Una conocida tienda del centro de Sevilla liquida todo su stock tras más de 90 años de historia

La tienda Cuadro de la Alcaicería de la Loza cierra sus puertas después de más de 90 años de historia y liquida todo su stock como las máquinas de corte con las que han trabajado los empleados durante décadas o hasta archiveros donde han guardado ... documentos de la empresa. Muchos vecinos o visitantes han señalado en las redes sociales esta situación que se está viviendo en el establecimiento en estos días después de que se anunciara la clausura después de la vacaciones de verano.

Atrás quedan los miles de uniformes que se han vendido a cocineros, mecánicos, empleadas de hogar o laboratorios. También, varias generaciones de sevillanos se han comprado allí trajes de corto, mantones de lana, chaquetas y guayaberas o cubanas. Se marcha por tanto, otro comercio histórico de Sevilla porque Antonio Hierro, cuya tienda estaba en la misma vía, también se jubila y ha cerrado su establecimiento.

La Alcaicería de la Loza es una de las calles del Centro histórico que más está sufriendo el cierre de establecimientos históricos que, o no tienen relevo generacional o tienen que luchar contra las grandes empresas o tiendas o sufren una gran presión por el precio de los alquileres de los locales.

Aún perviven varias tiendas familiares pero se va perdiendo ese paisaje urbano que se extiende desde la plaza de la Alfalfa hasta la del Pan o de Nuestro Padre Jesús de la Pasión donde antes se vendían trajes de novia y ahora no paran de abrirse establecimientos para comer rápidamente una pizza, restaurantes o cafeterías.

El comercio sevillano pierde otra referencia con la liquidación y el cierre de la tienda Cuadro de la Alcaicería de la Loza y sus recuerdos se pueden adquirir por un 'módico precio' estos días en su escaparate.