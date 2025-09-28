En la muy noble, leal, heroica y burocrática ciudad de Sevilla triunfan los enredadores. Son los que buscan constantemente un ojo de Sevilla en el que meter su dedo con tal de paralizar, bloquear o retrasar los grandes proyectos. Tiene derecho la Administración central a defender sus competencias, pero querer poner la línea de Costas en la avenida de las Razas es pasarse tres mareas. Ha tenido que intervenir la Abogacía del propio Estado para llevar las aguas a su cauce, pero ese tiempo que precisa para avanzar el Distrito Portuario, se lo ha llevado el río. Ya le valdría al Gobierno de Sánchez enredar menos y ponerse a soplar para impulsar los proyectos que tiene pendiente en Sevilla.

