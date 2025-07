Elisa Pérez Vera recibe el XIV Premio Jurídico de ABC

Elisa Pérez Vera, primera rectora de una universidad pública en España y figura clave del derecho internacional privado, recibió este lunes el XIV Premio Jurídico de ABC en un acto que se celebró en la Fundación Cajasol y que estuvo presidido por el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto Ballesteros.

Pérez Vera, una de las juristas europeas más comprometidas con los derechos humanos y la perspectiva de género en España, agradeció el galardón y señaló que, más allá de lo realizado en el pasado, «es gratificante el que alguien crea que todavía representas algo en el mundo actual». La homenajeada en la sede de la plaza de San Francisco, lugar donde, por ejemplo, se enjuició a un referente de la literatura española como Miguel de Cervantes, dejaba claro que «cada éxito, cada logro, cada nueva responsabilidad en mi ya larga vida profesional, la he alcanzado merced al apoyo sin fisuras de mi familia y al acompañamiento sostenido de compañeros que han sido simultáneamente mis mejores amigos».

Por este galardón han pasado nombres ilustres como Manuel Clavero, Manuel Olivencia o Juan Antonio Carrillo, al que Elisa Pérez calificó como «uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo», además de su mentor y maestro de la universidad. «Siempre fue el jefe. Un jefe que lo era por autoritas, nunca ejerció la potestas, y que nos marcó a todos sin dejar de respetar nuestra personalidad». Decantada en su trayectoria por el derecho internacional privado, eso no fue óbice para «nunca dejar fuera de mi agenda el estudio de la protección internacional de los derechos humanos. Lo hice y lo he seguido haciendo durante toda mi vida, incluso cuando ya he dejado de estar en activo en ninguna actividad oficial». No en vano, la premiada dejó claro que «la defensa de los derechos humanos es una misión demasiado importante y demasiado seria como para dejarla sólo en manos de los juristas. Atañe a la sociedad, que debería movilizarse ante su vulneración en cualquier parte del mundo».

Elisa Pérez aprovechó para defender la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos promulgada por la ONU en 1948, «esa misma ONU que hoy es ignorada, cuando no vilipendiada e insultada». De hecho, la jurista señalaba que «la vulneración directa en Ucrania por Rusia de la prohibición del uso de la fuerza junto al apoyo explícito de Estados Unidos a su utilización por Israel, va más allá de las leyes y pone en cuestión todo el orden o, si quieren, desorden internacional nacido tras la Segunda Guerra Mundial». Todos estos acontecimientos han provocado que «la ONU sea hoy en cuanto a su objetivo principal, que era el mantenimiento de la paz, un cascarón vacío a la espera de que un cambio en las relaciones internacionales la devuelva a la vida».

Durante su espléndida intervención, la ganadora del XIV Premio Jurídico de ABC rememoraba con cariño su etapa en el Tribunal Constitucional, destacando especialmente que «en pocas ocasiones me he sentido más satisfecha de mi trabajo que cuando al resolver un recurso de amparo el Tribunal le reponía a alguien un derecho vulnerado. Es una sensación absolutamente increíble». Eso sí, estas experiencias le sirvieron para reafirmarse en la idea de que «la ignorancia favorece la vulneración de los derechos humanos. Un pueblo culto, consciente de sus derechos está mucho mejor situado para defenderlos. Por eso, el derecho a la educación es clave para la existencia de un pueblo libre». Un afirmación que fortaleció su compromiso con la docencia, que ha llevado gala especialmente en la UNED. Una defensa de la educación pública y universal «como el mejor motor para el desarrollo de la sociedad. Sin dejar de reconocer que otras opciones son posibles y legítimas y que la enseñanza privada puede incluso ser el complemento adecuado de una robusta enseñanza pública».

Concluyó su discurso Elisa Pérez Vera con una reflexión a la par que un reconocimiento a lo que debe ser su forma de vivir en el resto de su existencia. «La pregunta clave para mí es la de saber si mi vida ha sido coherente con mis ideas. Creo que puedo concluir que al menos lo he intentado en la batalla de la dignidad frente a la barbarie. Quiero vivir al lado de la dignidad de la gente humana, que sepa reírse de sus errores, que defienda la dignidad y que desee tan solo andar del lado de la verdad y la honradez. Mi meta es llegar al final satisfecha y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia», concluyó entre largos aplausos de una audiencia entregada a su mensaje.

Dignificar la justicia

El acto, al que asistieron numerosas personalidades del mundo jurídico, contó con la intervención del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto Ballesteros, que agradeció a ABC de Sevilla y a su director, Alberto García Reyes, la concesión de este galardón. «Todas las personas que formamos parte de esa gran familia de la justicia, del Derecho en Andalucía, valoramos y mucho el esfuerzo que hace ABC por mantener y por dignificar este premio y por darle un día ese protagonismo que, desgraciadamente, la justicia solo tiene cuando hay un problema, nunca cuando hay una buena noticia».

El consejero elogió a la premiada señalando que «gracias a ella, se ha abierto el camino a muchas mujeres que han pasado de ver promociones en las que muy pocas acudían a su clase a comprobar como en la última promoción de jueces y juezas casi el 75% eran mujeres». Concluyó José Antonio Nieto señalando la importancia de la rama de la que él es máximo responsable a nivel andaluz, destacando que «tenemos la obligación de volver a la reflexión, al análisis, al diálogo, a la argumentación de lo que pensamos, a no usar el insulto para ganar una discusión, a no querer resolver las cosas en 140 caracteres, sino ser capaces de elaborar una idea y de expresarla con naturalidad. Y eso es lo que hoy se premia».

Alberto García Reyes glosó la figura de la premiada y comenzó recordando que el edificio en el que se encontraban «recibió justicia nada menos que el gran Miguel de Cervantes. Un hecho que podría considerarse la primera piedra de la libertad en España, que se basa en la independencia de los poderes públicos. Ni el autor del Quijote se libró del imperio de la ley». Continuaba el directo de ABC dejando claro que «la justicia es el latido de una democracia viva», para apostillar que «el intento de debilitamiento del Poder Judicial que se está llevando a cabo en España desde el Poder Ejecutivo me obliga a proclamar los principios editoriales de ABC que están en la carta fundacional de Don Torcuato Luca de Tena. La promoción del orden, la estabilidad y la unidad de España, el fomento de la convivencia y el diálogo en una sociedad plural, la apuesta por un poder judicial independiente y libre de injerencias políticas, la defensa de la supremacía de la ley y el respeto a las instituciones judiciales como pilares de la democracia, y, sobre todo, la esclavitud a la verdad y el rigor en todas las informaciones».

García Reyes también aprovechó la intervención para elogiar a la premiada señalando que «su vida, desde sus orígenes humildes en Granada hasta su impacto en la justicia y la educación, refleja un compromiso inquebrantable con el saber y la igualdad. Como ella misma ha dicho en distintas ocasiones, su trayectoria no solo abrió puertas, sino que demostró que las mujeres pueden liderar con autoridad y humildad en un mundo en el que aún se siguen rompiendo barreras y es de hecho, la primera mujer que obtiene este premio jurídico de ABC y Cajasol. Le prometo que habrá más».

El jurado del XIV Premio Jurídico de ABC, que se concedió por unanimidad, ha estado integrado en esta edición por el director de ABC de Sevilla, Alberto García Reyes; la catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Sevilla, Pilar Blanco Morales-Limones, el socio director del despacho Osborne y García Carranza Abogados, Eduardo Osborne Bores; el abogado del Estado jefe en Andalucía, Eusebio Pérez Torre, ganador de la anterior edición, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido.