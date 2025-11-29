La Policía Local de Sevilla boicotea el inicio del Plan de Navidad: dos de cada tres agentes se ausentan

Apenas 48 horas han transcurrido desde que el Ayuntamiento hispalense activase el nivel uno de su Plan de Emergencias, con la obligación de los agentes de la Policía Local de asumir los turnos especiales y estar disponibles en cualquier momento para dar cobertura a ... los operativos extraordinarios de Navidad; y esta medida derivada de la falta de acuerdo para las productividades a cobrar por los efectivos se ha encontrado con un importante plantón por parte de los mismos, justo al comenzar los servicios de refuerzo.

Y es que 77 de los 115 efectivos asignados al turno matinal de este sábado, jornada que por la tarde y noche cuenta con el encendido del alumbrado navideño, no se habrían incorporado finalmente a este servicio, en concreto 71 policías rasos y seis oficiales, situación en la que habrían incurrido principalmente agentes asignados a este turno como refuerzo extraordinario merced al Plan de Emergencias, además de otros miembros del cuerpo a los cuales correspondía ya este turno.

Según el Ayuntamiento de Sevilla, los agentes que no hayan cumplido con el turno asignado tienen la obligación de acreditar formalmente una baja médica, porque en caso contrario, se enfrentarían a la apertura de un expediente disciplinario, con todo lo que ello comporta.

Desde las organizaciones sindicales de la Policía Local, en concreto CSIF, se ha defendido que aunque la Jefatura publicó este pasado viernes en listado de los agentes asignados obligatoriamente al turno, la medida no les fue «decretada personalmente» a cada uno de los agentes en cuestión, avisando de que la orden del cuerpo de Policía Local donde fue publicada dicha relación de efectivos sólo es accesible desde los equipos informáticos del Ayuntamiento, que según esta fuerza sindical «no ha previsto un mecanismo» eficaz de comunicación a estos funcionarios, para el caso de los que no estuviesen activos esta anterior jornada.

CSIF señala al respecto que pese a que el Gobierno local haya activado vía decreto el nivel uno del Plan de Emergencias de la ciudad, mediante el cual los agentes están obligados a cubrir estos servicios especiales frente al carácter voluntario del plan convencional de Navidad, en la práctica «no hay una emergencia ni catástrofe» real, esgrimiendo que los agentes han acudido a motu propio a cubrir operativos extraordinarios en momento de urgencia como la borrasca Bernard de octubre de 2023 o las recientes jornadas de lluvias torrenciales.

Tras esta situación, claro está, los ojos están puestos en la tarde y la noche de este sábado, con motivo del acto de encendido de las luces de Navidad de la ciudad a las 19.00 horas en la avenida de la Constitución, con la previsible asistencia de multitud de público desde tiempo antes.

Y es que desde las 17.30 horas se celebrará el gran espectáculo «La Noche de la Luz», que contará con la actuación de Pastora Soler, acompañada de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla y coros navideños, con la correspondiente asistencia de público.

Por ahora, el Ayuntamiento de Sevilla no tiene cuantificada cuál será la factura total que tendrá que pagar por estas horas extra de la Policía Local, que nunca superará los 5,6 millones a los que ascendía la última oferta que hizo el gobierno municipal a los sindicatos, que reclamaban repetir al menos la planificación de la anterior Navidad, que tuvo un coste de unos diez millones de euros.

«No es cuestión de voluntad política y sí del límite legal que nos marca la Intervención», ha advertía recientemente Sanz, reiterando que «ni siquiera el alcalde está por encima de la Ley», toda vez que también incide que en mayo fueron agotados ya los 17 millones de euros presupuestados para horas extraordinarias de los agentes, en un contexto en el que confluyen el déficit estructural de plantilla activa y el creciente número de grandes eventos en la ciudad con sus necesarios despliegues preventivos.