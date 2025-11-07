Suscríbete a
Manuel Abud: «Había mucho escepticismo con llevar los Grammy Latinos a Sevilla»

El CEO de la Academia Latina de la Grabación resalta el éxito de la experiencia y deja la puerta abierta a que la gran fiesta de la música latina vuelva a la capital hispalense u otra ciudad española

Las actividades de la Academia Latina de la Grabación en Andalucía generaron más de 195 millones de euros en tres años

Sevilla, epicentro del homenaje a la música andaluza en los Latin Grammy

La Fundación Grammy entrega la beca legado Paco de Lucía en la previa del evento musical en el Cartuja Center

Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación
Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación
Rocío Vázquez

Sevilla consiguió, justo hace dos años, un hito que parecía impensable. La celebración de la Semana Latin Grammy en su primera edición fuera de los Estados Unidos. Hace un par de meses, la Academia Latina de la Grabación, en colaboración con la Junta de Andalucía, ... concluyó su calendario de eventos en la comunidad andaluza con Latin Grammy Celebra: La Música de Andalucía en Sevilla. Han sido casi tres años de una alianza que ha dejado en la comunidad un impacto total acumulado de 195 millones de euros. Manuel Abud, CEO de la Academia, hace balance de esta relación que, según se desprende de sus palabras, no acaba aquí.

