Suscríbete a
ABC Premium
Urgente
Al menos tres personas atrapadas por un derrumbe en una mina en el concejo asturiano de Cangas del Narcea

La falta de acuerdo con la Policía Local para el Plan de Navidad deja en el aire unos 70 eventos en Sevilla

La agenda se aprieta entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre con el alumbrado navideño, el derbi, varias zambombas, manifestaciones y procesiones

A sólo una semana para que se active el dispositivo y empiecen los cortes de tráfico el gobierno de Sanz y los sindicatos negocia 'in extremis' las horas extra

El Ayuntamiento convoca un Pleno extraordinario para resolver el conflicto de la Policía Local

La intrahistoria de cómo Vox forzó el Pleno extraordinario de la Policía Local en Sevilla

La opinión de Adriano: Un clásico navideño

Varios vehículos de la Policía Local en Navidad junto al Ayuntamiento de Sevilla
Varios vehículos de la Policía Local en Navidad junto al Ayuntamiento de Sevilla EMERGENCIAS SEVILLA
Mario Daza

Mario Daza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A falta de sólo una semana para que se celebre el acto del encendido del alumbrado navideño en Sevilla, el gobierno de José Luis Sanz apura las negociaciones con los sindicatos de la Policía Local para llegar a un pacto que permita poner en ... marcha el Plan de Navidad de este año. A día de hoy, las posturas entre las dos partes siguen estando bastante alejadas, pero el tiempo apremia y las alternativas cada vez son menos. Sobre la mesa está la propuesta de la Delegación de Seguridad y Recursos Humanos que apuesta por destinar 5,6 millones de euros al pago de las horas extra, reconociendo como jornadas especiales los fines de semana y festivos entre el viernes 28 de noviembre y el 21 de diciembre, y ampliando esta consideración a todos los días entre el 22 de diciembre y el 7 de enero. Los representantes de los agentes quieren que estos servicios extraordinarios se extiendan durante todo este periodo al completo y que, como mínimo, el pago de los servicios extraordinarios alcance los 8 millones del pasado año.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app