Salvador Diánez, párroco de San Pío X: «Tenemos que dejar la pena a un lado en el Polígono Sur»

El vicario episcopal de Pastoral Social y sacerdote del templo al que acudirá primeramente la Esperanza de Triana ya la recibe con los brazos abiertos: «La Virgen viene a su casa»

Salvador Diánez, párroco de la parroquia de San Pío X, a la que se desplazará la Esperanza de Triana el sábado
Sevilla

Desmontar todos los prejuicios habidos y por haber del Polígono Sur es una de las principales misiones religiosas que se plantea en este decenio la Iglesia en Sevilla, y la idea es que la llegada de la Esperanza alfarera ayude a enmarcar su contexto de ... una vez por todas y hablar de oportunidades sin condescendencias ni tahúres. Es lo que traslada Salvador Diánez (Sevilla, 1979), vicario episcopal de la Pastoral Social de la Archidiócesis hispalense y párroco de San Pío X, el primero de los dos templos a los que acudirá la dolorosa para devolver la esperanza a aquéllos que la perdieron. El sábado tendrán tiempo para recuperarla.

