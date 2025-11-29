Suscríbete a
Última hora
La Policía Local boicotea el inicio del Plan de Navidad
Última hora
Detenidos 14 ultras del Sevilla y el Betis por la multitudinaria pelea

La Policía Local de Sevilla boicotea el inicio del Plan de Navidad: dos de cada tres agentes se ausentan

Hasta 77 de los 115 policías del turno matinal de este sábado no se habrían incorporado a sus puestos pese figurar en el listado pergeñado por la Jefatura

El Pleno rechaza el Plan de Navidad de la Policía Local y sólo deja a José Luis Sanz la vía del decreto

El alcalde decreta el Plan de Emergencias en Sevilla para obligar a la Policía Local a trabajar en Navidad

Agentes de la Policía Local en Navidad
Agentes de la Policía Local en Navidad abc
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Apenas 48 horas han transcurrido desde que el Ayuntamiento hispalense activase el nivel uno de su Plan de Emergencias, con la obligación de los agentes de la Policía Local de asumir los turnos especiales y estar disponibles en cualquier momento para dar cobertura a ... los operativos extraordinarios de Navidad; y esta medida derivada de la falta de acuerdo para las productividades a cobrar por los efectivos se ha encontrado con un importante plantón por parte de los mismos, justo al comenzar los servicios de refuerzo.

