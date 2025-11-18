Suscríbete a
El espectáculo inaugural de Sicab homenajea la memoria de Álvaro Domecq Romero, «la persona más importante de la equitación española»

El ganadero, rejoneador y fundador de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre falleció la pasada madrugada a los 85 años en Jerez de la Frontera

Todo sobre Sicab Sevilla 2025: esta es la programación completa del Salón Internacional de Caballo

Lorenzo Action durante el espectáculo inaugural de Sicab 2025
Lorenzo Action durante el espectáculo inaugural de Sicab 2025
Cristina Rubio

Cristina Rubio

Sicab ha dado el pistoletazo de salida a su XXXV edición en la tarde de este martes. Un espectáculo inaugural en el que la Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (Ancce) ha querido recordar al rejoneador jerezano Álvaro Domecq ... Romero, que falleció la pasada madrugada, a quién se dedicará la presente edición del Salón Internacional del Caballo. Imágenes de su vida dedicada al mundo del caballo han sido proyectadas a los presentes, para recordar a «la persona más importante de la equitación española», como se le ha definido. Domecq Romero fue quien llevó el caballo español a las olimpiadas por primera vez, las de Atlanta, además de ser el único criador dos caballos medalla en un equipo nacional. «Don Álvaro permanecerá siempre en la memoria de todos los aficionados y de este salón», se ha escuchado decir al narrador.

