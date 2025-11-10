Suscríbete a
ABC Premium

Una comisión de conciliación determinará la sanción al colegio de Sandra y si se le retira o no el concierto

Se trata de una fórmula para determinar si las Irlandesas cometió una falta leve, grave o muy grave en el tratamiento del acoso que sufría la alumna

Fachada del colegio Irlandesas de Loreto
Fachada del colegio Irlandesas de Loreto ABC
J. P.

J. P.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El caso del acoso a Sandra, la niña que estudiaba en el colegio las Irlandesas de Loreto, y que se acabó quitando la vida por el presunto bullying al que estaba siendo sometido, sigue dando avanzando en el proceso de su resolución. Tal y ... como reconocía la consejera de Desarrollo Educativo y FP, Carmen Castillo, el caso se encuentra, a la espera de que la Fiscalía determine sus conclusiones sobre el mismo, en la denominada comisión de conciliación, que está prevista en la ley orgánica del Derecho a la Educación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app