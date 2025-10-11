Suscríbete a
ABC Premium

Iglesia en sevilla

Misión parroquial: la «revolución espiritual» en La Algaba

El párroco y la hermandad de Jesús organizadora hablan de un incremento de la vida sacramental a todos los niveles

La misión popular se inició hace un año y se clausura en noviembre tras el traslado del Nazareno por el pueblo

Más de cuatrocientas personas encuadradas en grupos de matrimonio y de oración, legado inmaterial de la misión

Un momento de la presentación del cartel de Daroal
Un momento de la presentación del cartel de Daroal María Guerra
Javier Rubio

Javier Rubio

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Este tiempo de gracia de la misión parroquial ha sido una revolución espiritual para nuestro pueblo», razona el párroco de Nuestra Señora de las Nieves de La Algaba sobre el impacto que ha tenido la misión popular organizada por la hermandad de ... Jesús desde el año pasado y que clausurará el arzobispo Saiz Meneses en una misa estacional el 30 de noviembre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app