Míriam Luque, la influencer que trenza caballos y revoluciona Sicab

Las redes sociales se extienden a todos tipo de ámbitos, incluido el ecuestre. El pasado viernes el Salón Internacional del Caballo acogió una formación impartida por una de las influencers más famosas del mundo ecuestre: Míriam Luque. Esta joven natural de Lora del Río acumula ... más de 345.000 seguidores en Tiktok y más de 80.000 en Instagram donde enseña a sus seguidores su pasión por todo lo que rodea al caballo y muy especialmente por sus consejos y destreza para trenzar crines y cola a los equinos. «No soy ni jinete ni guarnicionero, simplemente me he creado un espacio como amante del caballo», explica a este periódico.

«Mira, mira es Míriam Luque», se pudo escuchar a una pequeña asistente a Sicab, del que ABC es patrocinador exclusivo, junto a la pista del pabellón. Su presencia atrajo a muchos amantes del caballo, sobre todo niñas quienes esperaban nerviosas su presencia como si se tratara de la más famosa actriz o cantante. Con uno de los pura raza españoles que el aclamado domador yjinete Santi Serrautilizó durante la gala inaugural de la presente edición, Luque enseñó a los presentes en un taller de una hora cómo hacer trenzas y castañetas a caballos. «Es muy fuerte verse en medio de una pista con tantísima afluencia de gente, que amen lo que haces tus valores y lo que transmites», confiesa.

Una hora de sesión para trenzar a los animales para cualquier tipo de evento en la que el público apenas se movió de la pista. Además de sus técnicas compartió consejos para los peinados como el tipo de gomillas, productos que utiliza e incluso la importancia de la altura de la escalera. Otros más relacionados al propio caballo, como que el movimiento del cuello limita que la trenza quede fija o las normativas de trenzado que se deben tener en cuenta a la hora de competir. «Hay pelos que ayudan al caballo a protegerse y a relacionarse con el medio por lo que no se pueden cortar ni manipular», recordaba la influencer a los presentes.

Encuentro con influencers

Una vez que el trenzado ha acabado, una fila de niñas le esperaba para hablar con ella. Desde fotos hasta firmar carteles y entradas del Sicab. «Tengo un público bastante amplio, pero los niños son muy gratificantes. Hay algunos que vienen llorando, te abrazan emocionados... ellos no tienen filtro y hacen lo que les sale del corazón y yo lo amo», reconoce. «Te sigo desde Valladolid», le comentaba una de las asistentes emocionadas. De hecho una de las primeras preguntas de la jornada fue donde estaba su famoso pony, Duque, quien reconoce que «levanta pasiones», pero que ha sido muy complicado por los protocolos que se debe seguir por la dermatosis bovina.

Para ella, que lleva toda su vida dedicada al mundo del caballo y en redes desde 2017, su presencia en esta trigésimo quinta edición es todo un sueño. «Es un honor que te inviten y que una institución como Sicab se interese por tu trabajo y quiera contar con nosotros». Es más este es su tercer año participando en el Salón Internacional del Caballo. Fue ella misma quien propuso a la Annce (Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española) el encuentro entre influencers que más tarde se celebró en la que es la mayor cita del mundo dedicada al caballo de pura raza española. «Vengo de Alemania de estar en otro evento, de los más importantes a nivel mundial y vi que hacen un montón de cosas con creadores de contenido y hablando con ellos digo, oye, ¿por qué no hacemos algo? al final movemos a muchísima gente«, declara Luque.