La pasarela de Altadis tendrá un plazo máximo de ejecución de dos años

El Ayuntamiento y la sociedad Seville Cubic River firman un convenio urbanístico en el que se recogen los detalles de la operación que permitirá construir este nuevo puente peatonal sobre el Guadalquivir

Los jardines de Altadis abrirán el 28 de febrero de 2026

Diseño de la pasarela que unirá el complejo de Altadis con el entorno del Palacio de San Telmo
Diseño de la pasarela que unirá el complejo de Altadis con el entorno del Palacio de San Telmo
Mario Daza

La obra que el fondo de inversión KKH está llevando a cabo en los terrenos de la antigua fábrica de Altadis para su adecuación como el nuevo complejo 'Vera Sevilla' no sólo va permitir poner en valor un espacio que hasta ahora ... estaba infrautilizado, sino que llevará aparejada otra serie de proyectos que transformarán al completo esta zona de la ciudad. Uno de ellos va a ser, sin duda, la construcción de una nueva pasarela peatonal sobre el Guadalquivir, entre los puentes de San Telmo y Los Remedios, que contará con unos 700 metros de extensión y que llevará el nombre de la Princesa Leonor. Una infraestructura que acaba de dar un paso definitivo para hacerse realidad a través de la firma de un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y la sociedad Seville Cubic River, SLU que permitirá su ejecución.

