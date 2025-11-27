Suscríbete a
Anticorrupción y las acusaciones populares solicitan prisión provisional sin fianza para Ábalos

El alcalde decreta el Plan de Emergencias en Sevilla para obligar a la Policía Local a trabajar en Navidad

Habrá una media de entre 400 y 500 agentes movilizados al día gracias a este decreto de José Luis Sanz, que entrará en vigor hoy mismo y no tiene por ahora fecha de finalización

El Pleno rechaza el Plan de Navidad de la Policía Local y sólo deja a José Luis Sanz la vía del decreto

Junta Local de Seguridad convocada por el alcalde en el Ayuntamiento ABC
Mario Daza

Mario Daza

El conflicto a cuenta del pago de las horas extra de la Policía Local durante esta Navidad ha llevado al alcalde de Sevilla a tomar una decisión inédita hasta ahora en el Ayuntamiento. Después de que haya sido imposible llegar a un acuerdo con ... los sindicatos para la concreción de las productividades y que de toda la oposición tumbara ayer en el Pleno extraordinario la propuesta elaborada por el gobierno municipal, José Luis Sanz ha recurrido a una fórmula de urgencia para poder «garantizar la seguridad en la ciudad y que los sevillanos puedan disfrutar de la programación de estas fiestas». Con este objetivo, desde este mismo jueves, y sin fecha clara de finalización, el regidor hispalense va a firmar un decreto para activar el Plan de Emergencias en nivel 1, lo que permitirá movilizar a un número amplio de agentes en los distintos operativos previstos.

