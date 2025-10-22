Suscríbete a
Una investigación del Hospital Macarena acaba con 100 años de una práctica radical contra el cáncer de piel

Históricamente se optaba por una cirugía total para acabar con el melanoma metastásico, algo que ha cambiado a raíz de este estudio, mejorando la calidad de vida del paciente

Miembros del servicio de Dermatología del Hospital Universitario Virgen Macarena
Miembros del servicio de Dermatología del Hospital Universitario Virgen Macarena HUVM
Jaime Parejo

Un estudio en el que participa el hospital Virgen Macarena de Sevilla ha acabado con una práctica de más de 100 años en el tratamiento de uno de los tipos de cáncer de piel más comunes: el melanoma metastásico. Este estudio ... ha permitido demostrar la eficacia de realizar una cirugía conservadora de los ganglios linfáticos en lugar de la cirugía radical que se venía practicando hasta este momento para eliminar las metástasis de los ganglios, no sin las dificultades de romper con una doctrina médica tradicional.

