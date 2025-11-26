El Pleno rechaza el Plan de Navidad de la Policía Local y sólo deja a José Luis Sanz la vía del decreto

A sólo dos días para que comience el Plan de Navidad de la Policía Local de Sevilla, el gobierno de José Luis Sanz ha agotado todas las vías de consenso sin lograr acuerdo con ninguna de las partes implicadas en la negociación. Al rechazo ... de los sindicatos a la propuesta inicial que elaboró la Delegación de Seguridad y Recursos Humanos, se ha sumado hoy el voto contrario de todos los grupos de la oposición en el Pleno extraordinario, bloqueando así la modificación presupuestaria de unos 5,6 millones de euros para financiar el pago de las horas extra de los agentes durante las próximas fiestas. Con este 'no' rotundo de todos los grupos municipales, y el rechazo también de la plantilla, al alcalde sólo le queda una vía: imponerlo por decreto.

Es esta una situación inédita en el Ayuntamiento de Sevilla, pero en contra de la última carta del gobierno municipal juega la falta de tiempo para que se active el Plan de Navidad. El mismo debe ponerse en marcha este viernes y estar en funcionamiento durante todo el fin de semana, coincidiendo con el acto de encendido del alumbrado de más de 300 calles que se celebrará el sábado. Tienen, por tanto, apenas 48 horas para cuadrar los turnos, llevar a cabo los cambios de unidad de los agentes, y organizar los cuadrantes. Y, además, Sanz tiene todavía que firmar el decreto correspondiente. Fuentes municipales han asegurado a ABC de Sevilla después del Pleno que esperan que se pueda llevar a cabo, e insisten en transmitir un mensaje de calma a los sevillanos para estos días de Navidad.

La realidad es que hoy el alcalde se ha quedado solo en el Pleno. Los tres grupos de la oposición (PSOE, Vox y Con Podemos-IU) han calcado un mismo discurso en el que han acusado al gobierno de falta de diálogo, de no haber realizado una planificación oportuna y de intentar imponer un plan que es «un parche» pero que no soluciona de fondo el problema que tiene la Policía Local de Sevilla. A Sanz le han fallado todos y eso que su delegado Juan Bueno apeló a la «responsabilidad» de los partidos que no se generara «un problema de inseguridad» en la ciudad durante las fiestas navideñas. Pero los grupos municipales se lo repitieron: «Han preferido llegar al límite, venir al Pleno a la carrera, pedirnos un cheque en blanco y luego decirnos que ponemos en riesgo la seguridad de la ciudad», recriminó al gobierno la concejal del PSOE, Sonia Gaya.

El ejecutivo municipal se quedó también sin el respaldo de Vox, y esa ha sido la gran sorpresa de esta mañana. Entre otras cosas, porque fueron los ediles del partido de Abascal los que forzaron la convocatoria de este Pleno extraordinario para debatir sobre el estado de la Policía Local y desbloquear los expedientes que seguían pendientes con los agentes. Es decir, alargaron el plazo en el Pleno de la semana pasada amenazando con un 'no' que, al final, ha sido también un 'no' sólo unos días después. «La Sevilla de hoy no es la de hace 20 años, pero seguimos teniendo reglamentos obsoletos, unos calendarios desfasados y una estructura que no corresponde a la realidad», denunció su portavoz Cristina Peláez.

Protestas sindicales

Todos los grupos coincidieron también en pedirle al alcalde que se plantee la regulación de los eventos en la ciudad, que el delegado de Hacienda, Juan Bueno, cifró en más de 3.700 hasta el mes de noviembre de este año. Con todo, la oposición insistió en su recorte y la socialistas Sonia Gaya avisó de que «el único peligro que hay son ustedes (por el gobierno) gestionando esta ciudad, porque los sevillanos no quieren una Policía de eventos. Aquí se autorizan los eventos que quieren ustedes y tendrán que empezar a valorar la magnitud y decir cuál se puede hacer y cuál no». Un hilo conductor al que se sumaron también en Con Podemos-IU y en Vox, reclamando a Sanz que ponga fin al «excesivo» número de actividades para «no morir de éxito».

En el Pleno han estado presentes los sindicatos de la Policía Local, que una vez que han conocido que se bloqueaban los 5,6 millones de euros para el Plan de Navidad han realizado protestas en el Salón Colón. Los del Sppme, que es el mayoritario, se colocaron un gorro de Papá Noel y comenzaron a tocar unos silbatos. Fueron desalojados. También el portavoz del CSIF por llamar al alcalde «mentiroso». Fue precisamente José Luis Sanz quien cerró la sesión. Lo hizo señalando que «es curioso que se le pite a los que acabamos de aprobar con su voto el pago de las deudas pendientes o a los que han podido presentar un Plan de Navidad». Un tono irónico que acompañó con un compromiso: «Vamos a seguir trabajando para que los sevillanos puedan disfrutar de una Navidad y para garantizar su seguridad», a pesar de que la oposición «sólo quiere fastidiar la Navidad a los sevillanos».