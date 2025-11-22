Suscríbete a
ABC Premium
Urgente
Al menos tres personas atrapadas por un derrumbe en una mina en el concejo asturiano de Cangas del Narcea

sicab 2025

Míriam Luque, la influencer que trenza caballos y revoluciona Sicab

La joven es muy popular en redes sociales entre los aficionados del mundo ecuestre y ha impartido un taller en la presente edición del Salón del Caballo

Lorenzo, el jinete francés que arrasa en Sicab: «El Pura Raza Española es de los caballos más bellos del mundo»

Las mujeres de mediana edad son las principales interesadas en los caballos de pura raza española en el extranjero

Miriam Luque en el taller de trenzado de crines en Sicab 2025
Miriam Luque en el taller de trenzado de crines en Sicab 2025 c. r.
Cristina Rubio

Cristina Rubio

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las redes sociales se extienden a todos tipo de ámbitos, incluido el ecuestre. El pasado viernes el Salón Internacional del Caballo acogió una formación impartida por una de las influencers más famosas del mundo ecuestre: Míriam Luque. Esta joven natural de Lora del Río acumula ... más de 345.000 seguidores en Tiktok y más de 80.000 en Instagram donde enseña a sus seguidores su pasión por todo lo que rodea al caballo y muy especialmente por sus consejos y destreza para trenzar crines y cola a los equinos. «No soy ni jinete ni guarnicionero, simplemente me he creado un espacio como amante del caballo», explica a este periódico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app