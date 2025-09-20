Suscríbete a
iglesia en Sevilla

Ordenaciones de diáconos: un refrendo de las vocaciones maduras

La Catedral de Sevilla acoge este sábado la ordenación como diáconos de seis seminaristas, de los que la mitad pasa de la treintena

El hermano Pablo, fiel secretario particular del arzobispo Amigo, es el de mayor edad del grupo de ordenandos

Sevilla tiene la herencia del movimiento Obviam Christo que suscitó muchas vocaciones en edad adulta

Seminaristas que se ordenan como diáconos en la Catedral ARCHIDIÓCESIS de sevilla
Javier Rubio

Seis seminaristas serán ordenados diáconos (paso previo a la ordenación como sacerdotes a final de este curso) en la Catedral por monseñor Saiz Meneses. Hay que cuidarse de escribir ´jóvenes', como solía hacerse en las noticias relacionadas con el seminario metropolitano, porque tres de estos ... ordenandos escapan de dicha categoría: uno pasa de sesenta años, otro de la cincuentena, un tercero dejó atrás los 30 a los que se aproxima otro más y sólo dos de los seis nuevos diáconos nacieron en el siglo XXI.

