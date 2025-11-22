Suscríbete a
La intrahistoria de cómo Vox forzó el Pleno extraordinario de la Policía Local en Sevilla

Una llamada a última hora del miércoles de los de Abascal al gobierno de Sanz provocó la retirada de los dos puntos del orden del día sobre los agentes

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, en el Pleno de esta semana MARÍA GUERRA
El gobierno de José Luis Sanz lleva semanas negociando con los sindicatos de la Policía Local para encontrar un consenso sobre el Plan de Navidad. En el Pleno de este pasado jueves, el ejecutivo municipal quería sacar adelante la tramitación de dos expedientes relacionados ... con el pago de horas extra a los agentes, sin embargo los retiró del orden del día en medio de la sesión por la falta de apoyos de los grupos de la oposición. Tanto PSOE como Con Podemos-IU se mostraron contrarios a levantar el reparo suspensivo de la Intervención para abonar 4,9 millones de euros de servicios realizados en 2024 y 2025, una iniciativa que tampoco respaldó Vox. Su portavoz Cristina Peláez tendió la mano al alcalde para convocar un Pleno extraordinario en el que se abordara la situación y, ante el bloqueo, el delegado de Seguridad y Recursos Humanos, Ignacio Flores, decidió dar un paso atrás.

