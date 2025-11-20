Las mujeres de mediana edad son las principales interesadas en los caballos de pura raza española en el extranjero

Como parte de su misión de expandir la huella del pura raza español, y que, idealmente, ese conocimiento se traduzca en ventas en la Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (Annce) cuenta con un programa de internacionalización en el que ... colabora con el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) y la Federación de Asociaciones de Ganado Selecto (Feagas). Unas denominadas 'misiones inversas' en las que pretenden abrir otros mercados y que potenciales clientes asistan y vean de primera mano los equinos españoles en la que es la mayor. Y entre este público objetivo quienes destacan son las mujeres de más de 40 años. «La equitación fuera de España está en manos de mujeres, ya sea Francia, Alemania, Estados Unidos... los porcentajes son de 90% mujeres y 10% hombres«, explica a este periódico, Manuel González, secretario ejecutivo de Annce y responsable del área de Promoción Internacional.

Su labor internacional se centra en mercados fuera de la Unión Europea entre los que destacan Estados Unidos, México y Reino Unido. Allí asisten a ferias y dan a conocer las características del caballo de pura raza española para que los jinetes y entrenadores se personen directamente en Sicab y conozcan los ejemplares en primera persona. «Ellos compran caballos, los entrenan y los venden. O bien dan clase a clientes, sobre todo son señoras aficionadas a la doma, jinetes amateurs que compiten a nivel amateur. En Estados Unidos son 99% señoras y ellas entrenan a otras«, añade González.

Paralelamente la Annce cuenta con un plan sectorial en el que se adentran en el mercado europeo, principalmente en Alemania, además de en Estados Unidos, ya que son los «principales interesados», donde llevan a cabo campañas publicitarias. Explica el responsable del área internacional que el objetivo es que estas señoras que están tanto en la zona este de Estados Unidos como en California, que normalmente tienen un caballo centroeuropeo, tengan un caballo español. Principalmente porque el caballo español se adapta perfectamente a este perfil de público por su carácter noble, ser fácil de montar y de hacer con él movimientos que son complicados de conseguir con los centroeuropeos. «Cuando una de estas señoras, que siempre está montando caballos centroeuropeos, monta un caballo español, se sorprende de lo fácil que es, de que con tres cuartos de hora al día tiene más que suficiente para montar y de que pueden hacer cosas de alto nivel que no pueden con otros», detalla Manuel González.

En cuánto a Alemania, destaca por ser un país con mucha afición también al caballo. En el país hay casi un millón de licencias de jinetes cuando en España rondan las 10.000. En ambos países lo que se fomenta es tanto la doma clásica como la equitación de trabajo.

Entrenamiento en España

Entre los frutos de estas misiones está la presencia en la actual edición de Sicab, de la que ABC es patrocinador exclusivo, de una jinete olímpica en el año 2002 en Jerez medalla de plata de Estados Unidos, un entrenador que está en Wellington, que tiene una cuadra con 80 caballos allí y que ya está vendiendo caballos españoles. Otro ejemplo de ello es el hay un stand propio de la Asociación de Criadores de Estados Unidos, que se llama USPE. «Pues aquí hay 30 señoras que tienen caballos o crían caballos en Estados Unidos. La mayoría son propietarias, que es lo que nosotros tenemos que buscar, gente que consuma caballos».

Otro de los segmentos interesantes para la Annce es que las compradoras estas señoras es se hacen con un caballo joven en España, se lo dan a un jinete español para que lo entrene y lo lleve al nivel San Jorge, (nivel en doma), y a partir de un caballo que tenía 8 o 9 años, que es el que ellas utilizarán luego para competir en su país. «Lo entrenan aquí porque es muchísimo más barato, allí un centro de entrenamiento puede costar 5.000 dólares al mes, un precio prohibitivo en España«, aclara el secretario ejecutivo de Annce, quien además destaca que al estar en manos de un jinete que conoce la raza sabe perfectamente cómo tratarlo. »Las propietarias viene a España 3 o 4 veces al año para ver su caballo, por lo que también fomenta el turismo de alto nivel«, apostilla.