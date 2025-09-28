La opinión de adriano
Los enredadores
Tiene derecho la Administración central a defender sus competencias, pero querer poner la línea de Costas en la avenida de las Razas es pasarse tres mareas
El Gobierno de Sánchez quiso torpedear el barrio del Distrito Portuario de Sevilla
En la muy noble, leal, heroica y burocrática ciudad de Sevilla triunfan los enredadores. Son los que buscan constantemente un ojo de Sevilla en el que meter su dedo con tal de paralizar, bloquear o retrasar los grandes proyectos. Tiene derecho la Administración central a defender sus competencias, pero querer poner la línea de Costas en la avenida de las Razas es pasarse tres mareas. Ha tenido que intervenir la Abogacía del propio Estado para llevar las aguas a su cauce, pero ese tiempo que precisa para avanzar el Distrito Portuario, se lo ha llevado el río. Ya le valdría al Gobierno de Sánchez enredar menos y ponerse a soplar para impulsar los proyectos que tiene pendiente en Sevilla.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete