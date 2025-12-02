Un mismo médico firma las bajas masivas de los policías locales en Sevilla

La mayoría de las bajas por enfermedad que han presentado los policías locales de Sevilla en Recursos Humanos del Ayuntamiento las firma el mismo médico. Así lo ha podido saber este periódico, después de conocer que de los 605 partes para justificar las ... ausencias en el trabajo formalizados a lo largo del presente año, 290 vienen del mismo facultativo.

Este fin de semana, en el estreno del dispositivo especial de cara a las fiestas y con un derbi que puso a prueba la seguridad en la ciudad, se ha producido un boicot por parte del grueso de la plantilla de la Policía Local que estaba activada para trabajar en turno. Así se ha puesto de manifiesto desde el viernes, en la inauguración del alumbrado el pasado sábado y tanto en el inicio de las restricciones al tráfico en las zonas comerciales, como el propio partido entre el Sevilla y el Betis.

El citado doctor es un facultativo que acaba de ser apartado por la compañía Asisa, empresa contratada por el Ayuntamiento para la asistencia sanitaria complementaria a su plantilla, después de comprobar que hay posibles anomalías por el inmenso volumen de bajas concedidas, justo en el momento en el que hay abierto un serio conflicto laboral entre los sindicatos policiales y el gobierno municipal a cuenta de las horas extra del Plan de Navidad.

Por dar una idea de lo que constituyen los 290 partes firmados por dicho facultativo, un 47 por ciento del total en lo transcurrido de 2025 hasta el 15 de noviembre, el siguiente profesional de Asisa en número de partes de enfermedad de agentes de la Policía Local ha firmado 13 durante el año, y el tercero 9, mientras en cuarto lugar figuran tres facultativos que firman de manera conjunta 7 partes y, en el siguiente, otro grupo de profesionales responsables conjuntamente de 5 de estos documentos.

Este facultativo incluso habría despachado los partes de enfermedad de numerosos agentes de diferentes departamentos del Cuerpo de Policía Local geográficamente distantes de su lugar de trabajo y con domicilios en ubicaciones ajenas a la zona de dicha consulta.

La empresa ha detectado así una concentración anómala de partes de incapacidad temporal firmados por un único profesional, con la sospecha de que haya aglutinado tantas peticiones de asistencia, incluso de agentes ajenos a su ámbito geográfico, por su presunta facilidad a la hora de conceder las justificaciones médicas.

La situación ha despertado así la atención en el seno de Asisa, hasta el punto de que ha apartado eventualmente a este profesional de los servicios relacionados con la plantilla del Ayuntamiento. La empresa, consultada por este periódico, ha declinado pronunciarse sobre el asunto. La medida de apartarle de este servicio la ha trasladado ya el propio facultativo a los asegurados de su consulta afectados por dicha decisión, que se aplica «hasta nueva orden», según él mismo. ﻿En su literalidad, el mensaje dice lo siguiente: «Exclusivamente para asegurados del Ayuntamiento de Sevilla: He recibido una notificación de Asisa y Ayuntamiento para que no realice mis funciones médicas hasta, espero, nueva orden a todos los asegurados. Lo que le comunico para su conocimiento y si lo considera realice lo que crea oportuno para restablecer el servicio como hasta ahora, y seguir siendo su médico de cabecera como en su día me escogió».

El Ayuntamiento hispalense, sea como sea, está analizando ya cada caso en particular para comprobar las circunstancias de cada una de estas ausencias, es decir, si los agentes que no han acudido a los turnos especiales en los cuales habían sido incluidos tienen debidamente acreditada una situación que justifique su inasistencia.

Y es que en el marco de la mencionada falta de acuerdo entre los sindicatos y el gobierno local para las horas extraordinarias de los dispositivos del Plan de Navidad, la ausencia de consenso llevó al alcalde, el popular José Luis Sanz, a decretar el nivel uno del Plan Municipal de Emergencias. La entrada en vigor de este instrumento normativo convertía así en obligatoria la asistencia de los agentes a los nuevos turnos del plan.

Justificar las ausencias

Precisamente por eso, el Ayuntamiento viene avisando de que los agentes que no cumplan con los turnos asignados tienen la obligación de acreditar formalmente un parte médico, porque en caso contrario, se enfrentarían a la apertura de un expediente disciplinario.

Es en este último aspecto en el que el mencionado facultativo, ahora apartado, podría haber jugado un papel clave en el boicot al plan de Navidad diseñado por la Jefatura del cuerpo, con toda una serie de turnos especiales marcados por la inasistencia de la mayoría de los agentes convocados a los mismos.

Las ausencias masivas de los agentes a los citados turnos, con unas 190 faltas el sábado y unas 225 el domingo; han dejado situaciones como la decisión de la Policía Nacional de recurrir a sus furgones para cortar las vías afectadas por la escolta de los grupos de hinchas del Betis hasta el estadio del Sevilla FC con motivo del derbi, ante la previsible insuficiencia de agentes locales para regular el tráfico.

Y es que la tarde del domingo, crítica por el derbi entre el Sevilla FC y el Real Betis Balompié en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán coincidiendo con el segundo día de funcionamiento del alumbrado navideño con lo que ello implica en materia de público en el casco histórico; un total de 94 de los 135 agentes asignados al turno correspondiente no habrían acudido a este servicio especial, que sólo habría contado con 41 efectivos.

O sea que aproximadamente el 70 por ciento de los agentes incluidos en aquel servicio extraordinario no acudió a prestar servicio, un déficit de agentes con su correspondiente impacto en la organización del dispositivo, claro está.

﻿El sindicato CSIF defiende de su lado que en todo este asunto «la Jefatura no lo ha hecho bien». Según la organización sindical, aunque la Jefatura publicó el pasado viernes un listado de los agentes asignados obligatoriamente a los turnos especiales, la medida no les fue «decretada personalmente» a cada uno de los agentes en cuestión.

La orden del cuerpo de Policía Local donde fue publicada dicha relación de efectivos, según CSIF, sólo es accesible desde los equipos informáticos del Ayuntamiento, con lo que que según esta fuerza sindical «no se ha previsto un mecanismo» eficaz de comunicación a estos funcionarios, para el caso de los que no estuviesen en sus puestos de trabajo cuando fue publicada la mencionada orden. Quienes estuviesen fuera de servicio, según la entidad, no podían tener acceso al documento.

A tal efecto, el sindicato esgrime que el nivel uno del Plan Municipal de Emergencia activado por el Consistorio no responde a una urgencia «real», defendiendo que los agentes se han movilizado a motu proprio acudiendo a prestar servicios excepcionales incluso sin ser convocados para ello, en ocasiones como la borrasca Bernard de octubre de 2023, el gran apagón del 28 de abril de este año o las recientes jornadas de fuertes precipitaciones.

El conflicto se judicializa Tanto CSIF como el Sindicato de la Policía Local de Sevilla (SPLS) han decidido ya recurrir por la vía Contencioso Administrativa el decreto del alcalde, José Luis Sanz, que activa el nivel uno del Plan Municipal de Emergencias. Aprecian una posible vulneración de derechos fundamentales por la supuesta imposición unilateral de condiciones de trabajo mediante dicho instrumento normativo, eludiendo aposta los cauces legales de negociación colectiva.

La última propuesta del Gobierno local a los sindicatos representantes de la plantilla policial para el Plan de Navidad contemplaba horas extra por importe de unos 5,6 millones de euros; avisando Sanz de que «ni siquiera el alcalde está por encima de la Ley», en alusión a las cortapisas de la Intervención municipal a dedicar más dinero a este concepto, después de que en mayo quedase agotada ya la partida del presupuesto del Ayuntamiento para productividades de los agentes, fijada en más de 17 millones de euros.

Los sindicatos, por su parte, alertaban de que la propuesta suponía fragmentar los refuerzos cuando todos los días del calendario navideño están marcados por los eventos y el público multitudinario, agregando además problemas de conciliación por la planificación diseñada y apostando por repetir el plan del año pasado, que supuso un desembolso de casi diez millones de euros.

Para el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), el plan municipal estaría diseñado sólo para «salvar las necesidades impuestas por la Intervención Municipal, en días puntuales como el fin de semana del encendido de las luces navideñas, el puente de diciembre» y los días centrales del 22 de diciembre al 7 de enero.

La Intervención municipal, en cualquier caso, ha advertido ya del crecimiento «exponencial» del dinero dedicado a las horas extra de la Policía Local a lo largo de los últimos años, en un contexto de auge de los eventos públicos que acoge la ciudad mientras persiste el déficit de agentes en activo en la plantilla policial.