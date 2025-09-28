Suscríbete a
ABC Premium
Directo
Marc Márquez se proclama campeón del mundo por novena vez

Cox y Eussa impulsan ya el muelle de ocio del Distrito Portuario de Sevilla

La empresa y la Cámara de Comercio ultiman sus proyectos para instalarse en las naves regionalistas

El Gobierno de Sánchez quiso torpedear el barrio del Distrito Portuario

Recreación del futuro Distrito Portuario de Sevilla
Recreación del futuro Distrito Portuario de Sevilla ABC

J. M. R.

Sevilla

El futuro Distrito Portuario de Sevilla comienza a concretarse con nombres propios. Dos grandes compañías, Cox y Eussa, preparan su desembarco en las naves regionalistas del Puerto, donde proyectan levantar sus sedes y espacios de actividad ligados al ocio y ... los servicios. Se trata de los primeros concesionarios que apuestan de forma decidida por este nuevo frente urbano, llamado a transformar la fachada sur de la ciudad y a conectar definitivamente Sevilla con su río.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app