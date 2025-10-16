Suscríbete a
ABC Premium

Portales turísticos denuncian el fraude en la compra de entradas que pueden afectar a monumentos como el Alcázar de Sevilla

Las pseudo páginas se posicionan por encima de las webs oficiales mediante la manipulación de algoritmos y sistemas de pujas publicitarias

Diversificar las rutas turísticas, una forma de rescatar el patrimonio en Sevilla

Una visita teatralizada en el Real Alcázar
Una visita teatralizada en el Real Alcázar manuel olmedo
Cristina Rubio

Cristina Rubio

Esta funcionalidad es sólo para registrados

España es el segundo país más visitado del mundo, en 2024 recibió 94 millones de turistas y Sevilla es la tercera ciudad más visitada del país, por detrás de Madrid y Barcelona. Esta popularidad pone precisamente a los monumentos en el blanco perfecto para ... ser víctimas de las páginas webs falsas, que perjudican tanto a las webs oficiales como a los visitantes. Mediante la manipulación de algoritmos se posicionan por encima de los portales de venta de entradas de los principales reclamos turísticos, haciendo que el turista puede ser engañado fácilmente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app