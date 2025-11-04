La pasarela de Altadis tendrá un plazo máximo de ejecución de dos años

La obra que el fondo de inversión KKH está llevando a cabo en los terrenos de la antigua fábrica de Altadis para su adecuación como el nuevo complejo 'Vera Sevilla' no sólo va permitir poner en valor un espacio que hasta ahora ... estaba infrautilizado, sino que llevará aparejada otra serie de proyectos que transformarán al completo esta zona de la ciudad. Uno de ellos va a ser, sin duda, la construcción de una nueva pasarela peatonal sobre el Guadalquivir, entre los puentes de San Telmo y Los Remedios, que contará con unos 700 metros de extensión y que llevará el nombre de la Princesa Leonor. Una infraestructura que acaba de dar un paso definitivo para hacerse realidad a través de la firma de un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y la sociedad Seville Cubic River, SLU que permitirá su ejecución.

En concreto, el Consejo de Gobierno de Urbanismo que se va a celebrar esta mañana tomará conocimiento de una resolución del gerente por la cual se da orden de la tramitación de este expediente, facilitando así el acuerdo de las dos partes y permitiendo también que el proyecto sea sometido a la fase preceptiva de información pública. Un documento en el que se detallan los compromisos que adquieren ambos firmantes en cuanto a la ejecución de esta pasarela peatonal y que establece algunos plazos relevantes que deben tenerse en cuenta. Entre ellos, que la obra de la misma deberá comenzar en un máximo de un año desde que se obtengan todas las licencias necesarias y que su ejecución no podrá prolongarse más allá de 24 meses. Algo que, en un principio, parece claramente asumible, ya que la promotora mantiene su intención de que el puente esté listo a finales del año 2026.

El convenio parte de una premisa clara: la obligación que adquiere Seville Cubic River de asumir la carga urbanística de la construcción de la pasarela, abonando sus costes, como uno de los extremos del acuerdo alcanzado con el Consistorio. La sociedad asegura en el mismo contar con la financiación necesaria para su ejecución y se recoge además que debe depositar un aval del precio total de la actuación para garantizar los recursos necesarios. Una garantía que permitiría al Ayuntamiento de Sevilla terminar estas obras de construcción de la pasarela peatonal hasta San Telmo, sólo en el caso de que las mismas se paralicen durante un periodo superior a los tres meses y por causas que sean imputables a la sociedad. La misma responderá durante un año de la correcta ejecución de los trabajos de la nueva infraestructura.

En el documento urbanístico que rubrican ambas partes se deja constancia de que la pasarela Princesa Leonor contará con un sistema de iluminación decorativa programable, mediante balizas ubicadas en los cantos exteriores del tablero. Esto hará que Sevilla Cubic River mantenga la obligación de la gestión de su control y del coste de su consumo a través de un plan anual que se firmará con el Ayuntamiento. Por su parte, el Consistorio adquiere el compromiso de facilitar al máximo los trámites para que esta estructura sobre el río sea una realidad, además de a la recepción de la misma tras la finalización de los plazos de construcción y garantía asumidos por la propia sociedad gestora de 'Vera Sevilla'.