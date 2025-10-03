Salvador Diánez, párroco de San Pío X: «Tenemos que dejar la pena a un lado en el Polígono Sur»

Desmontar todos los prejuicios habidos y por haber del Polígono Sur es una de las principales misiones religiosas que se plantea en este decenio la Iglesia en Sevilla, y la idea es que la llegada de la Esperanza alfarera ayude a enmarcar su contexto de ... una vez por todas y hablar de oportunidades sin condescendencias ni tahúres. Es lo que traslada Salvador Diánez (Sevilla, 1979), vicario episcopal de la Pastoral Social de la Archidiócesis hispalense y párroco de San Pío X, el primero de los dos templos a los que acudirá la dolorosa para devolver la esperanza a aquéllos que la perdieron. El sábado tendrán tiempo para recuperarla.

- ¿Hay quien sigue considerado que el Polígono Sur son únicamente las Tres Mil Viviendas?

- Es que el Polígono Sur no son sólo las Tres Mil. Se compone de seis barriadas. Y la gente lo identifica con un punto de vista negativo. Hay que poner en valor todo, que es el 99,9 por ciento de su gente, de sus entidades y asociaciones. Desgraciadamente, el 0,01 por ciento está ahí, como ocurre en cualquier otro barrio de Sevilla.

- ¿Le da pena que se traslade esta visión incompleta?

- Es indignación. La pena lleva unas connotaciones que no nos ayudan como Iglesia. Nosotros como Iglesia acompañamos en clave de proceso. Y la pena es absolutamente contraria a los procesos de acompañamiento en clave de empleo y promoción. La pena tenemos que dejarla a un lado en el Polígono Sur.

- Hablemos entonces de la alegría: mañana arriba a las puertas de su parroquia Nuestra Señora de la Esperanza. ¿Qué significado tiene esta misión?

- Es una oportunidad de evangelización que la Esperanza venga, venga en misión y dicha misión sea unitaria. No es una misión para la parroquia de San Pío X, ni para la de Jesús Obrero. Es una misión para el Polígono Sur, donde la Virgen estará en dos de tres parroquias, que somos las que componemos la Iglesia Diocesana de Sevilla. No olvidemos la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva.

- Las circunstancias del Polígono Sur no engañan a nadie: es una de las zonas más desfavorables de la ciudad por problemas agudizados como el de la vivienda o el hambre. ¿Por qué es importante evangelizar allí?

- Es igual de importante que hacerlo en el resto de barrios y lugares de nuestra diócesis. La evangelización es aquello que todos los bautizados estamos llamados a llevar a cabo: el anuncio de la buena noticia de Jesucristo. Esta sociedad líquida debe tomar conciencia, reencontrarnos con Jesucristo a través de María, que es la modelo en el discipulado, la modelo de mujer orante, sufriente y... mujer, en definitiva.

- Se cumplen 75 años de la proclamación del dogma de la Asunción por el Papa Pío XII, sucesor de Pío X, que bautiza su parroquia en Las Letanías. ¿Se imaginaba una razón mejor para celebrarlo que llevar a la Esperanza?

- Nosotros estamos contentos, estamos ilusionados. Claro que sí. No podemos olvidarnos que la inmensa mayoría de edificios del Polígono Sur son pisos cárceles al no tener ascensores. A muchos mayores que viven en terceros y cuartos no les resulta cómodo ir a otras zonas de Sevilla. Tampoco olvidemos a la gente que vive en el Polígono Sur y que son originarios de Triana.

La cita «La mayoría de edificios del Polígono Sur son pisos cárceles al no tener ascensores» Salvador Diánez Vicario episcopal de Pastoral Social y párroco de San Pío X

- ¿El reencuentro tras ese éxodo es uno de los grandes argumentos a los que se acogió la Iglesia hispalense para aprobar esta misión?

- A la parroquia está llegando gente que comparte la experiencia de su niñez, su infancia en Triana. Se respira un ambiente de alegría, de júbilo y de cierto nerviosismo. La Virgen viene a su casa, eso es indiscutible.

- ¿Qué preparativos están ultimando?

- La parroquia ha abierto sus puertas a gente del barrio que pidió que se pudieran hacer flores de papel. Y se está engalanando parte del recorrido del traslado de ida de la Esperanza. Hay ilusión por que vaya llegando el día. Habrá un horario amplio de apertura para que la gente pueda acercarse y presentarle sus tristezas y alegrías a la Esperanza. Y cómo no, celebrar los sacramentos. Es una ocasión para celebrar juntos la eucaristía. Vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para que la gente reciba la gracia.

- ¿Qué sacramento no hemos de olvidar en esta misión?

- La eucaristía es lo más importante que tenemos. Y cómo no, el sacramento de la reconciliación. Sería bonito ver cómo los parroquianos estamos dispuestos a acercar a la Virgen con estampas a quienes no pueden acercarse, aunque sea por enfermedad. No hay que olvidar que estamos en Año Jubilar, que somos peregrinos de esperanza.

- ¿Cuánto debemos contribuir todos a que la semilla de la misión sea fecunda y no una mera flor de un día?

- La misión comenzará cuando la Esperanza regrese a Triana. Hay un proceso de abrir el corazón a esta realidad que se nos presenta de acoger a la Virgen en el Polígono Sur. Los días de misión pasarán tan rápido que casi no nos daremos cuenta. Cuando nos queramos dar cuenta, la Esperanza de Triana estará en la capilla de los Marineros en la calle Pureza.

- ¿Sólo así podrá darse como cumplida esta misión?

- No digo cumplida. Pero sí que nos hayan puesto en el camino, que se haya puesto las bases para que esos días gozados no se queden sólo en el recuerdo, sino que sigamos construyendo la misión, que se van recorriendo día a día.

Salvador Diánez, párroco de San Pío X, en su despacho en el arzobispado Maya balanya / ABC

- ¿Qué tal ha sido la coordinación con la hermandad?

- Ha sido buena. Y tenemos la certeza de que lo que tejemos será sólido al futuro. Y con las otras dos parroquias, igual.

- ¿Qué le transmite el arzobispo, Saiz Meneses, en las vísperas a la celebración de la efeméride?

- Disfrutará sin duda de la misión e irá viendo poco a poco los frutos de esta misión ya en el futuro.

- ¿Qué sentido cobra la dimensión pastoral de este hito?

- Todo es pastoral. Estamos llamados a poner en práctica con obras, no a través de la palabra. No podemos caer en la tentación de vivir como si el Señor no formara parte de nuestra vida. De la misma manera no podemos decir que María es nuestra madre, nuestro modelo y nuestra esperanza, si luego vivimos de espaldas a la realidad sangrante de nuestro mundo.

- Hay muchas formas de ser pobre hoy día.

- Pobrezas no hay solamente materiales, sino también estructurales, de tantas dimensiones y hábitos.

- ¿Están haciendo las administraciones todo lo que pueden por revitalizar el Polígono Sur?

- Estoy convencido de que la administración pública, venga de donde venga, tiene intención y deseo de hacer las cosas bien. Habrá cosas que haya que mejorar, y habrá que decirles que hay que incidir en eso. Todas las administraciones deben sentarse para hacer un plan integral, poniendo en el centro a la persona.

- ¿Qué frutos espera que sean recogidos cuando el 1 de noviembre la Esperanza eche el ancla en Triana?

- Espero que muchos, pero los frutos le corresponde recogerlos al Señor. Entonces, no pensemos tanto en frutos y pensemos más en sembrar. Cada uno, como pueda y desde donde pueda. Y ya el Señor se encargará de recoger esos frutos abundantes.