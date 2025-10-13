El entrenamiento más fácil para perder peso y acelerar el metabolismo: en un mes puedes ver resultados

Quizá volviste del verano haciéndote una serie de propósitos entre los que se encuentra adelgazar. Bien para cambiar por completo tu cuerpo por salud o porque quieres quitarte esos dichosos kilos de más, algo esencial para conseguir tu objetivo, además de una sana alimentación, ... es introducir el ejercicio en tu vida.

No es siempre una tarea fácil porque en la mayoría de ocasiones nuestro día a día está demasiado sujeto a horarios, lo que nos impide entrenar con asiduidad o el tiempo que nos gustaría en el gimnasio o por cuestiones económicas no podemos permitirnos un ejercicio de calidad en un centro habilitado para ello.

Sin embargo, hay muchas formas de movernos para quemar grasa y la mayoría de ellas están al alcance de todos y son perfectamente encajables en nuestra rutina.

Uno de los entrenamientos más simples y a la vez más completo que nos ayudará a perder peso y acelerar el metabolismo es una de las cosas que aprendemos a hacer primero en nuestra vida: caminar.

Salir a caminar es uno de los ejercicios que más nos pueden ayudar para adelgazar y además es uno de los que ofrece resultados más rápidos.

Organiza tu día para poder caminar en pequeñas tandas

En sólo un mes ya podremos observar cambios en nuestro cuerpo y, además, nuestro metabolismo se habrá acelerado, de forma que nos costará menos eliminar las grasas que ingerimos.

La entrenadora e influencer Stephanie Mansour, que tiene su propia sección en el mítico 'Today Show' de la NBC en Estados Unidos, ha impulsado el plan 'start today walking challenge' (el reto de empezar a caminar hoy) y es una fiel defensora de los beneficios que tiene caminar para todos.

Una caminata de una hora diaria o el célebre objetivo de los 10.000 pasos diarios nos pueden cambiar la vida para bien.

Sin embargo, si no tenemos tiempo, que puede ser, para echarnos al parque a caminar durante una hora como mínimo, Stephanie Mansour recomienda paseos cortos a lo largo del día.

Quizá durante la pausa para comer, algo en lo que ella ha hecho mucho hincapié a lo largo de los años, o cuando vamos a hacer los recados del día a día.

Piensa en esos viajes cortos que normalmente haces en coche y plantéate hacerlos caminando.

Introducir el ejercicio de caminar en nuestra rutina nos cambiará la vida y logrará con el tiempo reducir considerablemente los kilos de más a los que queremos decir adiós.