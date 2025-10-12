Yáñez-Barnuevo, diplomático: «Mi colegio era un oasis en el desierto de Sevilla y de mi promoción salieron Manuel del Valle, José María Luzón y José Luis Manzanares»

El diplomático sevillano Juan Antonio Yáñez-Barnuevo tiene 83 años y es de la misma quinta que Felipe González. «Nos llevamos sólo dos semanas y yo llegué a la Moncloa al día siguiente que él», cuenta en el despacho de Maribel Goñi en el Colegio ... Internacional de Sevilla San Francisco de Paula, donde el jueves se le rindió un homenaje y se puso su nombre a un departamento de Humanidades. Nacido en Coria, fue embajador representante permanente de España ante las Naciones Unidas entre 2004 y 2010 y secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos entre 2010 y 2011 y presidió el grupo de trabajo interministerial encargado de definir la posición española relativa a la justicia penal internacional.

-Supongo que volver al colegio donde estudió desde los 10 a los 16 años le habrá traído muchos recuerdos de su infancia y adolescencia.

-Estoy encantado aquí después de tantos años y emocionado naturalmente. El colegio fue una transformación fundamental para mí. Mi padre era médico y mi madre maestra, represaliada por el franquismo. Yo era el mayor de seis hermanos, aquí estudiaron todos menos la niña porque entonces el colegio era solo masculino.

-¿Cómo les fue a sus compañeros de promoción?

-Mi promoción era realmente excepcional. Gente como Manuel del Valle, que fue alcalde de Sevilla y muchas cosas más. O José María Luzón, que fue director del Museo Arqueológico Nacional, director general de Bellas Artes y director del Museo del Prado. O el ingeniero José Luis Manzanares, fundador de Ayesa. O Agustín Argüelles, que ha trabajado toda su vida en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Y debo decir que había mucha competencia, mucha competitividad, pero también buen ambiente y buena amistad. Camaradería.

-En una España muy diferente a la de ahora...

-Sí, La España de 1952 era todavía una España muy cerrada, muy atrasada con un régimen muy opresivo. Bueno, fue casi un milagro que un colegio como este resistiera. Para mí esa época fue una travesía de un desierto, pero en ese desierto el colegio San Francisco de Paula era como un oasis. Era un sitio donde se cultivaba el intelecto, el respeto al individuo, la tolerancia, una visión amplia hacia el mundo exterior. Se despertaba la curiosidad intelectual y el interés por el conocimiento.

-¿Cómo surgió su interés por la carrera diplomática?

-Desde pequeño me interesaba los temas internacionales. Mi padre, aunque fuese médico de pueblo, se interesaba mucho por todo lo que pasaba en el mundo. A finales de los años 40 y comienzo de los 50 no se sabía bien lo que ocurría fuera de España porque no había una información transparente y mi padre se aferraba por las noches a las contraventanas para oír Radio París en español y la BBC de Londres en español, y saber lo que pasaba en el mundo. En el verano del 50 se produjo la Guerra de Corea por la invasión de Corea del Sur por parte de Corea del Norte. Recuerdo un tranvía a Sevilla que traía los ejemplares de ABC y de otros periódicos. Yo leía apasionado todo lo de la Guerra de Corea y mi padre tenía también libros de la guerra mundial. Y yo también. Y desde muy pequeño, me mandaban fuera de España a estudiar idiomas. Ellos no sabían idiomas, pero querían que sus hijos estudiaran idiomas con 14 años. Me mandaron fuera para estudiar francés y luego inglés. Después hice la carrera de Derecho y allí descubrí a un profesor sevillano, Juan Antonio Carrillo Salcedo, que me introdujo en el mundo internacional y me fui con él cuando lo trasladaron a Madrid. Hice cursos en París y en La Haya sobre temas europeos y de derecho internacional. Y decidí preparar las oposiciones a la carrera diplomática.

- Fue embajador de España en la ONU durante muchos años. Con tantos conflictos sin resolver, muchos se preguntan si la ONU sirve hoy para algo...

-La ONU sirve para muchísimas cosas. La muestra es que cada año, cuando se abre la asamblea general, es un lugar de encuentro a donde vienen líderes de todo el mundo. Por lo pronto, es una plataforma de expresarse y de lanzar un mensaje al mundo, a los medios de comunicación y a la opinión pública. El propio presidente de Estados Unidos ha estado allí. Otros lo han hecho en otros años o bien por vía telemática como el presidente de la Autoridad Palestina, al que se le negó el visado para entrar en Estados Unidos. Además de esa plataforma, es un lugar de encuentro. Es como las antiguas ferias medievales, donde se veían los señores feudales y también lo mercaderes. Y se celebran multitud de encuentros bilaterales.

-¿Cree que el plan de Trump para Oriente Medio traerá una paz duradera entre Israel y Palestina o sólo será un alto el fuego antes de la próxima Intifada o rebelión?

-Yo creo que el alto el fuego va a funcionar, lo cual tiene un valor ante los horrores que se han cometido en Gaza en los dos últimos años. Eso ya es un logro que no hay que minusvalorar. Pero creo que estamos muy lejos de una paz definitiva porque el conflicto no es sólo Gaza, está también en Cisjordania y Jerusalén. El plan de Trump tiene 20 puntos, aunque eso no lo aborda de una forma clara y abierta, pero sí deja ahí apuntadas ciertas cosas que habrá que tratar más adelante y eso es fundamental. Para el pueblo palestino, en general, pero también para el resto del mundo árabe. Por ejemplo, a Arabia Saudí, que nunca ha establecido relaciones con Israel y que objeta sus políticas de Israel en los territorios ocupados. Es necesario que ese normalicen esas relaciones con Israel y que haya una perspectiva para el pueblo palestino de que pueda autoorganizarse.

- ¿Es optimista?

-Soy constitutivamente optimista, pero eso no me ciega la realidad y no se puede pensar que este plan automáticamente conduzca a una paz duradera, definitiva y completa. Un problema es la actitud de Netanyahu y el sector más extremista de su gobierno, que parten de la base de que de ninguna manera nunca jamás habrá un Estado palestino. Eso es estar contra la paz.

-El primer ministro de Israel está procesado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra.

-Así es. Hay una orden de detención de detención contra él, que está recurrida. Esa sala penal tiene tres jueces y no sabemos lo que van a decidir, pero parece que el procedimiento seguirá adelante porque es algo separado y distinto de este proceso de paz.

-Trump también ha promovido la implantación de aranceles universales a todos los productos importados desde Estados Unidos, que han alterado las reglas del comercio internacional. ¿Qué le parece este tipo de política internacional?

-Es curioso porque Trump está obsesionado con esto de los aranceles desde mucho antes de ser elegido presidente. Es cierto que Estados Unidos tiene un déficit comercial prolongado a largo del tiempo, pero que compensa en parte con un superávit, por ejemplo, en materia de servicios financieros, etcétera. Y hay muchos economistas que consideran que la situación no era en realidad tan grave como la pintaba Trump. Otra cosa es que se han aplicado sin que se pronuncie el Congreso de los EE.UU., que normalmente sería quien apruebe las leyes tarifarias y que parece que no ha protestado demasiado. Aunque hay jueces que han impugnado estas medidas a iniciativa de empresas o particulares, de momento han salido adelante, a pesar de que muchos norteamericanos consideran que esto no lo puede hacer unilateralmente un presidente. En mi opinión, estas acciones unilaterales son negativas para el comercio internacional y para la economía internacional, y yo creo que se pueden volver contra Estados Unidos. Y ya vemos que en muchos sectores el precio de los productos importados se está encareciendo y lo están notando los norteamericanos. Eso es también un mecanismo de presión para obtener nuevas condiciones en acuerdo comerciales y por eso Estados Unidos está llegando a acuerdos con la Unión Europea, con Japón y otros países.

-La respuesta de la Unión Europea ha sido aceptar los aranceles a sus productos sin aplicarles aranceles recíprocos a los productos procedentes de EE.UU. ¿Le parece lógico?

-Todo depende como se mire, hay muchas críticas dentro en Europa, incluso dentro de la propia Comisión y en el Parlamento europeo, que todavía no ha terminado de pronunciarse.

-¿Podría hipotéticamente rechazar ese acuerdo?

-No lo creo y no sabemos tampoco a lo que nos conduciría eso. Yo creo por un lado, que la industria alemana, en particular, la industria automovilística, se vería muy afectada si se aplicaran los aranceles iniciales unilaterales que planteó Trump. Y esta industria ha presionado para llegar a un acuerdo, aunque sea imperfecto y desigual para Europa, pero preferible a los aranceles iniciales. Y la otra cosa es que por razones geoestratégicas defensivas a los europeos les importa mucho que Estados Unidos no se desentienda la Europa. Yo creo que esos dos factores han influido mucho en la aceptación de estos aranceles y que ese 15 por ciento se haya visto como una especie de mal menor.

-¿Cómo afectará a España?

-Si no se hubiera aceptado, España también se hubiera visto muy perjudicada en materia de vinos y productos agrícolas. No es lo ideal y no es perfecto, pero quizá acabe siendo aceptado tanto por el Parlamento europeo como por todos los gobiernos europeos con la esperanza de poder mejorarlo más adelante. Ya veremos.