Cox y Eussa impulsan ya el muelle de ocio del Distrito Portuario de Sevilla

El futuro Distrito Portuario de Sevilla comienza a concretarse con nombres propios. Dos grandes compañías, Cox y Eussa, preparan su desembarco en las naves regionalistas del Puerto, donde proyectan levantar sus sedes y espacios de actividad ligados al ocio y ... los servicios. Se trata de los primeros concesionarios que apuestan de forma decidida por este nuevo frente urbano, llamado a transformar la fachada sur de la ciudad y a conectar definitivamente Sevilla con su río.

El plan de la Autoridad Portuaria no se limita a estas dos iniciativas. La estrategia pasa por atraer a ingenierías, equipos universitarios y start ups tecnológicas, que encontrarán en el muelle un espacio singular para la innovación y la actividad empresarial. De esta forma, el nuevo distrito se perfila como un enclave mixto en el que convivirán residencias, oficinas, centros de emprendimiento y equipamientos vinculados al ocio y la cultura.

Mientras Cox -que aún no ha hecho oficial su aterrizaje- y Eussa avanzan en sus proyectos, el Puerto ya ha puesto en marcha otras actuaciones clave. La terminal de cruceros se encuentra en licitación y permitirá reforzar a Sevilla como destino turístico de referencia en el sur de Europa. A ello se suma el nuevo aparcamiento subterráneo bajo la avenida del Guadalhorce, cuyo proyecto acaba de salir a concurso. La urbanización de este espacio correrá a cargo de la propia Autoridad Portuaria, que posteriormente repercutirá la inversión a los concesionarios.

Uno de los aspectos más relevantes del modelo de gestión es que los ingresos obtenidos por la venta de las parcelas residenciales —donde se construirán 700 viviendas, 226 de ellas de protección oficial— se destinarán íntegramente a mejorar la competitividad del Puerto. Esto garantiza que el desarrollo del muelle de ocio no dependa de la financiación inmobiliaria. Serán los propios concesionarios, como Eussa y Cox, quienes ejecuten las obras de sus espacios, consolidando un sistema de colaboración público-privada que asegura la viabilidad del proyecto.

El Distrito Portuario se erige así como una de las operaciones urbanísticas más ambiciosas de la Sevilla del siglo XXI. Con más de 300.000 metros cuadrados para actividad económica, amplias zonas verdes y conexiones con los barrios colindantes, este desarrollo busca reproducir el espíritu modernizador de la Exposición del 29 y abrir definitivamente la ciudad hacia la dársena del Guadalquivir.

El muelle de ocio, con Cox y Eussa a la cabeza, marcará el inicio visible de esa transformación. Un espacio que combinará hostelería, oficinas, actividad cultural y turística, y que aspira a convertirse en un motor de empleo y desarrollo económico para Sevilla en los próximos años.