El alcalde decreta el Plan de Emergencias en Sevilla para obligar a la Policía Local a trabajar en Navidad

El conflicto a cuenta del pago de las horas extra de la Policía Local durante esta Navidad ha llevado al alcalde de Sevilla a tomar una decisión inédita hasta ahora en el Ayuntamiento. Después de que haya sido imposible llegar a un acuerdo con ... los sindicatos para la concreción de las productividades y que de toda la oposición tumbara ayer en el Pleno extraordinario la propuesta elaborada por el gobierno municipal, José Luis Sanz ha recurrido a una fórmula de urgencia para poder «garantizar la seguridad en la ciudad y que los sevillanos puedan disfrutar de la programación de estas fiestas». Con este objetivo, desde este mismo jueves, y sin fecha clara de finalización, el regidor hispalense va a firmar un decreto para activar el Plan de Emergencias en nivel 1, lo que permitirá movilizar a un número amplio de agentes en los distintos operativos previstos.

Así lo ha anunciado Sanz esta mañana al término de la Junta Local de Seguridad que convocó ayer a última hora por vía de urgencia para resolver el bloqueo del Plan de Navidad de la Policía Local. En una rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, el alcalde ha explicado que esta decisión «va a permitir movilizar entre 400 y 500 agentes diarios en tres turnos, según las necesidades de cada día», ya que «no es lo mismo lo que se requiere un 5 de enero que un 1 de diciembre». En este sentido, ha insistido en que «vienen unos días complicados por el alumbrado navideño, por el derbi o el puente de la Inmaculada, que es el que más visitantes registra en Sevilla». Por todo ello, «nos vemos obligados a decretar este plan que nos va a permitir movilizar, no sólo a la Policía Loca, sino también a todos los servicios municipales que en cada momento hicieran falta».

El alcalde ha explicado que este instrumento «es más flexible que el decreto de servicios mínimos», ya que «el otro establece un mínimo de agentes que se acaba convirtiendo en un máximo». Frente a ello, «el Plan de Emergencias permite movilizar a toda la plantilla si es necesario». Ante una posible reacción contraria de los sindicatos a esta medida, Sanz ha señalado que «mi obligación no es temer lo que hagan, sino garantizar la seguridad en estos días». Eso sí, lanzó un mensaje directo a los agentes, asegurando que «si yo fuera afiliado de un sindicato cualquiera, le preguntaría por qué no aceptaron el plan que puso el Ayuntamiento encima de la mesa, que no era tan ambicioso como el que ellos proponían y que estaba por encima de los topes legales que fijaba la Intervención».

De hecho, con esta decisión definitiva lo más probable es que los agentes cobren menos que los 5,6 millones de euros que había fijado el gobierno de José Luis Sanz en su propuesta de Plan de Navidad para este año. Aún así, el alcalde ha recordado que esa cantidad sigue siendo el máximo que está permitido y que hasta ahí podrá llegar para definir todas las horas extra que sea necesario que los agentes hagan estos días. Así, a partir del 19 de diciembre entrará en vigor el Plan de Navidad que está en vigor en el Ayuntamiento de Sevilla, y que es el que se aprobó en el año 2004. Este establece que un 66% de la plantilla sea movilizada en los días laborables y que un 33% haga lo propio en los fines de semana y festivo. Una propuesta que desde entonces, y como se recoge en el documento, está cuantificada en unos 3 millones de euros.