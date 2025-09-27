Daniel Muñoz, el 'peregrino ruso' de Sevilla

No tiene edad para ser un 'stárets', esa venerable figura de la religiosidad ortodoxa caracterizado por su ascetismo y su sabiduría que entrega a quienes le piden consejo, pero Daniel Muñoz (Sevilla, 16-11-1999) encaja a la perfección en el arquetipo del ... peregrino ruso según el libro del mismo nombre, todo un clásico de la espiritualidad, que narra la aventura de un caminante que deambula de santuario en santuario mientras recita de manera continua la oración del corazón.

Muñoz tiene previsto partir de Sevilla el martes 7 de octubre (festividad de la Virgen del Rosario) para atravesar a pie todas las provincias españolas en un año en pos de los santuarios marianos y lugares de apariciones guiado exclusivamente por la Providencia. El mismo define su propósito como «una bendita locura».

Eso fue lo que le dijo su director espiritual cuando le contó la llamada surgida un año atrás en San Juan de la Palma, adonde había entrado buscando confesión, cuando sintió un inesperado calor en el pecho. «Ser cristiano hoy en día es una locura porque es de valientes», relata sin asomo de altanería en sus palabras.

Un vídeo suyo explicando la iniciativa ha alcanzado ya las 6.000 visualizaciones, pero pronto se multiplicarán los doscientos seguidores de su perfil 'Evanfelizando', contracción de los tres ingredientes de la fórmula de su peregrinaje: evangelizar, felicidad y andar. «La clave es que no me vean a mí, siento que el Señor me dijo 'Dani, evangeliza, hazlo feliz y andando', el nombre me lo dio también. Mi objetivo, por querer soñar, es acercar almas a Dios».

¿Qué lleva a un chaval veinteañero a abandonar la comodidad del hogar paterno, los estudios y el trabajo para lanzarse a los caminos confiando ciegamente en la Providencia para conseguir comida y techo? Lo explica de la manera más directa: «Por amor a Jesucristo, eso lo primero; y segundo, porque si no lo hacía, creo que me arrepentiría toda mi vida. Dejo mi vida, mi familia, mis amigos, pero no con disgusto sino como una entrega que merece la pena, la santidad es lo que busco. En el discernimiento, entendí que esto es un plan mayor, que el Espíritu Santo me decía que cada familia que me acoja será mi familia por ese día y me pondré a su servicio. Esto no lo ha hecho el Señor para mí».

Llevará pocas cosas en la mochila además de la ropa indispensable: un cuaderno de vida, una credencial para sellar en los sitios por donde pase y una reliquia de segundo grado de San Carlos Acutis, en cuya canonización pudo estar en Roma. Ni siquiera Biblia, que consultará en el teléfono, para aligerar peso ya que no quiere sobrepasar los cinco o seis kilos de impedimenta. Su idea es caminar una semana y descansar uno o dos días donde lo acojan, pero el plan está tan abierto como la ruta.

Daniel Muñoz es deportista, titulado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte además de estudiante de Ciencias Religiosas, monitor de Teen Star (programa de educación afectivo-sexual para adolescentes) y catequista de un grupo de jóvenes entre 18 y 24 años que cada domingo se reúne en la parroquia de San Pedro. También ha colaborado con el Centro de Orientación Familiar de Triana y ha participado en retiros de novios del Proyecto de Amor Conyugal. Pero no se ha preparado físicamente de un modo especial.

Todo lo contrario que el espíritu, entrenado en la misa cotidiana, la confesión sacramental semanal, el rezo de la liturgia de las horas cada día y el rosario. «No estoy apostando por mi físico, estoy apostando por el Señor, que va a hacer que con su gracia, llegue; el mérito es suyo», dice de la oración y la misa como motores de su peregrinaje.

Reflexiones diarias en Instagram

Con ese bagaje se va a lanzar a andar por caminos y carreteras en solitario aunque «me encantaría si se une alguien». El perfil de Instagram le servirá para ir desgranando, como hasta ahora, pequeñas reflexiones diarias del Evangelio de la jornada y para dar testimonio en cada etapa.

No hay ningún carisma específico en su espiritualidad, más allá de la devoción a María Auxiliadora inculcada en sus años de colegio por los salesianos. Y tampoco hay en su biografía ningún momento de conversión religiosa como tal. Si acaso, el punto de inflexión que supuso acompañar a los enfermos de la Hospitalidad Diocesana a Lourdes en 2015. En cuanto a la vocación, tiene clara su llamada al matrimonio y a formar una familia, aunque el noviazgo que mantuvo se rompiera finalmente.

Y el ejercicio de la caridad del año pasado con las personas sin hogar que veía por la calle lanzando una iniciativa para comprar y repartir unas doscientas mantas que alcanzó donativos por 600 euros. «Me enseñó a confiar en Él», rememora de aquel episodio, casi impulsivo.

Todo lo contrario que la peregrinación: desde que sintió esa especial llamada en septiembre del año pasado, guardó silencio de sus pretensiones hasta madurar y discernirlo en la oración y con su director espiritual. Antes del verano, sin embargo, lo comunicó a sus padres y a su círculo más cercano, que entendió sus razones. Y hace unas pocas semanas se lanzó con los preparativos.

Ello le ha llevado a dejar de lado el máster que iba a empezar y otros proyectos de formación o trabajo que tendrán que aguardar un año, al menos. El martes 7 da el primer de muchos miles de pasos para cubrir la distancia entre Sevilla y Brenes camino de Córdoba. Y que sea lo que Dios quiera.

«Cuando lo cuento, a la gente le da miedo de los peligros que pueda encontrarme, pero yo tengo mucha paz, confío en el Señor, él sabe por qué hago esto», resume su aventura de 'peregrino ruso' por España.