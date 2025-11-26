El Pleno rechaza el Plan de Navidad de la Policía Local y sólo deja a José Luis Sanz la vía del decreto

Suscríbete a
El alcalde José Luis Sanz a su llegada al Pleno extraordinario de esta mañana MANUEL OLMEDO
Mario Daza

A sólo dos días para que comience el Plan de Navidad de la Policía Local de Sevilla, el gobierno de José Luis Sanz ha agotado todas las vías de consenso sin lograr acuerdo con ninguna de las partes implicadas en la negociación. Al rechazo ... de los sindicatos a la propuesta inicial que elaboró la Delegación de Seguridad y Recursos Humanos, se ha sumado hoy el voto contrario de todos los grupos de la oposición en el Pleno extraordinario, bloqueando así la modificación presupuestaria de unos 5,6 millones de euros para financiar el pago de las horas extra de los agentes durante las próximas fiestas. Con este 'no' rotundo de todos los grupos municipales, y el rechazo también de la plantilla, al alcalde sólo le queda una vía: imponerlo por decreto.

