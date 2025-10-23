Los jardines de Altadis abrirán el 28 de febrero de 2026

Los jardines de Altadis, que componen los de Pierre de Coubertin, Manuel Ferrand y Manuel Arellano y pertenecientes al proyecto Vera Sevilla, abrirán el próximo 28 de febrero. Así lo asegura el fondo de inversión KKH, encargada del proyecto, que ya ha ... vallado la zona para realizar los trabajos y que reconoce que los plazos marcados avanzan a buen ritmo y sin demora, por lo que la finalización de estas actuaciones en espacios verdes llegarían en tiempo y forma.

El proyecto, que contempla este conjunto de jardines, pretende instaurar un parque abierto y visualmente permeable, conectando con el nuevo paseo del río y con los distintos espacios verdes del complejo, generando un nuevo gran parque urbano en Los Remedios.

En lo que se refiere a los jardines de Manuel Ferrand, junto a la calle Juan Sebastián Elcano, la promotora ha atendido las demandas de los vecinos afrontando una remodelación conservadora, aunque con el incremento del número de árboles y de superficies en sombra, con idea de que sea un parque abierto las 24 horas y con vallado para la zona de juego de niños.

Los jardines de Manuel Arellano, junto al río, conllevarán una transformación más significativa, ya que se convertirá en una gran avenida o paseo público de 14 m de ancho, con zonas estanciales de alta calidad y contacto visual con el agua y con el ecosistema local. Además, tendrá un espacio para perros, en frente del nuevo hotel, además de nuevos caminos de paseo y la plantación de nuevos árboles para crear una zona de sombra mucho más extensa.

Una remodelación total es la que conllevará la actuación en la calle Pierre de Coubertin, que se integrará en los jardines y será una zona con tráfico limitado a 20 Km/h, generando una conexión entre ambos espacios verdes, pero sin barreras, muros ni verjas. Estas actuaciones implicarán un reasfaltado que será comunicado a los vecinos en tiempo y forma, ya que se llevará a cabo en horario nocturno.

El nuevo parque resultante de todas estas actuaciones quedará abierto 24 horas y conectado con las zonas verdes y del interior de la fábrica, un paso que hasta ahora era inaccesibles al ciudadano. De esta forma, todo el paseo fluvial quedará después unido directamente con el barrio de los Remedios mediante una gran avenida peatonal, perpendicular al río, y la gran plaza cívica frente a la Capilla de la Hermandad de las Cigarreras.