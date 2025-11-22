La falta de acuerdo con la Policía Local para el Plan de Navidad deja en el aire unos 70 eventos en Sevilla

A falta de sólo una semana para que se celebre el acto del encendido del alumbrado navideño en Sevilla, el gobierno de José Luis Sanz apura las negociaciones con los sindicatos de la Policía Local para llegar a un pacto que permita poner en ... marcha el Plan de Navidad de este año. A día de hoy, las posturas entre las dos partes siguen estando bastante alejadas, pero el tiempo apremia y las alternativas cada vez son menos. Sobre la mesa está la propuesta de la Delegación de Seguridad y Recursos Humanos que apuesta por destinar 5,6 millones de euros al pago de las horas extra, reconociendo como jornadas especiales los fines de semana y festivos entre el viernes 28 de noviembre y el 21 de diciembre, y ampliando esta consideración a todos los días entre el 22 de diciembre y el 7 de enero. Los representantes de los agentes quieren que estos servicios extraordinarios se extiendan durante todo este periodo al completo y que, como mínimo, el pago de los servicios extraordinarios alcance los 8 millones del pasado año.

Sin acuerdo entre las partes no es posible que se planifique el calendario de los servicios que deben realizar los agentes y los sindicatos advierten que a estas alturas es complicado que de tiempo a organizarlo. Entre otras cosas, porque hay policías que deben cambiar de unidad para reforzar las áreas con más demanda y eso conlleva una reorganización de la infraestructura que es imposible realizar de un día para otro. Esta controversia condiciona directamente la celebración de la apretada agenda de eventos que ya hay previstos en la capital hispalense para estos primeros días del Plan de Navidad. En concreto, y según los datos que manejan los responsables del Cecop, se tiene constancia de más de 70 actividades en la ciudad durante los primeros siete días de este periodo. Es decir, entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre, concentrándose la mayoría de ellos en el fin de semana.

La lista es interminable y, evidentemente, en gran parte de ellos se requiere la presencia de la Policía Local por su afección a la circulación, el corte de algunas calles u otros servicios relacionados con su actividad. A todo ello hay que sumar también que a partir del próximo fin de semana se deben poner en marcha las primeras restricciones al tráfico en el Casco Antiguo y las zonas aledañas a los grandes superficies comerciales, como por ejemplo en el barrio de Nervión, así como la cada vez mayor afluencia de público que se concentra en las calles para realizar sus compras o contemplar el alumbrado navideño, cuya inauguración está prevista para el sábado 29 de noviembre en torno a las siete de la tarde. De los más de 70 eventos, unos 60 se agrupan en ese fin de semana. En concreto, 19 de ellos se celebrarán el viernes 28, otros 28 el sábado 29, y 13 el domingo 30 de noviembre. Pero la realidad es que el calendario se mantiene también muy vivo entre el 1 y el 4 de diciembre, a las puertas del Puente de la Constitución y la Inmaculada.

Entre la lista de actividades destacan varias manifestaciones por las calles de la ciudad el viernes 28, como la organizada con motivo de la negociación del convenio provincial del comercio; el concierto de Niña Pastori en Fibes o varios mercadillos, espectáculos y atracciones navideñas en casi todos los distritos. Ya el sábado, además del encendido de las luces, se espera una concentración de los vecinos de Bellavista por la línea 3 del metro, la salida procesional de la Milagrosa, un pasacalles de tamborileros de la Virgen de la Bella de Lepe o un bando anunciador de la Navidad en Triana. El domingo será un día complicado por la disputa del derbi entre el Sevilla y el Betis en el Sánchez Pizjuán, con el dispositivo especial que ello requiere, además del concierto de la banda de cornetas y tambores de Hellín en la calle Adriano o numerosos espectáculos y una amplia oferta de ocio inspirada en las fiestas navideñas. Rodajes, marchas ciudadanas y mercadillos completan el resto de la semana y obligarán a un amplio despliegue de la Policía Local.

Las negociaciones

Fuentes municipales consultadas por ABC de Sevilla confirman que las dos partes de la negociación se ven con frecuencia para intentar un acuerdo al que apremia la falta de tiempo. Sin embargo, desde los sindicatos aseguran que por ahora no hay prevista una nueva reunión para acercar posturas, por lo que la información se vuelve contradictoria. En el horizonte está el Pleno extraordinario que va a celebrar el Ayuntamiento de Sevilla el miércoles de la próxima semana y en el que se abordarán los dos puntos del orden del día que el gobierno de José Luis Sanz retiró de la sesión ordinaria del jueves por la falta de apoyos de la oposición. En el mismo se votará una modificación presupuestaria de 5,6 millones para consignar la cantidad necesaria con la que financiar la propuesta de Plan de Navidad que se ha elaborado desde el Consistorio y que, por ahora, no cuenta con el apoyo de los sindicatos. Por otro lado, también se prevé el levantamiento de un reparo suspensivo de la Intervención para abonar 4,9 millones que se adeudan a los agentes y a los bomberos por horas extraordinarias de 2024 y 2025.

La clave de lo que ocurra ese día estará en manos de los grupos municipales de la oposición, que no parecen dispuestos a volver a respaldar al ejecutivo municipal en esta situación. Las mismas fuentes del gobierno local insisten en que la voluntad del alcalde es alcanzar un acuerdo con la Policía Local y que se está apostando por la vía del diálogo para intentar encontrar una alternativa que satisfaga a los sindicatos y que no suponga un compromiso inasumible para la ciudad desde el punto de vista presupuestario, teniendo en cuenta además que las partidas para el abono de estas productividades se agotaron el pasado mes de mayo. José Luis Sanz confía en el acuerdo y en que, por tanto, toda la agenda de eventos no corra peligro, aunque el estado de las negociaciones parece complicar en exceso que se alcance el objetivo. De momento, este lunes 24 de noviembre está previsto que se celebre el Día de la Policía en Fibes y algunos sindicatos como CSIF ya ha anunciado que no asistirá al acto en señal de protesta por la gestión municipal.