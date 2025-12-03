Suscribete a
¿Por qué cada vez hay más brotes de gastroenteritis?

Un estudio internacional, con participación española, ha descubierto la explicación a este fenómeno

La gastroenteritis puede causar vómitos, diarrea, dolor abdominal y deshidratación
C. G.

Entre 2023 y 2025 se produjo un aumento significativo de brotes de gastroenteritis a escala mundial sin que se supiera muy bien la razón. Ahora, un estudio internacional, con participación del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), ha descubierto la explicación a este fenómeno. ... Detrás hay una nueva variante del genotipo GII.17 del norovirus, uno de los principales virus causantes de gastroenteritis, que ha logrado adaptarse y expandirse entre la población humana.

