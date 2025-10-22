Una investigación del Hospital Macarena acaba con 100 años de una práctica radical contra el cáncer de piel

Un estudio en el que participa el hospital Virgen Macarena de Sevilla ha acabado con una práctica de más de 100 años en el tratamiento de uno de los tipos de cáncer de piel más comunes: el melanoma metastásico. Este estudio ... ha permitido demostrar la eficacia de realizar una cirugía conservadora de los ganglios linfáticos en lugar de la cirugía radical que se venía practicando hasta este momento para eliminar las metástasis de los ganglios, no sin las dificultades de romper con una doctrina médica tradicional.

Hasta ahora, los pacientes que presentaban metástasis de melanoma en los ganglios linfáticos debían someterse a una linfadenectomía completa o radical, con las consecuentes complicaciones secundarias que sufren los pacientes en forma de linfedemas, que provocan una hinchazón en las extremidades que les dificulta mucho la autonomía. A raíz de este estudio, los médicos han demostrado que se puede optar únicamente por extirpar sólo los ganglios con afectación demostrada, preservando el resto de ganglios sanos.

Con este procedimiento, publicado en la revista internacional The Oncologist, más del 80% de los pacientes intervenidos se mantenían libres de enfermedad, sin metástasis, a los dos años desde la intervención, supervivencia similar e incluso superior a la observada en resultados históricos de pacientes intervenidos mediante la cirugía radical convencional. Así lo explica David Moreno, jefe de Dermatología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla.

«Desde siempre cualquier persona que con un melanoma que llegaba a afectar a los ganglios, fuera grande o pequeña la afectación, se optaba por un vaciamiento radical de los ganglios de esa zona, ya fueran en la ingle o las axilas. Esto provocaba muchas complicaciones como el famoso linfedema, infecciones y otras dolencias. Entonces, se nos ocurrió desde hace cinco años empezar a hacer una cirugía más conservadora. Si en la axila hay 25 ganglios, pues quitábamos sólo los afectados, conservando el resto, no sin pocas críticas del ámbito científico porque, claro, era una práctica que se venía haciendo durante más de 100 años. Este estudio al final demostró que se puede hacer una cirugía conservadora», señala David Moreno.

El cáncer de piel más agresivo

El melanoma es el tercer cáncer de piel en frecuencia, pero es el que provoca el mayor número de muertes. El cáncer de piel más frecuente es el carcinoma baso celular y después el escamoso, que son los denominados tumores no melanomas. El primero de ellos es el más frecuente en la especie humana, por encima incluso del cáncer de mama, pulmón o próstata. «Son tumores que, cuando lo operamos precozmente, se curan y no provocan la muerte del paciente. Sin embargo, el melanoma, que es un tumor mucho menos frecuente, cuando no lo tratamos muy precozmente sí que puede dar lugar a metástasis y por lo tanto, comprometer la vida del paciente», explica David Moreno. Cada año, la unidad de Melanoma del Hospital Virgen Macarena diagnostica 1.200 nuevos casos, de los que algo más de 100 de tipo melanoma.

Por este motivo este estudio, que ya se aplica en el Virgen Macarena y en otros hospitales de España, ha ayudado a mejorar la recuperación de estos melanomas que tantas complicaciones post operatorias han dado históricamente a los pacientes. «La inmunoterapia nos va a ayudar a prolongar la supervivencia, pero con este tipo de cirugía conservadora esa mayor supervivencia va a venir acompañada de una mejor calidad de vida. Porque los pacientes que sobrevivían antes al melanoma luego tenían muy mala calidad de vida por culpa de las complicaciones de la cirugía radical», concluye David Moreno.

Como la información es poder, se antoja obligatorio que los expertos en este tipo de cánceres que afectan a la piel indiquen qué factores pueden aumentar el riesgo de sufrir esta enfermedad. La respuesta es clara. «El sol es al cáncer de piel como el tabaco al cáncer de pulmón. La exposición excesiva al sol es la que provoca la quemadura sol, por lo que tener una exposición al sol saludable y con protector solar es importante», sentencia el doctor Moreno.