La intrahistoria de cómo Vox forzó el Pleno extraordinario de la Policía Local en Sevilla

El gobierno de José Luis Sanz lleva semanas negociando con los sindicatos de la Policía Local para encontrar un consenso sobre el Plan de Navidad. En el Pleno de este pasado jueves, el ejecutivo municipal quería sacar adelante la tramitación de dos expedientes relacionados ... con el pago de horas extra a los agentes, sin embargo los retiró del orden del día en medio de la sesión por la falta de apoyos de los grupos de la oposición. Tanto PSOE como Con Podemos-IU se mostraron contrarios a levantar el reparo suspensivo de la Intervención para abonar 4,9 millones de euros de servicios realizados en 2024 y 2025, una iniciativa que tampoco respaldó Vox. Su portavoz Cristina Peláez tendió la mano al alcalde para convocar un Pleno extraordinario en el que se abordara la situación y, ante el bloqueo, el delegado de Seguridad y Recursos Humanos, Ignacio Flores, decidió dar un paso atrás.

Esta alternativa se fraguó el miércoles a última hora, cuando una llamada desde el grupo municipal del partido de Abascal alertaba al gobierno de su rechazo a los puntos sobre la Policía Local que abordaba el Pleno. En Vox no estaban dispuestos a salvarle la papeleta al ejecutivo de Sanz sin que antes se hubiera negociado y, mucho menos, sin contar con el consenso de los representantes de los agentes en la negociación del Plan de Navidad, sobre el que se había tramitado un expediente de urgencia para consignar 5,6 millones de euros con los que abonarlo. El aviso de Vox, según fuentes consultadas por este periódico, tensó el ejecutivo local, que se vio abocado a perder la votación y asumió el Pleno extraordinario como mal menor para intentar resolver esta problemática. De hecho, lo convocó casi de inmediato para el miércoles de esta semana. Hasta entonces, se seguirá negociando.

Ayer, el PSOE calificó la actitud del gobierno de Sanz como una muestra de «opacidad», insistiendo en que la retirada de los dos puntos del orden del día no hace más que «alimentar la sospecha de que lo que pretenden es pactar este plan con Vox en lugar de hacerlo con quienes realmente corresponde: la representación sindical y el Servicio de la Policía Local», afirmó la concejal Sonia Gaya. A través de un comunicado de prensa, la edil socialista pidió al Ayuntamiento que el plan que se presente sea «serio, riguroso, transparente y, sobre todo, consensuado con los profesionales».