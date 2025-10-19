«Hay una investigadora muy buena de casi 40 años a la que no podemos dar estabilidad y se plantea dejar España. Esto no pasa en ningún país europeo»

Andrés Aguilera, catedrático de Genética de la Universidad de Sevilla, acaba de recibir el Premio Nacional de Investigación a su larga y exitosa trayectoria científica. Este experto mundial en genoma y pertenece al 2 por ciento de investigadores más citados en el mundo. Tras cursar ... Biología en la Universidad de Sevilla, se formó durante seis años y medio en la Darmstadt Technische Universität de Alemania y en el New York University Medical Center de Estados Undidos. En 2006 se incorporó al Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), institución que depende de la Junta de Andalucía y cuya sede está en la isla de la Cartuja de Sevilla y que ha dirigido hasta principios de 2025. Ha dirigido 35 tesis doctorales e impartido más de 150 conferencias en congresos internacionales. Es miembro electo de la European Molecular Biology Organization y de la Real Academia de Ciencias de Sevilla.

-¿Cómo surgió su interés por la biología molecular y la investigación?

-Conforme iba estudiando Biología, surgió la opción al final de la carrera. No es que buscara en sí la investigación, buscaba unas posibilidades de abrir horizontes y la investigación me permitía eso, viajar e interaccionar con otras culturas a nivel científico y no solo científico. Y así, poco a poco, encontré la temática de trabajo que realmente me atrajo y me mantuvo ya en el ámbito de investigador. Yo hice dos estancias postdoctorales largas antes de incorporarme aquí con una plaza. También hice una corta durante la tesis doctoral.

-Una de esas tres estancias fue en Colorado, Estados Unidos. Luego estuvo en Alemania más de dos años y, más tarde, otros cuatro años en Nueva York. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de todos esos lugares en los que se formó?

-En Colorado, que no era una universidad sino un centro de investigación asociado al Gobierno de Estados Unidos. Allí me llamó mucho la atención la forma de interacción de la de las personas en términos científicos, pero sobre todo las infraestructuras que tenían. Pude hacer una barbaridad de experimentos que en aquellos años era imposible hacerlos en España porque aquí la infraestructura que existía era bastante baja. Eso es a lo que más partido le saqué. Al no ser una universidad, no tenía ese ambiente tan académico que después he tenido las siguientes estancias. En Alemania me tuvieron que hacer todos los análisis médicos para ver si tenía alguna infección. España no pertenecía todavía a la Unión Europea y no era un país avanzado, pese a estar en Europa. Los alemanes eran muy estrictos.

-¿Y en Nueva York?

-Nueva York es todo y ahí fue donde entré en un sistema competitivo. Había que hacer buena ciencia, pero que tenías que saber en el entorno en el que estabas y que la ciencia que hacía tenía también que hacerla llegar a los entorno que lo iban a valorar. El nivel ya era mucho mayor y los seminarios eran de muy muy alto standing. Además, no solamente la New York University donde yo estaba sino el centro médico, la Columbia, el Rockefeller Center y hay continuas reuniones, una actividad mucho más frenética a nivel científico. En Nueva York y Boston trabajan muchos premios Nobel y estás expuesto a un nivel que te traes a España. Es la liga en la que tienes que trabajar.

-¿España está en esa liga?

-España ha avanzado muchísimo. La financiación que tenemos ahora no tiene nada que ver con la de hace 20 o 30 años ni con lo que podemos hacer ahora. Europa, con los proyectos ERC, también creció de una forma brutal.

-Pero la inversión pública en ciencia e investigación sigue siendo mucho más baja que la media europea.

-Sí. No llegamos todavía ni de lejos al 2 por ciento de inversión. España necesita no solo meter más fondos en investigación, sino también cambiar un poco la estructura de la investigación. Aquí adolecemos de grupos que a veces son demasiado pequeños porque no se estabiliza el personal para que tengamos unos unos grupos realmente competitivos y que nos permita también ir a esos fondos europeos. Falta bastante todavía para poder igualarnos a un nivel competitivo también a nivel europeo.

-¿En España nos falta dinero y nos sobra burocracia?

-La burocracia es terrible. Además, hay una complicación que proviene de todas estas reformas laborales y que no tienen en cuenta siempre la la particularidad de la investigación, la particularidad de la ciencia. No podemos contratar a un doctorando o a un posdoc indefinido porque los proyectos duran lo que duran y eso nos está condicionando mucho a la hora de la dinámica del personal. Y a la hora de comprar unos productos, todo es complicadísimo. Los científicos estamos muy controlados con las cuentas y entonces eso nos perjudica bastante, nos frena y además nos hace que todo sea más caro.

-¿En Estados Unidos no necesitan rellenar diez papeles para comprar nada?

-Por supuesto. Y tienen un apoyo administrativo que que también ayuda. Aunque en España pasa con todo, montar una empresa aquí es mucho más lento que en Estados Unidos. Yo entiendo que todo hay que regularlo, pero falta flexibilidad y esa flexibilidad en ciencia es fundamental. A nosotros nos cuesta muchísimo pedir un material fuera de la Unión Europea, por ejemplo un anticuerpo o un cultivo celular. Es terrible, una locura. No obstante, todos aprendemos a funcionar en ese marco y logramos, digamos, solventar las dificultades.

-Habló antes de la precariedad laboral de los científicos jóvenes. Nicolás Capelo, que trabaja en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, nos contaba hace poco tiempo con amargura que hasta que no cumpliera 40 años no podría estabilizarse y con un sueldo inferior a 2.000 euros.

-Es que la carrera de investigador no está establecida en España. Por eso decía antes lo de la estructura. Uno de los grandes problemas que tenemos en este país es que la carrera de investigador está destinada a que el investigador termine siendo un líder y eso es imposible. No es sostenible. Los grupos tienen que tener un líder y tienen que tener gente detrás que el que hace el trabajo del día a día. Si uno tiene que ser un líder, tiene que ir a una oposición, sacar una plaza y termina con 40 años, como el caso que me está diciendo. Y eso evidentemente desalienta a la gente. Cuando era joven, yo no tenía compañeros que habían vuelto y no tenían capacidad de seguir su línea de investigación. Todos encontraban trabajo. Pero ahora mismo hay muchos que no pueden. Yo tengo na chica de cerca de 40 años que ya ha hecho dos estancias posdoctorales. ¿Y ahora qué hace? Está pensando en irse otra vez fuera. Y los jóvenes que van a entrar ven eso y se desaniman y algunos lo dejan. Y eso es una pérdida que va a incrementarse y es algo que no ocurre en ningún otro país europeo. También tengo que decir que esto ocurre en parte porque aquí no tenemos una industria fuerte que tire de todos estos doctores que se están formando. Yo entiendo que la Academia no puede tirar de todo, pero es verdad que todavía tiene sitio para dar cabida.

-Supongo que esa chica de casi 40 años de la que me ha hablado se planteará cualquier otra cosa en este momento, por ejemplo, prepararse unas oposiciones a institutos o a cualquier otra cosa.

-Claro. Y cuando hay una pareja donde uno está estabilizado eso condiciona el movimiento siguiente.

-¿Se puede hablar de una pérdida importante de capital humano?

-Sí, porque son personas muy formadas que han hecho una tesis doctoral y varias estancias de investigación posdoctorales que al final pueden acacbar en un instituto. Esto tiene una gran repercusión en los jóvenes, que llegan, ven las condiciones en las que están trabajando estas personas y se preguntan si éste es su futuro. Eso no quita que el que tiene fe y sabe que puede, aguanta. Y seguimos teniendo afortunadamente gente muy válida y muy buena que lo hace bien y logra entrar en el sistema. El sistema en España no favorece al investigador pero también hay que ser realistas. Los tiempos han cambiado y en mi época alguien aspiraba a ser funcionario y a los pocos años de haber acabado la carrera, lo lograba. Ahora tenemos que ser conscientes de que eso ya no es una cuestión del día a día. Uno llega a 40 años y eso no tiene por qué ser la única solución. Esto es una carrera de largo recorrido y es una carrera de resistencia. Y el que se meta en investigación sabe que esto es así.

-¿Cuáles son los mayores atractivos para un joven en España que quiera ser investigador?

-Tiene una cierta libertad y un cierto atractivo para el que realmente le guste la investigación. También te da mucha autonomía y es un reto cada día. Trabajar sin un jefe también resulta atractivo. Uno no piensa en tener una casa sino en lograr resultados positivos con su trabajo.

-No se llega al 2 por ciento del PIB pero se habla de duplicar el gasto militar en los próximos diez años...

-Fíjese lo rápido que nos hemos metido en 2% en el gasto militar. Evidentemente hay una presión social que la investigación no ejerce. Como no se ve el beneficio a corto plazo, se posterga. Todas las políticas son relativamente cortoplacistas y nunca es el momento de hacerlo.

-Los políticos suelen pensar en las siguientes elecciones...

-Efectivamente. Entonces siempre está ahí la perspectiva.