¿Por qué cada vez hay más brotes de gastroenteritis?

Entre 2023 y 2025 se produjo un aumento significativo de brotes de gastroenteritis a escala mundial sin que se supiera muy bien la razón. Ahora, un estudio internacional, con participación del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), ha descubierto la explicación a este fenómeno. ... Detrás hay una nueva variante del genotipo GII.17 del norovirus, uno de los principales virus causantes de gastroenteritis, que ha logrado adaptarse y expandirse entre la población humana.

Se trata de un virus muy contagioso que puede causar vómitos, diarrea, dolor abdominal y deshidratación. Se propaga a través de alimentos, agua y superficies contaminadas, y por el contacto cercano con una persona que tiene la infección, principalmente en entornos cerrados y con mucha gente. En la mayoría de los casos no requiere tratamiento, pero en ocasiones, sobre todo en niños y personas mayores, puede causar deshidratación grave y requerir atención médica.

El genotipo GII.17 del virus no se incluía históricamente entre los diez genotipos predominantes, pero entre 2013 y 2016 comenzó a expandirse desde distintos países de Asia. En esta expansión surgieron dos nuevas variantes, denominadas C y D. Tras aquel pico de circulación, los casos de gastroenteritis por GII.17 disminuyeron, y el genotipo GII.4 volvió a ser el más frecuente a nivel mundial.

Pero entre 2023 y 2025 varios países, especialmente en Europa, incluida España, y América, registraron de nuevo un aumento significativo de infecciones por norovirus GII.17.

El principal objetivo de la investigación, cuyos resultados se han publicado en la revista 'Nature Communications', era comprender los mecanismos que han permitido la reemergencia, adaptación y expansión del norovirus GII.17 en los últimos años, lo que se ha traducido en más brotes de gastroenteritis en todo el mundo. Para ello, se han analizado más de 1.400 genomas de este virus, tanto recientes como almacenados en bases de datos internacionales, lo que ha permitido estudiar su evolución genética y fenotípica a escala global, local e incluso dentro del propio huésped humano.

Para esta labor se han incluido genomas completos de norovirus GII.17 obtenidos en España gracias a la caracterización molecular de brotes de gastroenteritis víricas coordinada por el Centro Nacional de Microbiología. El equipo del ISCIII ha participado en el análisis e interpretación de estos datos, contribuyendo a integrar la información genómica nacional en el contexto global del estudio.

Los resultados del estudio revelan que este aumento significativo de infecciones entre 2023-2025 está causado por una nueva variante del genotipo GII.17, más emparentada con la antigua variante C, con una identidad genética distinta.

De izquierda a derecha: María Cabrerizo, Estrella Ruiz de Pedro, Juan Camacho, María Dolores Fernández-García y Nerea García, del Centro Nacional de Microbiología (CNM) del ISCIII

Los investigadores han comprobado experimentalmente que las mutaciones identificadas en la proteína VP1 de la cápside viral mejoraron la capacidad del virus para unirse a moléculas de azúcares que funcionan como factores de adherencia para facilitar la infección viral. Estos cambios genéticos modificaron, además, las propiedades antigénicas del virus, lo que le permitió escapar al reconocimiento del sistema inmunitario, facilitando el desarrollo de la infección.

«El estudio muestra que la nueva variante del norovirus GII.17 ha seguido un proceso evolutivo dinámico, adaptándose para infectar con mayor eficacia a los seres humanos», resume la investigadora del ISCIII María Dolores Fernández-García del CNM-ISCIII y del CIBER, quien añade: «La historia de la variante GII.17 es un ejemplo de cómo los virus evolucionan para encontrar nuevas oportunidades de infección; sólo entendiendo estos mecanismos podremos anticiparnos y evitar que se conviertan en grandes epidemias«.

Además, destaca que conocer cómo pequeñas mutaciones en VP1 afectan la capacidad del virus para unirse a las células y evadir la inmunidad natural «puede ayudar a diseñar vacunas más efectivas y a anticiparnos a futuras variantes«.