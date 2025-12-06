Suscríbete a
ABC Premium

El Ayuntamiento de Sevilla dedicará una calle al sastre Manuel Ibáñez en Los Remedios

El alcalde, José Luis Sanz, ha visitado personalmente su negocio localizado en la calle Asunción para darle la noticia tras una vida entera dedicada a su oficio

Sevilla rotula unos jardines con el nombre de Abel Moreno

Manuel Ibáñez dialogando con Sanz y Alés en su sastrería
Manuel Ibáñez dialogando con Sanz y Alés en su sastrería Ayuntamiento

S. L.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado, junto con Manuel Alés, delegado del distrito Los Remedios, la sastrería de Manuel Ibáñez, ubicada en la calle Asunción, para comunicarle personalmente que el Ayuntamiento dedicará una calle a su nombre en el barrio de ... Los Remedios. La nueva rotulación se ubicará en el Pasaje de Consolación, muy cerca del histórico taller que regenta el maestro sastre en la calle Asunción. Esta rotulación tendrá que pasar primero por Junta Municipal de Distrito para ser posteriormente elevada a Pleno.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app