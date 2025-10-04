La misión popular de la Esperanza de Triana

La Esperanza de Triana ha cuidado espiritualmente para que los fieles que acudan a las parroquias de San Pío X, en Las Letanías, y Jesús Obrero, en la barriada Murillo, puedan ganar las indulgencias del jubileo ordinario de 2025 dedicado a la virtud teologal ... de la esperanza. Las disposiciones de la Penitenciaría Apostólica vaticana establecen en su punto tercero que, «además, los fieles podrán conseguir la indulgencia jubilar si, con ánimo devoto, participarán en las misiones populares» como es la que va a celebrarse a partir de hoy en el Polígono Sur.

A tal efecto, la hermandad ha confeccionado una guía espiritual en la que explica estos pormenores con vistas a la conversión de los fieles. El cuadernillo, de 16 páginas, disponible en la página de internet de la hermandad, explica con afán didáctico que «los pecados son algo más serio y trascendente que la mera falta de limpieza o higiene exterior. Los pecados son como las enfermedades, muchas de las cuales no afectan a nuestro aspecto exterior, y, sin embargo, nos están minando por dentro».

A tal fin se dirige la indulgencia plenaria, para lograr «restaurar aquellas relaciones y realidades que quedaron dañadas por nuestros pecados, aunque Dios lo haya perdonado ya. Por todo ello, la Iglesia considera que ese tiempo de sanación, que es necesario para vernos libres completamente de las penas de nuestros pecados, se abrevia o se acorta, e incluso puede llegar a desaparecer, gracias a la comunión de los santos».

Monseñor Saiz Meneses tiene previsto oficiar la misa de envío en Santa Ana este sábado y la función de clausura en la Catedral el 1 de noviembre

La misma guía espiritual de la misión popular llama a evitar determinados riesgos en los que se ha caído en la antigüedad a la hora de lucrar indulgencias para sí o en sufragio por las ánimas benditas del purgatorio: «No es bueno vivir la indulgencia en un sentido individualista y al margen de la comunión de la Iglesia. No puede ser entendida la indulgencia como acciones del creyente sin relación a los sacramentos. No parece adecuado vivir la indulgencia en clave 'cosista', es decir, como determinados requisitos que debemos cumplir los creyentes y por los cuales 'mágicamente' conseguimos el perdón de la pena. La indulgencia no es solo un acto devocional personal, sino que debe ir acompañada de un crecimiento en el amor y el servicio hacia los demás, reflejando así la autenticidad de la vida cristiana».

Toda la primera parte del cuadernillo con que la hermandad acoge a los peregrinos que llegan a la capilla de los Marineros versa sobre el sacramento de la reconciliación, requisito obligado para ganar indulgencia además de comulgar, hacer profesión de fe y rezar por las intenciones del Papa.

Bajo el epígrafe '¡Sé bienvenido! Estás en casa…' se invita a los peregrinos a confiarse en la misericordia divina con estas palabras: «Dios lo puede todo y está dispuesto a perdonarnos siempre. Por eso, no pierdas la esperanza, tu pecado tiene perdón. Dios no se cansa de perdonar y no hay nada que Él no pueda comprender; déjate abrazar y confía en que te puede perdonar. Dios es Padre y nos invita a empezar de nuevo, a levantarnos y a seguir avanzando… ¡a no darnos por vencidos!».

A continuación, se señalan los pasos del sacramento de la reconciliación con un lenguaje alejado de formalismos teológicos que invita al examen de conciencia en seis campos diferentes: 'Tu relación con Dios', 'Tu vida familiar', 'Tu servicio a la vida', 'Tu vocación al amor', 'Tu uso de los bienes' y 'Tu testimonio de verdad'. Como colofón, propone «que te incorpores más activamente a la vida de la Iglesia, y a que, si puedes, te animes a participar en el año jubilar».

No van a faltar ocasiones en la Misión de la Esperanza en el Polígono Sur. El arzobispo de Sevilla, monseñor Saiz Meneses, tiene previsto oficiar la misa de envío en Santa Ana este sábado y la función de clausura en la Catedral el 1 de noviembre, aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma a los cielos, además del jubileo de las cofradías el sábado 25.

El presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, presidirá la función con que se rematará el triduo a la Esperanza de Triana en la parroquia de San Pío X el sábado 11 de octubre en tanto que el obispo auxiliar hispalense Ramón Valdivia hará lo propio el viernes 17 de octubre en la parroquia salesiana de Jesús Obrero.

El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, presidirá la apertura del congreso internacional de hermandades y cofradías de la Esperanza y la misa de triduo en San Pío X el viernes 10 en tanto que los dos obispos auxiliares hispalenses y el titular de Huelva, Santiago Gómez Sierra, ocuparán la cátedra sagrada en el triduo a la Esperanza en la Catedral durante los días 29, 30 y 31 de octubre.

Y no sólo eucaristías. El martes 7 se ha organizado una vigilia de oración a partir de las 20.30 horas en la parroquia de San Pío X organizada por Acción Conjunta contra el Paro para celebrar la jornada mundial por el Trabajo Decente bajo el lema 'Yo me pringo por el trabajo decente. «Se quiere poner el foco en la situación de las personas trabajadoras migrantes, trabajo no siempre reconocido por la sociedad y marcado muchas veces por la precariedad. Queremos reivindicar que la aportación de las personas migrantes en el mundo del trabajo debe ser reconocida y dignificada», sostienen los organizadores.