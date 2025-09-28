Suscríbete a
El Gobierno de Sánchez quiso torpedear el barrio del Distrito Portuario de Sevilla

El Ministerio de Transición Ecológica lo frenó porque «afectaba» a la percepción de la línea de costas

El Puerto encargó un informe a la Abogacía del Estado que determina que Costas no tiene competencias

El barrio del Puerto de Sevilla se desbloquea con más zonas verdes y parkings

Javier Macías

El barrio del Distrito Portuario ha superado todos los obstáculos administrativos. Desde la falta de consenso vecinal al bloqueo del PSOE -que fue precisamente quien lo impulsó en tiempos de Antonio Muñoz como alcalde-, la Autoridad Portuaria junto al Ayuntamiento de Sevilla ... han ido solventando todas las trabas, e incluso se aprobó definitivamente en el Pleno municipal. Sin embargo, el proyecto ha tenido un inconveniente de última hora, que ha sido un informe de la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, que afirmaba que el barrio «alteraba» la percepción de la línea de costa.

