si es capaz de dar con la solución o si el conflicto con la Policía amarga este año las fiestas.