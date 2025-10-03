Cómo aumentar las ganas de hacer ejercicio y motivarte

Hay quienes les sobran las ganas de entrenar. Que como un café por la mañana, buscan su dosis de entrenamiento diario. Pero también hay personas -quizá muchas más- que necesitan un empujoncito; un aliciente para ponerse el entrenamiento en la tablet o desplazarse al gimnasio. Ahí es donde hay que encontrar formas de motivarse

La motivación muchas veces no nace de pensar en grandes metas, sino de cosas simples que nos hacen ilusión: estrenar unas mallas, sentirnos guapas o disfrutar del momento de prepararnos. Según Beatriz Gil Bóveda, psicóloga experta en autoestima, señala que «está bien que sea así, porque esos pequeños detalles nos dan energía, nos levantan el ánimo y hacen mucho más fácil mantener la rutina y la motivación».

No se trata de ser materialistas -para hacer deporte y estar en forma no hacen falta apenas accesorios- sino de encontrar en los pequeños detalles buenas excusas. Quizá por el hecho de estrenar unas mancuernas con más peso del que estás acostumbrado o ponerte la cinta del pelo de tu color favorito en un día que ha sido muy gris se te levante el ánimo y entrenas con más ganas que nunca.

Aquí dejamos una extensa lista de razones para los que no encuentran motivación en nada que tenga que ver con hacer ejercicio:

1. Zapatillas FuelCell Rebel v5 de running de New Balance. Se trata de una colección cápsula de productos exclusivos del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025, los cuales estarán disponibles en una serie de establecimientos seleccionados.

2. Chaqueta 3 en 1 High Cascades. Una versión moderna del sistema 3 en 1 original de Columbia, con diseño de cierre a presión, capucha ajustable, correas internas tipo mochila y funcionalidad plegable. Diseñada para la versatilidad e inspirada en el aire libre.

3. Si Dua Lipa los tiene, tú también puedes. Se trata de los leggings Align de lululemon, la comodidad hecha prenda. Desde su lanzamiento hace ya 10 años, los Align se han convertido en una prenda esencial dentro y fuera del entrenamiento, revolucionando la moda deportiva al ofrecer una experiencia sensorial que acompaña cada movimiento.

4. Gorra transpirable diseñada para fans de Disney y exploradores al aire libre con un gráfico de Mickey’s Outdoor Club al frente. El cierre ajustable Flexfit 110 asegura un buen ajuste y la parte trasera de malla añade ventilación.

5. Pensada para el deportista del día a día, UA HALO presenta un enfoque holístico de rendimiento donde la simetría, el equilibrio y la armonía no son solo decisiones estéticas, sino también principios funcionales. Con tecnología de amortiguación y un soporte de arco ultra estable, UA Halo Runner desafía la gravedad kilómetro tras kilómetro. Diseñadas para atletas cotidianos y entusiastas del fitness que valoran la comodidad, el soporte y la versatilidad.

6. El modelo OO9403 Sphaera de Sunslass Hut es perfecto para esos corredores todoterreno que cuidan su ejercicio al detalle y con la máxima comodidad.

7. Bolsa de deporte con forma ovalada para transportar la esterilla en la parte superior. Medidas de la base: 35x25cm y capacidad 60L.

8. De una sola pieza y superelástico, este mono de esquí para mujer de Colmar es cálido y envolvente, con un corte ceñido y cinturón en la cintura, combina feminidad, rendimiento y comodidad en las pistas. ¡La prenda perfecta para las esquiadoras!

9. Chaqueta de forro polar técnica Arctic Cres Hybrid para mujer de columbia perfecta para las salidas de senderismo.

10. Las Clifton 10 de Hoka son ya un emplema dentro del running en carretera y perfectas también para caminar. Ofrecen el rendimiento que esperas de unas zapatillas de running para tus carreras diarias. Incorporan una diferencia de altura entre el talón y la puntera de 3 mm adicionales.

11. Gracias a su diseño adaptable y sellado hermético, estas gafas de Decathlon no se mueven ni se empañan. La comodidad que necesitas para cada brazada.

12. Vestido con sujetador incorporado de sujeción perfecto para deportes como pádel o tenis.

13. Reloj deportivo Polar Pacer Pro (disponible en Sprinter) diseñado con una batería de larga duración y un diseño ultraligero. Incorpora los sistemas GPS, GLONASS, Galileo y QZSS y además, el sensor de barómetro para que puedas obtener todos los datos de altimetría.

14. Zapatillas de senderismo Konos Trillium ATM para mujer de Columbia para disfrutar de una actividad que no entiende de temporada.