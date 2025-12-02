Suscríbete a
Un mismo médico firma las bajas masivas de los policías locales en Sevilla

El facultativo dio 290 de los 605 partes por enfermedad de los agentes desde el 1 de enero

Asisa aparta al doctor, que reconoce a sus asegurados que cesa en sus funciones «hasta nueva orden»

Policías locales en el centro de Sevilla este último fin de semana
Policías locales en el centro de Sevilla este último fin de semana
Fernando Barroso Vargas

La mayoría de las bajas por enfermedad que han presentado los policías locales de Sevilla en Recursos Humanos del Ayuntamiento las firma el mismo médico. Así lo ha podido saber este periódico, después de conocer que de los 605 partes para justificar las ... ausencias en el trabajo formalizados a lo largo del presente año, 290 vienen del mismo facultativo.

