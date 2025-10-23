Suscríbete a
Los jardines de Altadis abrirán el 28 de febrero de 2026

Este espacio verde del proyecto Vera Sevilla pretende convertir la zona en un nuevo gran espacio al aire libre y abierto 24 horas

El proyecto Vera en la antigua fábrica de tabacos de Sevilla cumple los plazos y apunta a finales de 2026

Recreación de uno de los espacios del proyecto Vera Sevilla
Recreación de uno de los espacios del proyecto Vera Sevilla ABC
Jaime Parejo

Los jardines de Altadis, que componen los de Pierre de Coubertin, Manuel Ferrand y Manuel Arellano y pertenecientes al proyecto Vera Sevilla, abrirán el próximo 28 de febrero. Así lo asegura el fondo de inversión KKH, encargada del proyecto, que ya ha ... vallado la zona para realizar los trabajos y que reconoce que los plazos marcados avanzan a buen ritmo y sin demora, por lo que la finalización de estas actuaciones en espacios verdes llegarían en tiempo y forma.

