«Hay una investigadora muy buena de casi 40 años a la que no podemos dar estabilidad y se plantea dejar España. Esto no pasa en ningún país europeo»

Andrés Aguilera, experto mundial en genoma y exdirector del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, acaba de ganar el Premio Nacional de Investigación por su larga y exitosa trayectoria

«Las empresas podrían no contratar a alguien o no hacerle un seguro de vida por su genoma»

«Para no sufrir un cáncer hay que tener suerte con los genes pero en el futuro podremos curarlos casi todos»

Andrés Aguilera en la sede sevillana de Cabimer
Andrés Aguilera en la sede sevillana de Cabimer víctor rodriguez
Jesús Álvarez

Andrés Aguilera, catedrático de Genética de la Universidad de Sevilla, acaba de recibir el Premio Nacional de Investigación a su larga y exitosa trayectoria científica. Este experto mundial en genoma y pertenece al 2 por ciento de investigadores más citados en el mundo. Tras cursar ... Biología en la Universidad de Sevilla, se formó durante seis años y medio en la Darmstadt Technische Universität de Alemania y en el New York University Medical Center de Estados Undidos. En 2006 se incorporó al Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), institución que depende de la Junta de Andalucía y cuya sede está en la isla de la Cartuja de Sevilla y que ha dirigido hasta principios de 2025. Ha dirigido 35 tesis doctorales e impartido más de 150 conferencias en congresos internacionales. Es miembro electo de la European Molecular Biology Organization y de la Real Academia de Ciencias de Sevilla.

