Los párrocos del Polígono Sur, el doctor Rodríguez Baño y la diseñadora Carmen Maza, premios 'En portada' 2025

Los premios 'En portada' en su edición de 2025 ya tienen nombres y apellidos. Este reconocimiento surgió hace más de una década para poner en valor a personas, empresas e instituciones de Sevilla y su provincia que han realizado una labor destacada en ... beneficio de la ciudad a lo largo de este año que está a punto de acabar. Estos premios, creados inicialmente en 2013, buscan ponderar el trabajo de quienes, a pesar de no buscar protagonismo, contribuyen significativamente al crecimiento de Sevilla en cualesquiera de sus ámbitos.

De este modo, y reunidos el diez de noviembre en Sevilla el jurado de los premios 'En portada' 2025, éste órgano ha tenido a bien conceder el reconocimiento por unanimidad a cuatro personas: por un lado, y de forma doble, a los sacerdotes del Polígono Sur Salvador Diánez y Sergio Codera, que son los párrocos de San Pío X y Jesús Obrero respectivamente; a Jesús Rodríguez, jefe del servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen Macarena; y a la diseñadora sevillana Carmen Maza.

Este premio está organizado por ABC de Sevilla y patrocinado por Grupo Concesur, y la entrega de los galardones tendrá lugar en el mes de enero, en la Galería, en una fecha que está aún por determinar. El jurado valora así la trascendencia social del trabajo que vienen realizando desde hace años los premiados por cada una de las comunidades a las que pertenecen, y esa labor no cae en saco roto con la concesión de esta nueva distinción que también ayuda a impulsar proyectos de quienes los llevan a cabo. El jurado de estos nuevos tributos de 'En portada' estuvo compuesto por Concha Yoldi, presidenta de Persán; Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía; Alberto García Reyes, director de ABC de Sevilla; Leopoldo Parias, presidente del Banco de Alimentos de Sevilla y Joaquín Fernández–Vial, presidente de Grupo Concesur.

Los párrocos del Polígono Sur, Sergio Codera y Salvador Diánez, en una entrevista con ABC Raúl Doblado / abC

Los premiados de 'En portada' 2025

Salvador Diánez y Sergio Coderasiguen brindando mucha esperanza a muchos de sus vecinos del Polígono Sur tras haber sido dos de los que tomaron el altavoz en la Misión de la Esperanza de Triana. Los dos han mostrado con firmeza la necesidad de un plan integral para una zona muy degradada en la que viven muchas personas honradas, y más que salvadores lo que buscan es servidores. Así lo han ratificado en sendas entrevistas que los dos sacerdotes tuvieron en las páginas de este periódico en el último año. La labor de ambos es ahora reconocida en los premios 'En portada' con el fin de que la semilla plantada obtenga su fruto a futuro. Las parroquias de San Pío X y Jesús Obrero suponen el campo de acción de los dos párrocos. Cabe reseñar que don Salvador es delegado episcopal de Cáritas y responsable diocesano de Migraciones, mientras que don Sergio fue subdirector del colegio de los Salesianos de la Trinidad y director de su centro juvenil, y ahora redibuja un nuevo futuro para tantos jóvenes y no pocos mayores desde su parroquia de Jesús Obrero.

El doctor sevillano Rodríguez Baño, 'En portada' por su dedicación a la investigación de las enfermedades infecciosas

'En portada' también tiene a bien condecorar por su dilatada trayectoria al catedrático de Medicina de la Universidad de Sevilla y jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen Macarena, Jesús Rodríguez Baño. Este doctor sevillano es uno de los investigadores más citados de la ciudad, experiencia que le ha valido para formar parte del equipo editorial de Clinical Microbiology and Infection. También fue presidente de la ESCMID (Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas), así que esta concesión le viene dada por su proyección al ser como es uno de los grandes referentes de la sanidad en su área en Sevilla. Coordinador científico de la REIPI (Red Española de Investigación en Patología Infecciosa) y cocoordinador del programa de resistencias en CIBERINFEC, Rodríguez Baño fue incluido en la lista de Highly Cited Researchers 2023 y recibió el Premio Salud Investiga 2010 que convoca la Junta de Andalucía.

La diseñadora sevillana Carmen Maza Bulevar Sur / ABC

Toda una vida vistiendo a novias de toda España

Carmen Maza ya hacía sus primeros pinitos en el mundo de la moda en 1974 diseñando ropa para niños. Tras años inmersa en el mundo del Pret a Porter, en 2001 esta diseñadora sevillana decidió centrar su talento en el diseño de vestidos de novia en su atelier de Sevilla, con una filosofía de empresa marcada por el carácter artesanal y la personalización de sus diseños que son el verdadero secreto de su éxito en todo este tiempo. Entre los reconocimientos obtenidos a lo largo de su carrera, destacan el Premio al Mejor Proyecto Empresarial Europeo (1998) y las Tijeras de Oro concedidas por el Círculo de Escritores de Moda de Madrid (1996). Desde 2006, algunos de sus diseños forman parte de la colección del Museo del Traje de Madrid. Sus hijas Ana y María le dan más manos en aras de seguir manteniendo el sello identitario que siempre ha caracterizado a la marca para seguir vistiendo desde Sevilla a novias desde todos los puntos de España.