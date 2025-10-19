Suscríbete a
entrevista

«Las empresas podrían no contratar a alguien o no hacerle un seguro de vida por su genoma»

El catedrático de Genética Andrés Aguilera, experto mundial en genoma, advierte de los riesgos de que esa información pueda llegar a los Gobiernos o a las empresas

«Tenemos una investigadora muy buena de casi 40 años a la que no podemos dar estabilidad y que se plantea dejar España. Esas pérdidas no se dan en ningún país europeo»

«Para no sufrir un cáncer hay que tener suerte con los genes pero en el futuro podremos curarlos casi todos»

Andrés Aguilera en CABIMER, centro que ha dirigido en Sevilla hasta principios de 2025 víctor rodríguez
Jesús Álvarez

Andrés Aguilera, catedrático de Genética de la Universidad de Sevilla, es un experto mundial en genoma y pertenece al 2 por ciento de investigadores más citados en el mundo. Tras cursar Biología en la Universidad de Sevilla, se formó durante seis años y medio en ... la Darmstadt Technische Universität de Alemania y en el New York University Medical Center de Estados Undidos. En 2006 se incorporó al Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), institución con sede en Sevilla y que ha dirigido hasta principios de 2025. Es miembro electo de la European Molecular Biology Organization y de la Real Academia de Ciencias de Sevilla.

