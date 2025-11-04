Suscríbete a
Una conocida tienda del centro de Sevilla liquida todo su stock tras más de 90 años de historia

En su escaparate, se pueden ver utensilios con los que han trabajado los empleados durante décadas

Antonio Hierro echa el cierre en la Alcaicería de la Loza: «Trataba a mis clientes igual que a mis costaleros»

La tienda Cuadro en la Alcaicería de la Loza
La tienda Cuadro en la Alcaicería de la Loza abc

M. L.

La tienda Cuadro de la Alcaicería de la Loza cierra sus puertas después de más de 90 años de historia y liquida todo su stock como las máquinas de corte con las que han trabajado los empleados durante décadas o hasta archiveros donde han guardado ... documentos de la empresa. Muchos vecinos o visitantes han señalado en las redes sociales esta situación que se está viviendo en el establecimiento en estos días después de que se anunciara la clausura después de la vacaciones de verano.

