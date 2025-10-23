El Hospital Virgen Macarena atiende desde 2019 a 3.000 personas con enfermedades renales

El servicio de Nefrología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla ha alcanzado el nivel excelente en la evaluación realizada por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), la máxima distinción que otorga este organismo a los servicios que cumplen los más altos ... estándares de calidad asistencial, seguridad del paciente, eficiencia, docencia, investigación y gestión.

Según ha explicado el centro hospitalario en una nota de prensa, este reconocimiento supone «la culminación de un proceso de evaluación exhaustivo», que valora de manera «objetiva y exigente» la actividad de las unidades clínicas en múltiples dimensiones como la atención al paciente, la calidad y seguridad asistencial, la eficiencia económica o la participación en proyectos de investigación, entre otros aspectos.

El servicio de Nefrología del HUVM es uno de los dos que cuenta en España con acreditación excelente en la Unidad de Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA) por la Sociedad Española de Nefrología y también acaba de ser reconocida por la Sociedad Española de Cardiología como una de las pocas con este reconocimiento para la Unidad Cardiorrenal, ha afirmado el hospital sevillano.

Organizada en distintas áreas funcionales, el servicio ofrece una «atención integral y altamente especializada» a los pacientes con enfermedad renal en todas sus fases. Aunque el trasplante renal no se realiza en el propio centro, el servicio participa activamente en el estudio y seguimiento de pacientes del área HUVM en lista de espera.

En 2024, según ha informado el centro sanitario, el 12% de los pacientes que iniciaron tratamiento renal sustitutivo lo hicieron mediante trasplante anticipado, más del doble de la media andaluza 5,9% y nacional 6,7%.

El incremento de la patología renal asociada a enfermedades oncológicas llevó a la creación, en octubre de 2019, de una consulta específica de Onconefrología, orientada a optimizar la atención de estos pacientes y facilitar la toma de decisiones compartidas. Desde su puesta en marcha hasta diciembre de 2024, se han atendido 2.923 pacientes, con una demanda creciente en los últimos meses, ha destacado el hospital.

Asimismo, el servicio es «pionero y referente nacional» en nefrología intervencionista y cardiorrenal, realizando de manera autónoma biopsias renales, colocación de catéteres vasculares tunelizados y peritoneales, e incorporando desde hace años la ecografía clínica en la práctica habitual.

En el ámbito cardiorrenal, el servicio fue uno de las primeros en España en desarrollar una estructura asistencial específica, reconocida por su carácter innovador y por su capacidad para integrar la atención nefrológica y cardiológica de forma «coordinada y eficiente»; un modelo «reconocido» por su excelencia y por haber servido de referencia para otros hospitales.

De esta forma, según ha subrayado la Junta, estos aspectos han convertido al servicio en destino preferente para la formación de residentes y especialistas, que solicitan rotar en ella desde otros hospitales españoles y de fuera del país, consolidando su papel como referente docente.

Compromiso con la seguridad y la calidad

El servicio de Nefrología mantiene una «intensa» coordinación con otras unidades hospitalarias y con Atención Primaria, garantizando la «continuidad asistencial» y una «atención eficiente y personalizada», han recalcado desde el centro hospitalario.

La mayor parte de las derivaciones se realizan mediante teleconsultas hospitalarias. Además, se monitoriza un indicador clave de calidad, el porcentaje de derivaciones no tributarias, para reforzar la pertinencia y eficiencia del proceso asistencial. El análisis sistemático de los resultados clínicos permite «identificar» áreas de mejora e implementar medidas que «favorezcan» corrección de desviaciones, así como la sostenibilidad y la calidad del sistema sanitario.

El servicio fomenta la «autonomía» del paciente en la elección de su tratamiento renal sustitutivo mediante herramientas de apoyo y materiales formativos, lo que permite diseñar una atención más personalizada, eficaz y centrada en las personas, ha señalado el hospital.

El HUVM ha agregado que la humanización de la asistencia se ha convertido en una seña de identidad de este servicio con iniciativas tan diversas como guías de usuario, vídeos educativos, recomendaciones dietéticas, espacios para la lectura y mensajes de acompañamiento a cuidadores. Estas acciones refuerzan la «cercanía y empatía» del equipo con los pacientes y sus familias.

Asimismo, ha implementado un modelo educativo que orienta a los pacientes en la elección de su tratamiento renal sustitutivo, adaptándose a sus valores, estilo de vida y necesidades. Otro de los valores que ha ponderado la ACSA para otorgar este máximo nivel de certificación es la seguridad del paciente. Actualmente ésta se refuerza con protocolos específicos, como el listado de chequeo en hemodiálisis, que asegura un «control sistemático de las actuaciones y una mayor fiabilidad en los cuidados», han explicado.