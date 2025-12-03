El Colegio de Médicos de Sevilla abre expediente al facultativo de las bajas de la Policía Local

El caso del médico de Asisa apartado por la empresa de los servicios a la plantilla del Ayuntamiento de Sevilla por aglutinar llamativamente 290 de las 605 justificaciones de «días malosos» o incapacidades temporales sin baja laboral presentadas desde enero por agentes de ... la Policía Local tiene su nueva fase en el Colegio de Médicos.

Y es que la institución colegial ha acordado en el seno de su junta directiva abrir un expediente informativo sobre las presuntas prácticas de este facultativo por una posible «falta de ética» profesional, al objeto de actuar en el plano disciplinario en el caso de que se confirmen las sospechas.

Así lo ha manifestado a este periódico el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, explicando que la junta directiva de la entidad abordó el asunto el martes de esta semana y ya ha recabado información tanto de Asisa, que ha apartado al citado profesional de los servicios sanitarios complementarios contratados por el Ayuntamiento para su plantilla; como del propio Consistorio hispalense.

Alfonso Carmona ha manifestado así que su institución no puede permitir que la supuesta actuación de este médico «empañe» la imagen de los más de 12.200 profesionales sanitarios colegiados en la entidad, porque un comportamiento como el detectado con relación a este facultativo supone un incumplimiento «deontológico, ético y moral».

De este modo, el Colegio de Médicos de Sevilla, como ha destacado, ha decidido abrir este expediente informativo, que será transformado en un procedimiento disciplinario en el plano colegial de confirmar los presuntos hechos. «Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias», ha dicho.

En ese sentido, el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla ha defendido al conjunto de la profesión y el papel de los facultativos hispalenses, así como la necesidad de «abrir una investigación» para actuar en caso de que se ratifique el comportamiento detectado.

En cualquier caso, Asisa ha apartado provisionalmente al mencionado facultativo médico de los servicios correspondientes a la plantilla municipal, al considerar anómalo que entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de este año haya aglutinado 290 de las 605 justificaciones de días «malosos» de los agentes de la Policía Local. Es decir más del 47 por ciento del total, cuando el siguiente profesional de Asisa en número de partes de esta índole con relación a agentes acumularía únicamente 13 en el mismo periodo.

Este facultativo incluso habría despachado además los partes de enfermedad de numerosos agentes de diferentes departamentos del Cuerpo de Policía Local geográficamente distantes de su lugar de trabajo y con domicilios en ubicaciones ajenas a la zona de dicha consulta.

La medida de apartarle de este servicio la ha trasladado ya el propio facultativo a los asegurados de su consulta afectados por dicha decisión, que se aplica «hasta nueva orden», según él mismo.

En su literalidad, el mensaje dice lo siguiente: «Exclusivamente para asegurados del Ayuntamiento de Sevilla: He recibido una notificación de Asisa y Ayuntamiento para que no realice mis funciones médicas hasta, espero, nueva orden a todos los asegurados. Lo que le comunico para su conocimiento y si lo considera realice lo que crea oportuno para restablecer el servicio como hasta ahora, y seguir siendo su médico de cabecera como en su día me escogió». Tanto la empresa de servicios sanitarios como la consulta del citado profesional han declinado pronunciarse sobre este asunto.

Frente a ello, el sindicato CSIF ha negado cualquier «trama mafiosa», exponiendo en las redes sociales que «este médico ha dado una media mensual de 26 justificantes de asistencia sanitaria que no baja en 11 meses. Ni una por día» y acusando al Gobierno local de Sevilla de «filtrar información sesgada» para poner a la opinión pública en contra de la plantilla.

Rueda de prensa de los sindicatos

Los representantes del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), CSIF y del Sindicato de la Policía Local de Sevilla celebran por cierto este jueves una comparecencia pública, para informar de su postura ante el Plan de Navidad diseñado por el Ayuntamiento, con los correspondientes turnos especiales y horas extraordinarias y para el cual no ha mediado acuerdo ninguno entre la plantilla y el Gobierno local, al que acusan de mala gestión.

Los sindicatos han decidido impugnar por lo Contencioso Administrativo el decreto del alcalde, José Luis Sanz, activando el nivel uno del Plan Municipal de Emergencias, con la obligación implícita de cumplir tales turnos especiales frente a la voluntariedad previa; bajo la premisa de que no responde a ninguna situación de urgencia y que supone una vulneración de derechos al imponer supuestamente unilateralmente las condiciones de trabajo y cercenar la negociación colectiva.

Los turnos especiales del Plan de Navidad, como ha sido informado, han estado marcados por las ausencias masivas de los agentes asignados a los mismos, avisando el Consistorio de que estos funcionarios deben acreditar ahora la justificación de su inasistencia, para lo cual aún está abierto el plazo.

Ello, después de no haber acuerdo en torno a la última propuesta del Gobierno local, con 5,6 millones de euros para el pago de las horas extra de los agentes estas navidades, con el aviso del alcalde de que la Intervención municipal impide destinar más fondos a este concepto, después de que en mayo quedase agotada la partida presupuestaria convencional de 17 millones dedicada a este concepto, en un contexto de auge de los eventos públicos que acoge la ciudad mientras con sus necesarios despliegues en materia de seguridad.