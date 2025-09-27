Suscríbete a
Daniel Muñoz, el 'peregrino ruso' de Sevilla

El joven sevillano inicia el 7 de octubre una peregrinación de un año por santuarios marianos de toda España

Tiene previsto recorrer todas las provincias guiado por la Providencia para alimentarse y alojarse en su itinerario

Ha bautizado su iniciativa 'Evanfelizando' y la irá dando a conocer a través de las redes sociales

Daniel Muñoz en la parroquia de San Pedro con la mochila de su peregrinación por España
Javier Rubio

No tiene edad para ser un 'stárets', esa venerable figura de la religiosidad ortodoxa caracterizado por su ascetismo y su sabiduría que entrega a quienes le piden consejo, pero Daniel Muñoz (Sevilla, 16-11-1999) encaja a la perfección en el arquetipo del ... peregrino ruso según el libro del mismo nombre, todo un clásico de la espiritualidad, que narra la aventura de un caminante que deambula de santuario en santuario mientras recita de manera continua la oración del corazón.

