Misión parroquial: la «revolución espiritual» en La Algaba

«Este tiempo de gracia de la misión parroquial ha sido una revolución espiritual para nuestro pueblo», razona el párroco de Nuestra Señora de las Nieves de La Algaba sobre el impacto que ha tenido la misión popular organizada por la hermandad de ... Jesús desde el año pasado y que clausurará el arzobispo Saiz Meneses en una misa estacional el 30 de noviembre.

El párroco, Gonzalo Fernández, ya está recogiendo los frutos de lo sembrado durante este año de misión desde que el 19 de octubre de 2024 se abriera con el rosario vespertino de la Virgen de los Dolores. El cura de La Algaba lo lleva notando en que ha habido más bautizos de lo habitual en estos doce meses; más desposorios, incluso con regularización de matrimonios civiles; en la asistencia a la misa de las familias; y en los actos penitenciales con cada celebración.

Pendiente queda la administración de la unción a enfermos y ancianos durante la misa del 16 de noviembre que presida monseñor León y la tanda extraordinaria de confirmaciones para la que se han formado más de un centenar de personas. Hasta un chaval del pueblo se ha animado a seguir su formación en el seminario menor en familia (sin internado) para completar el 'boom' de la vida sacramental del que hablan los algabeños.

Con un sinfín de actos y convocatorias de culto y culturales, la misión parroquial venía a subrayar el veinticinco aniversario de la dedicación del templo propio del que la hermandad de Jesús sale cada madrugada del Viernes Santo desde el año 2000.

La misión ha contado con la colaboración de la Vicaría para la Nueva Evangelización del sacerdote Óscar Díaz Malaver, que ha provisto «unos textos primorosamente preparados», en opinión de José Sandalio, teniente de hermano mayor de la hermandad de Jesús. Más de cuatrocientas personas repartidas en una veintena de grupos de matrimonio y de oración han seguido «las oraciones, las catequesis y los ratos de convivencia en familia» que ha propiciado la misión.

Ahora toca poner colofón a ese año misional con la salida de Nuestro Padre Jesús Nazareno que visitará los tres templos de la localidad para pasar por todos los barrios de La Algaba durante tres semanas hasta la clausura de la misión el domingo 30 de noviembre con procesión extraordinaria.

La efemérides se ha querido subrayar con un cartel anunciador obra del taller Daroal que se presentó este viernes en el arzobispado. Sobre la silueta del Nazareno, una golondrina en colores malvas y violetas le arranca una espina de la corona, en referencia a la letra de una saeta que los algabeños suelen recitar de corrido: «Quisiera ser cirineo en tus penas y esperando a tus plantas me tienes y también golondrina quitando las espinas que tienen tus sienes«.

El hermano mayor, Antonio López, destacó que es la primera misión popular en la archidiócesis de Sevilla que se ha centrado en la familia. Ante una numerosa representación de hermanos y devotos algabeños, desgranó los traslados previstos a los barrios de Santo Domingo y Federico García Lorca para permanecer en el oratorio del Cautivo entre el 9 y el 16 de noviembre; a la ermita del Salvador, en el barrio del Aral, donde se venera la Purísima Concepción del 17 al 23 de noviembre; y a la parroquia de las Nieves en el centro del pueblo, sede canónica donde se fundó y se radicó la hermandad hasta el año 2000.

Cada lunes estará en besamanos el Nazareno de La Algaba y cada domingo oficiará uno de los prelados hispalenses: Teodoro Falcón el domingo 16; Ramón Valdivia siete días después; y monseñor Saiz Meneses en la clausura el 30 de noviembre, primer domingo de Adviento.

El delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, Marcelino Manzano, subrayó en el acto de presentación del cartel «el gran valor que para la Iglesia, en cuanto potencial evangelizador, tienen nuestras hermandades y cofradías para despertar la fe dormida en muchas personas».

Por su parte, el párroco Gonzalo Fernández, que se definió a sí mismo como «cura cofrade», quiso destacar que «frente a muchas críticas que se le hacen, soy un firme defensor de unas hermandades bien formadas, unidas y en comunión con la Iglesia como un medio fantástico para transmitir la fe».