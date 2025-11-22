Suscríbete a
Un clásico navideño

Antes de que las luces anuncien la noche de paz, tiene que resonar el tamborilero de la poli local pidiendo cobrar

La falta de acuerdo con la Policía Local para el Plan de Navidad deja en el aire unos 70 eventos en Sevilla

La intrahistoria de cómo Vox forzó el Pleno extraordinario de la Policía Local en Sevilla

Nos queda por delante una semana intensa en el tira y afloja de la cuerda entre los municipales y el Ayuntamiento a cuenta del pago de las horas extras del plan de Navidad. Sevilla convoca eventos todo el año por encima de sus posibilidades, y ... en estas fechas llueve sobre los gremlins. La Navidad inquieta más a los agentes de la policía local que a los elfos de Papá Noel. Por eso, antes de que las luces anuncien la noche de paz, tiene que resonar el tamborilero de la poli local pidiendo cobrar. Es más clásico que el belén del Arquillo ¿Le dará el alcalde al botón de las horas? Yo creo que sí, que el cartero real de mi comunidad de vecinos tendrá su oportuna escolta policial y que San José puede estar tranquilo este año con sus calzones.

