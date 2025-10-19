Suscríbete a
entrevista

«Para no sufrir un cáncer, hay que tener suerte con los genes pero en el futuro se podrán curar casi todos»

Andrés Aguilera, experto en genoma, está entre los científicos más citados del mundo y acaba de ganar el Premio Nacional de Investigación

«Las empresas podrían no contratar a alguien o no hacerle un seguro de vida por su genoma»

«Hay una investigadora muy buena de casi 40 años a la que no podemos dar estabilidad y que se plantea dejar España. Esas pérdidas no se dan en ningún país europeo»

Andrés Aguilera en el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa
Andrés Aguilera en el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa
Jesús Álvarez

Andrés Aguilera (Larache, 1957) es un experto mundial en genoma y pertenece al 2 por ciento de investigadores más citados en el mundo. Tras cursar Biología en la Universidad de Sevilla, se formó en Alemania y Estados Unidos para regresar a España y participar en la fundación del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, institución pública cuya sede está en la isla de la Cartuja de Sevilla y que ha dirigido hasta principios de este año. Acaba de recibir el Premio Nacional de Investigación a su larga y exitosa trayectoria científica.

