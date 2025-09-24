¿Quién quiere quemar el auditorio?

La sucesión de incendios en torno al auditorio de la Cartuja ha desatado ya hasta una teoría de la conspiración según la cual el Ayuntamiento los permite para desprenderse del edificio municipal, aunque asegure que tiene tres grandes promotoras deseando quedarse la concesión. La historia es, por supuesto, descabellada, pero no lo es menos que todo el entorno de la Avenida de los Descubrimientos y los Jardines del Guadalquivir, a pesar de ser un lugar estratégico de la ciudad entre el frente ribereño y el parque tecnológico de la Cartuja, sufra el más lamentable abandono. Tal desidia hace que la impericia del presunto pirómano resulte hasta entrañable. Dice el alcalde que va «a redoblar la seguridad». Pero, que se sepa, cero por cero sigue siendo cero.

