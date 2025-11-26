Estos son los centros comerciales de Sevilla que abren el domingo 30 de noviembre

La Navidad está ya a la vuelta de la esquina. No por fechas, pues queda aún poco menos de un mes para Nochebuena, pero sí se encaran unas semanas previas en las que las compras comienzan a ser más frecuentes. Decoraciones, adornos, regalos, ... comida y bebida, ropa... Se afrontan días de muchos gastos en los que, como es lógico, las tiendas estarán a rebosar. Eso haría que los establecimientos modificasen sus horarios habituales, pudiendo incluso abrir los domingos.

En este sentido, y para estar preparados antes de encarar un último fin de semana de noviembre en el que presumiblemente se acrecentarán ya las compras, conviene conocer qué centros comerciales abrirán en Sevilla este domingo día 30.

El Corte Inglés

Las tiendas del Corte Inglés en Sevilla comenzarán a abrir los domingos a partir de este día 30 de noviembre. Concretamente, las de Nervión, Plaza del Duque, San Juan de Aznalfarache y Sevilla Este abrirán de 10.00 a 22.00 horas.

Aire Sur

El domingo 30 de noviembre consta como festivo de apertura en la web de este centro comercial de Castilleja de la Cuesta. Con lo cual, el horario sería de de 10.00 a 22.00 horas para la zona comercial, de 10.00 a 23.00 horas para la restauración, de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas parala zona 'Playground', de 09.00 a 14.00 horas para el gimnasio, y las 24 horas para la gasolinera.

Nervión Plaza

Según el apartado 'Horarios' de la página web de este centro comercial, el domingo 30 de noviembre también consta como festivo de apertura. De esta forma, su horario comercial será de 12.00 a 20.00 horas; la restauración, de 09.00 a 01.00 horas; y el cine, de 11.30 a 12.30 horas y de 15.30 a 22.30 horas. Asimismo, cabe tener en cuenta la gran afluencia que puede haber entorno a Nervión Plaza, teniendo en cuenta que este domingo 30 de noviembre se juega en el Ramón Sánchez-Pizjuán el derbi entre el Sevilla y el Betis.

Los Arcos

El domingo 30 de noviembre también viene reflejado como festivo de apertura en el apartado 'Horarios y aperturas' de la página web de este centro comercial. Por lo tanto, la galería comercial abrirá de 10.00 a 22.00 horas; y la restauración y el cine, de 12.00 a 00.00 horas.

Lagoh

Lo mismo ocurre con este otro centro comercial, en cuyo apartado 'Horarios' de la página web, el domingo 30 de noviembre consta como festivo. Así, la zona comercial estará operativa de 10.00 a 22.00 horas; el ocio y la restauración, de 12.00 a 00.00 horas; y el gimnasio, de 08.00 a 21.00 horas.

Torre Sevilla

Este centro comercial también abrirá este domingo 30 de noviembre, tal y como se comprueba en el apartado 'Horarios' de su página web. Por lo tanto, el horario comercial irá de 10.00 a 22.00 horas; la restauración, de 08.30 a 00.00 horas; y el gimnasio, de 09.00 a 15.00 horas.

Sevilla Fashion Outlet

Por último, este centro comercial especifica en el apartado 'Horarios de apertura' de su página web que el día 30 de noviembre será un domingo de apertura, por lo que su horario será de 10.00 a 22.00 horas.