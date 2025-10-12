Suscríbete a
entrevista

Yáñez-Barnuevo, diplomático: «Mi colegio era un oasis en el desierto de Sevilla y de mi promoción salieron Manuel del Valle, José María Luzón y José Luis Manzanares»

El exembajador de España en la ONU y asesor de Felipe González durante los años 80 y 90 del pasado siglo recibe un homenaje en el lugar donde estudiaron él y sus cuatro hermanos

El espíritu de la Transición: «España entró en el Consejo de Europa bajo palabra de honor de todos los diputados españoles»

«Detrás de la amenaza de Trump de expulsar a España de la OTAN está también su deseo de vendernos más armas»

«El rechazo a las bases de EE.UU. en España estaba muy extendido cuando el referéndum de la OTAN pero parece haberse dado la vuelta»

Juan Antonio Yáñez-Barnuevo durante la entrevista víctor rodríguez
Jesús Álvarez

El diplomático sevillano Juan Antonio Yáñez-Barnuevo tiene 83 años y es de la misma quinta que Felipe González. «Nos llevamos sólo dos semanas y yo llegué a la Moncloa al día siguiente que él», cuenta en el despacho de Maribel Goñi en el Colegio ... Internacional de Sevilla San Francisco de Paula, donde el jueves se le rindió un homenaje y se puso su nombre a un departamento de Humanidades. Nacido en Coria, fue embajador representante permanente de España ante las Naciones Unidas entre 2004 y 2010 y secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos entre 2010 y 2011 y presidió el grupo de trabajo interministerial encargado de definir la posición española relativa a la justicia penal internacional.

