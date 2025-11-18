El espectáculo inaugural de Sicab homenajea la memoria de Álvaro Domecq Romero, «la persona más importante de la equitación española»

Sicab ha dado el pistoletazo de salida a su XXXV edición en la tarde de este martes. Un espectáculo inaugural en el que la Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (Ancce) ha querido recordar al rejoneador jerezano Álvaro Domecq ... Romero, que falleció la pasada madrugada, a quién se dedicará la presente edición del Salón Internacional del Caballo. Imágenes de su vida dedicada al mundo del caballo han sido proyectadas a los presentes, para recordar a «la persona más importante de la equitación española», como se le ha definido. Domecq Romero fue quien llevó el caballo español a las olimpiadas por primera vez, las de Atlanta, además de ser el único criador dos caballos medalla en un equipo nacional. «Don Álvaro permanecerá siempre en la memoria de todos los aficionados y de este salón», se ha escuchado decir al narrador.

Minutos antes de este homenaje inauguraban Sicab 2025, del que ABC es patrocinador exclusivo, las unidades montadas más prestigiosas del mundo, entre ellas la de la Policía Nacional, que celebra su 200 aniversario. También han estado presentes las de las Fuerzas Armadas y Guardia Real. Como novedad este año en Sicab se celebran las primeras jornadas ecuestres internacionales, lo que ha supuesto el acompañamiento a los agentes de los cuerpos españoles representaciones de los de Marruecos, Italia, Francia, Portugal e Inglaterra.

Les ha seguido el domador y jinete Santi Serra, que ha emocionado al público tanto con sus acrobacias como con las técnicas con las que «susurra» a los caballos. Al inicio de su actuación lo ha acompañado el cantante Manuel Cortés y durante todo el espectáculo, una pianista y cantante en directo.

Su presencia en esta edición era muy esperada tras no haber participado en las últimas. Serra ha tenido en parte de su espectáculo, creado exclusivamente para la ocasión, a cinco animales en la pista, quienes dócilmente obedecían a sus órdenes y que han regalado a los presentes piruetas y movimientos aparentemente imposibles. El último integrante en unirse ha sido un águila americana.

Cante y guitarra

Los jinetes de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre han demostrado sus inmaculados dotes en la pista en un paso a tres. En honor a Álvaro Domecq han desmontado para abandonar el recinto. Seguido de ellos la actuación 'Un caballo en la ópera', en la que una soprano ha ofrecido un concierto mientras un jinete recorría la pista. Después dos equipos de enganches de competición con una limonera y una cuarta cada uno, se han batido en duelo por ser los más rápidos recogiendo paquetes de la pista. Una prueba de velocidad y diversión que ha cautivado al público. Le ha seguido el paso a dos de los caballos de Casa Santiago. Un tercer jinete de tan solo siete años se ha unido a su padre y abuelo en la pista. Tampoco ha querido perderse la inauguración el rejoneador Sebastián Fernández que, a ritmo de cante y guitarra, ha regalado uno de los momentos de la noche.

El show ecuestre del francés Lorenzo Action, que ha combinado obstáculos y salto, mientras que el jinete llevaba las riendas de seis caballos y otros cuatro le seguían en formación, ha cerrado la jornada de este martes. Ha habido momentos en el que solo dirigiendo a dos, los diez han seguido sus directrices en perfecta sintonía.

Autoridades presentes

El acto ha contado con la presencia de José Luis Sanz, alcalde de la capital hispalense; José Juan Morales, presidente de la Ancce; Jesús Aguirre, presidente del Parlamento de Andalucía; Begoña García, secretaria de Estado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; Carlos Melero, teniente general jefe de la Fuerza Terrestre; Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía; María del Mar Sánchez, secretaria general de Patrimonio Histórico y Documentación de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía; Emilio Ponce, director de la Fundación Caja Rural del Sur y Gonzalo Ortega, gerente de Instalaciones Hípicas El Molino; entre otras.

Una edición que durará hasta el próximo domingo y que desde la propia organización del evento destacan que es un «logro» poder celebrarla. Las inundaciones históricas que Sevilla vivió a finales del mes de octubre afectaron gravemente a las instalaciones de Fibes, que tuvo que cancelar varios congresos y que también han hecho peligrar la celebración de la que es la mayor cita del mundo dedicada al caballo de pura raza española. Es más, la todavía falta de electricidad en el recinto ha hecho que se necesiten generadores para poder abrir sus puertas. No obstante, y gracias a los esfuerzos del Ayuntamiento y el propio Palacio de Congresos, la trigésimo quinta entrega de Sicab es una realidad.

Otro hecho que ha complicado el camino hasta llegar a esta gala inaugural ha sido el virus que amenaza al ganado en España, la dermatosis bovina. Aunque esta no afecta directamente a los equinos, la organización del Salón Internacional del Caballo ha seguido unas rigurosas medidas de bio seguridad para poder celebrar el evento. Entre ellas está el control de los animales tanto a su llegada a Fibes como a su salida, tal y como han explicado desde la organización del evento a este periódico.