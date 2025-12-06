Óscar Puente: 175.000 kilómetros recorridos desde que es ministro... y sólo dos visitas a Sevilla

El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunciaba este viernes en sus redes sociales todos los kilómetros que ha recorrido por coche, tren, avión y helicóptero desde que asumiera la cartera de la que es titular. Un total de 174.486 ... kilómetros por España para acudir a presentar actuaciones de su ministerio, inaugurar tramos de vías ferroviarias o circulatorias o reunirse con autoridades diversas para infraestructuras dependientes de él. Unos viajes oficiales en los que no ha mirado a Sevilla, donde únicamente constan dos visitas del ministro.

En una ciudad que tantas infraestructuras necesita modernizar y culminar como la capital andaluza, Óscar Puente se ha dejado ver por la provincia en dos ocasiones desde que asumiera su mandato al frente de Transportes. En la primera ocasión fue el lunes 5 de febrero de 2024, cuando participó en la inauguración del tramo de autovía que conectaba la población de Espartinas con la A-49, en lo que corresponde a una ínfima parte de la circunvalación SE-40 que sigue sin cerrarse en Sevilla.

Su segunda visita fue apenas un mes después, concretamente el 22 de marzo, cuando visitó la sede de la Diputación de Sevilla para anunciar los contratos de adjudicación para la redacción de los proyectos de construcción del tercer carril de la autovía A-4 entre Sevilla y Dos Hermanas y de la autopista AP-4 entre esta última localidad y Las Cabezas de San Juan.

Con los datos ofrecidos por el ministro, de los 174.486 kilómetros, sólo 2.198 de ellos han sido para visitar Sevilla, lo que se traduce en 1,25% del total de distancia empleada para sus actividades como responsable de Transportes. Y son datos que podrían ser menores ya que el viaje en AVE es más corto que el utilizado para viajar en carretera.

De los 174.486 kilómetros, sólo 2.198 de ellos han sido para visitar Sevilla

Precisamente en estas visitas obtuvo críticas por parte del gobierno municipal, liderado por el alcalde José Luis Sanz, quien manifestó que «el ministro podía haber aprovechado su visita a Sevilla para abordar los proyectos pendientes, tal y como le solicité por carta tras tomar posesión», al tiempo que le afeó no tener una idea de cuales serían los planes del gobierno para la SE-40. Unos planes que se acabarían concretando el pasado mes de noviembre con la aprobación definitiva del trazado entre Dos Hermanas, Palomares y Coria, con la inclusión del polémico puente sobre el Guadalquivir de 3,5 kilómetros de longitud.

La relación de Óscar Puente con las administraciones públicas en Sevilla no es la mejor, como demuestran hechos como el último reparto de ayudas para el transporte público llevado a cabo por el Consejo de Ministros, que dejó sin fondos a la provincia en favor de repartir 324 millones entre Barcelona (149), Madrid (127), Canarias (47,5) y Valencia (40). Todo ello a pesar de que la solicitud llegó directa desde la Junta de Andalucía, que estima en 30 millones lo que necesitaría el consorcio metropolitano de transportes de Sevilla, que agrupa a 45 municipios y más de un millón y medio de habitantes.

«El problema eres tú»

Las relaciones de Óscar Puente no son ni mucho menos las que debería mantener un Gobierno nacional con la quinta capital más poblada del país. De hecho, tras la reclamación este mismo año por parte de José Luis Sanz de que, cuando se trata de hablar de infraestructuras para Sevilla, «no tienes al otro lado del teléfono a nadie que te pregunte qué necesidades hay», el ministro de Transportes señaló que «el problema no soy yo, eres tú. Se queja de que no hay nadie que levante el teléfono y pregunte por las necesidades de Sevilla. Y lo dices sentado junto a la alcaldesa de Granada. Pregúntale si a ella le pasa lo mismo. Y qué ha hecho de distinto para que no le pase».