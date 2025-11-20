Suscríbete a
Las mujeres de mediana edad son las principales interesadas en los caballos de pura raza española en el extranjero

La Annce lleva a cabo 'misiones internacionales' para dar a conocer sus equinos principalmente en los mercados estadounidense y alemán

En imágenes, segundo día de Sicab 2025 en Sevilla

Una jinete trenza las crines de un caballo en Sicab 2025 víctor rodríguez
Cristina Rubio

Como parte de su misión de expandir la huella del pura raza español, y que, idealmente, ese conocimiento se traduzca en ventas en la Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (Annce) cuenta con un programa de internacionalización en el que ... colabora con el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) y la Federación de Asociaciones de Ganado Selecto (Feagas). Unas denominadas 'misiones inversas' en las que pretenden abrir otros mercados y que potenciales clientes asistan y vean de primera mano los equinos españoles en la que es la mayor. Y entre este público objetivo quienes destacan son las mujeres de más de 40 años. «La equitación fuera de España está en manos de mujeres, ya sea Francia, Alemania, Estados Unidos... los porcentajes son de 90% mujeres y 10% hombres«, explica a este periódico, Manuel González, secretario ejecutivo de Annce y responsable del área de Promoción Internacional.

